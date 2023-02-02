Слухи о рецессии мировой экономики оказались преувеличены. Что происходит на самом деле

В начале 2023 года индикатор деловой активности в еврозоне вырос, что свидетельствует о возвращении к росту после шести месяцев спада.

Композитный флеш-индекс PMI (Flash Eurozone PMI Composite Output Index), представленный холдингом S&P Global, увеличился с 49,3 балла в декабре до 50,2 в январе нового года, преодолев барьер, выше которого начинается территория благоприятного экономического климата.

Драйверами роста стали технологичные отрасли экономики ЕС, в первую очередь IT-сектор и машиностроение. В «зеленую» зону также вышли показатели медицинских услуг, фармацевтики и промышленных услуг.

Производство потребительских товаров, предметов домашнего обихода и туризм показали задатки стабилизации. Сегмент финансовых услуг, недвижимость и сырьевые отрасли по-прежнему оставались в миноре.

В самой крупной европейской экономике индекс деловой активности вырос с 49 баллов в декабре до 49,7 в начале текущего года, что стало самым высоким показателем в Германии с тех пор, как объем выпуска начал падать в июле прошлого года.

Локомотивом роста немецкой экономики на этот раз была сфера услуг. В то же время объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал снижаться так же, как и месяцем ранее.

Возврат к росту объемов производства и размеров оказания услуг по всей еврозоне сопровождался резким повышением оптимизма топ-менеджеров в отношении предстоящего года.

В январе наблюдался самый быстрый рост индекса деловых ожиданий PMI с июня 2020 года. При этом предпринимательские настроения улучшились как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг.

«Стабилизация экономики еврозоны в начале года добавляет аргументы в пользу того, что регион может избежать рецессии в 2023 года. Опасения относительно энергетического рынка ослабли в результате снижения цен, чему способствовала более теплая, чем обычно, погода и щедрая государственная помощь, – комментирует ситуацию главный экономист департамента исследований S&P Global Крис Уильямсон (Chris Williamson). – В то же время напряжение в цепочках поставок ослабло, что пошло на пользу производителям в Германии. А недавняя отмена противоэпидемических мер в Китае помогла восстановить доверие к перспективам мировой экономики на 2023 года. и резко повысила деловой оптимизм».

Япония на позитивной ноте

В Стране восходящего солнца частный сектор начал 2023 года с более позитивным настроем, чем в прошлом году.

Композитный индекс PMI (au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI) возвратился в «зеленую» зону, подтянувшись с уровня 49,7 до 50,8 балла.

Вместе с тем экономика повторила тренд последних шести месяцев, сохранив различную направленность производственного сектора и сферы услуг.

В то время как предприятия обрабатывающей промышленности по-прежнему испытывали трудности из-за низкого потребительского спроса, сервисные фирмы успешно развивали свой бизнес, используя программы государственного субсидирования туристических поездок и недавнее ослабление мер борьбы с COVID-19.

Индикатор деловой активности в японской индустрии в январе остался на уровне 48,9 балла, практически не изменившись по сравнению с концом прошлого года.

Тем не менее «директорский корпус» компаний сохранил надежды на то, что объемы производства в ближайшие месяцы будут нарастать.

В сегменте услуг, индекс экономической активности вырос со значения 51,1 балла в декабре до 52,4 в первые дни нынешнего года.

Однако, впервые за последние месяцы в отрасли снизился уровень занятости, причем самыми заметными темпами с мая 2020 года. Предприниматели, обеспокоенные продолжающимся ростом цен, резко сократили свои прогнозы относительно будущих размеров оказания услуг.

В результате степень делового оптимизма оказалась самой низкой за последние два года.

«В секторе услуг наблюдались смешанные тенденции в ценообразовании, – отметила эксперт S&P Global Лаура Денман (Laura Denman). – Затраты на вводимые ресурсы росли быстрыми темпами, а динамика отпускных цен была самой слабой с августа прошлого года. Таким образом, фирмы стали более осторожны в своих прогнозах на год вперед и зафиксировали низкий уровень деловых настроений».

Экономика США разочаровала

Деловая активность частного сектора американской экономики в январе продолжила сокращаться, однако темпы ее снижения замедлились до самого низкого показателя за три месяца.

Композитный индекс PMI (Flash US Composite ­PMI) приподнялся с весьма скромной отметки 45 баллов до 46,6.

Объем новых заказов в частных компаниях сократился, но в меньшей степени, чем месяцем ранее. Уменьшение числа новых предприятий в целом было небольшим и замедлилось до самого низкого уровня за последние три месяца.

Инфляция, высокие процентные ставки и нерешительность клиентов по-прежнему считались движущими силами экономического спада.

Несмотря на сдержанные условия спроса, американские фирмы зафиксировали небольшой рост занятости в начале 2023 года. Правда, темпы создания рабочих мест были одними из самых низких с июля 2020 года.

Увеличение численности персонала было характерно для сервисных компаний, производственные предприятия продолжали сокращать количество рабочих мест.

Между тем деловая уверенность американских бизнесменов в начале года окрепла. Она все еще находится ниже средних показателей опросов PMI, но степень оптимизма была самой высокой за последние четыре месяца.

Рост позитивных настроений был масштабным – руководители компаний надеялись на восстановление потребительского спроса в наступившем году.

«Экономика США начала 2023 года. на разочаровывающе низкой ноте: деловая активность в январе снова сократилась, – подчеркнул К. Уильямсон. – Хотя темпы снижения слегка замедлились по сравнению с декабрем, они являются одними из самых резких со времен мирового финансового кризиса, что отражает падение активности как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг».

Беспокойство гоподина Уильямсона вызывает тот факт, что опрос продемонстрировал ускорение инфляции производственных издержек, что может стимулировать дальнейшее ужесточение политики ФРС.

В целом же в январе эксперты стали более оптимистично смотреть на будущее мировой экономики. Так, рассчитанная аналитиками банка J.P. Morgan модель показала, что в семи из девяти классов активов – от европейских акций до облигаций инвестиционного уровня – текущие котировки показывают шансы рецессии ниже 50%.

«Большинство классов активов свидетельствуют о постепенном снижении рисков рецессии благодаря открытию экономики Китая, обвалу цен на газ в Европе, а также более выраженному, чем ожидалось, замедлению инфляции в США, – заметил стратег J.P. Morgan Николаос Паникирцоглу. – Рынок сейчас видит значительно меньшую вероятность рецессии, чем в октябре».