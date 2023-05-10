«Утренний бухгалтер». Налоговики не хотят включать в НК термин «должная осмотрительность»

ФНС рассмотрела предложение закрепить в Налоговом кодексе понятие «должная осмотрительность» и решила, что это перебор.

Компаниям начали поступать требования по налоговым долгам. Правда, срок исполнения по ним пока удлиненный.

Как заполнить ЕФС-1, если нет точной даты, когда будут выполнены работы по договору ГПХ – разъясняет Минтруд.

Депутаты предлагают штрафовать за утечку персональных данных на 1 миллиард рублей!

Отпуск без содержания и отгул – разные понятия. Отгул работнику придется оплатить. Ситуацию разобрал Роструд.

На сайте РОИ разместили петицию об отмене ЕНС. Все желающие могут проголосовать.

🔥 Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендов Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 мая в 11:00. Бесплатный вебинар для бухгалтеров Традиционно во втором квартале в России наступает дивидендный сезон. Бухгалтеру важно правильно отразить в учете как выплаченные, так и полученные дивиденды, и не ошибиться при их налогообложении. На вебинаре расскажем о порядке учета и налогообложения дивидендов с обеих сторон: эмитента и акционера. Программа: 1. Бухгалтерский учёт дивидендов: Что такое дивиденды и как они выплачиваются.

Учёт дивидендов выплаченных.

Учёт дивидендов полученных. 2. Налоговый учёт дивидендов: 2. Налоговый учёт дивидендов: Учёт и налогообложение дивидендов выплаченных на ОСНО.

Учёт и налогообложение дивидендов, полученных от российских и иностранных организаций, на ОСНО.

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Новости

2 ❗️ ИП должен пробивать чек ККТ за образовательные услуги

3 Отгул – это не отпуск без содержания. Его надо оплачивать, считает Роструд

4 Налоговики считают «нецелесообразным» прописать в НК, что такое должная осмотрительность

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6 😱Ошибка в кадровом учете может стоить 1 млрд рублей?

7 При продаже квартиры, полученной по реновации, для НДФЛ можно учесть расходы на старую квартиру

8 Россияне откладывают в среднем по 9 тыс. рублей в месяц. К пенсии на них можно купить квартиру

9 Минфин: ИП на ОСНО учитывает такие же расходы, как и организации

10 ❗️Как заполнить ЕФС-1, если неизвестно, когда будут выполнены работы по ГПХ

11 Легализацию и обеление бизнеса хотят начать с бизнесменов Северного Кавказа

12 😢Бухгалтеры голосуют за отмену ЕНС. Но есть ли в этом смысл?

13 ❗️Юрлиц будут штрафовать на 5 млн рублей за неправильное отражение расходов по ГОЗ

14 👉С 28 июля ужесточат контроль за договорами лизинга

15 📌Роструд: в приказе на отпуск надо указать рабочий год

16 Дата получения документов из ИФНС зависит от способа их отправки

17 😱Бизнесу начали приходить требования об уплате налоговых долгов. Это при том, что ЕНС нормально все еще не заработал

18 За все помещения в бизнес-центре налог считают по кадастровой стоимости

19 Российская компания может принимать выручку на зарубежный счет

20 Для доходов от прав на РИД регионы могут снижать ставку налога на прибыль

21 📌 Дайджест бухгалтерских вакансий: Клерк.Работа найдет вам компанию мечты

22 👨💻 На что бухгалтеру подписаться ВКонтакте: топ лучших групп и сообществ

23 ⚖️Если учреждение оштрафовали, нельзя взыскивать штраф с работника, считает суд

24 💻Эксперт: налога на роботов в ближайшее время точно не будет

События

Дата проведения: 12 мая, пятница

Налоговые схемы: что работает и безопасно в 2023 году

Дата проведения: 11 мая, четверг

Обзор стран, подходящих для создания международных структур для ВЭД (ЕАЭС, Узбекистан, Турция, Гонконг, ОАЭ)

Дата проведения: 11 мая, четверг

Вебинар c Ольгой Антошиной «Расчёты с подотчётными лицами: проблемы и их решения»

Дата проведения: 11 мая, четверг

Служебные командировки в 2023 году:особенности оформления и налогообложения

Дата проведения: 11 мая, четверг

Налогообложение на новых территориях:правовая база и вопросы применения

Дата проведения: 11 мая, четверг

Бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку»

Дата проведения: 10 мая, среда

Страховые взносы-2023: новые правила уплаты и отчетности

Дата проведения: 10 мая, среда

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 10 мая, среда

Воинский учет: что важно для работодателя сегодня Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ

Дата проведения: 10 мая, среда

Статьи

Минфин сообщает, что эта норма прописана в НК.

— За что штрафуют ИП в 2023 году: ответственность по НК, КоАП и УК

Теперь ФНС оценивает размер недоимки по всем налогам в совокупности - на основании сальдо Единого налогового счета (ЕНС). Это повышает риск для ИП быть оштрафованным. Неуплата налогов и взносов - не единственный повод для наказания предпринимателя. Про все возможные основания рассказываем в статье.

— Пособия на детей в 2023 году в России: новое единое и действующие старые

В 2023 году в России состав и порядок выплат на детей снова изменился. Государство ввело новое единое пособие, которое заменяет собой пять уже привычных. Старые еще тоже действуют, а их размеры индексируются. Разбираемся, на какую в итоге сумму может рассчитывать семья с детьми, и как получить каждую.

— Каких родственников закон освобождает от уплаты налога при дарении недвижимости

Определяя порядок налогообложения доходов, полученных в порядке дарения, НК делает исключение для недвижимого имущества. Поговорим о том, при каких условиях получатель дара освобождается от налогообложения.

— Как оформлять неоплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет: ответы на все вопросы с образцами

В одних случаях работодатель обязан предоставить сотруднику свободные дни без сохранения зарплаты. В других – есть право решать, отпускать ли работника, хоть и без оплаты. В статье ответим на все вопросы, как отличить одно от другого и правильно оформлять все документы. Дадим образцы.

— Срочный трудовой договор: что нужно знать работодателю и сотруднику

Рассказываем, чем срочный трудовой договор отличается от обычного, когда его можно заключить или признать бессрочным, какие преимущества есть у работодателя и чем рискует сотрудник.

— Оформляем отзыв из отпуска работника – образец приказа

Отзыв из отпуска – процедура, строго регламентированная трудовым законодательством. Когда работника можно отозвать из отпуска, а когда нет? Как это грамотно оформить документально? Что делать с выплаченными отпускными? Ответы на эти и другие вопросы о правилах отзыва из отпуска вы найдете в нашей статье.

— Почему доходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С

Далеко не все ИП специально выбирают общую систему налогообложения. Большинство из них оказываются на этом режиме случайно, забыв подать уведомление/заявление о переходе на другой режим. Вот и приходится какой-то период времени вести учет по ОСН. Разберем причины, почему же доходы ИП на ОСНО могут не вставать в КУДИР в 1С.

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Нет ничего для бухгалтера страшнее рутины. Увязать в первичке мало кому хочется, да и для профессионального роста полезно менять сферу деятельности. Предлагаем вам вакансии, где вы сможете раскрыть свои таланты.

— Отчет о движении средств по счетам в иностранных банках: когда и куда сдавать

1 июня 2023 года - последняя дата, когда налогоплательщики могут представить отчет за 2022 год о движении средств по счетам в иностранных банках. Разбираемся в том, что нужно знать, чтобы не наделать ошибок.

🔒 Допрос в налоговой: что нужно знать + протокол

Допрос свидетеля – мероприятие налогового контроля, основная цель которого – получение сведений по проверке или конкретной сделке (а конечная цель — увеличить сумму поступлений в бюджет). К допросу нужно отнестись внимательно и осторожно, последствия необдуманных ответов могут привести к проблемам для организации или ИП, а также для того, кого допросили.

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Пятница перед праздничными выходными выдалась урожайной. Тут и первые «ласточки» — полетели требования по налоговым долгам, и миллионные штрафы за неверное отражение расходов по ГОЗ, и голосование за отмену ЕНС на сайте общественных инициатив (не проходите мимо — ваш голос важен).

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Документы

Роскомнадзор: Письмо № 09-6488 от 31.01.2023

Правительство РФ: Постановление № 1046 от 29.06.2021

МАП России: Приказ № 160 от 20.05.1998

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/80594 от 18.10.2019

Правительство РФ: Постановление № 615 от 01.07.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33496 от 14.04.2023

Федеральный закон № 4-ФЗ от 27.01.2023

Федеральный закон № 283-ФЗ от 03.08.2018

Правительство РФ: Постановление № 41 от 28.01.2016

Обсуждаемые темы форума

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