«Утренний бухгалтер». Налоговикам разрешили блокировать счета по вкладам и депозитам

За нарушение налогового законодательства налоговики могут блокировать не только расчетные, но и другие банковские счета, исключений для вкладов и депозитов законом не предусмотрено.

В ЛК налогоплательщика физического лица есть глюк, ФНС его признает, но требуют уточненку по 3-НДФЛ.

Инспекторы на местах не знают, что такое коэффициент-дефлятор и неправильно считают лимит по УСН: бухгалтеры в шоке.

Налоговики посчитали уведомлением платежку с КБК конкретного налога и статусом 01, в результате налог задвоился. При этом платежи платежками-02 часто не засчитываются, как положено, и деньги падают в общий котел.

Минфин сообщает: платежки-уведомления надо отправлять до 25 числа! Впрочем, за опоздание с уведомлением в этом году обещали не штрафовать.

С целью наведения порядка и актуализации данных, ФНС выделила один день в месяц для технических работ: никаких справок, в том числе о сальдо ЕНС, в этот день выдавать не будут.

А еще ФНС просит оценить качество своей работы по донесению информации о ЕНС и запустила опрос. Давайте уже поможем им понять, чего нам не хватает!

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2 ❓ В личном кабинете физлица неправильно показывают налог к уплате по 3-НДФЛ

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События

Дата проведения: 11 мая, четверг

Налогообложение на новых территориях:правовая база и вопросы применения

Дата проведения: 11 мая, четверг

Бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку»

Дата проведения: 10 мая, среда

Страховые взносы-2023: новые правила уплаты и отчетности

Дата проведения: 10 мая, среда

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 10 мая, среда

Воинский учет: что важно для работодателя сегодня Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ

Дата проведения: 10 мая, среда

Новые ФСБУ: самое главное

Дата проведения: 8 мая, понедельник

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 6 мая, суббота

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 6 мая, суббота

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Статьи

Так поясняет ФНС.

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ИП, кроме тех, что работают на НПД и АУСН, обязаны уплачивать страховые взносы: фиксированные и дополнительные – с дохода свыше 300 000 руб. С фиксированными все просто – их размер определяет ФНС, а вот со взносами на превышение есть сложности.

🔒 Как платить налоги в 2023 году. Все способы + реквизиты для платежки

В 2023 году порядок уплаты налогов изменился из-за введение единого налогового счета (ЕНС). Разберем все способы перечисления в бюджет обязательных платежей в 2023 году.

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Теперь ФНС оценивает размер недоимки по всем налогам в совокупности - на основании сальдо Единого налогового счета (ЕНС). Это повышает риск для ИП быть оштрафованным. Неуплата налогов и взносов - не единственный повод для наказания предпринимателя. Про все возможные основания рассказываем в статье.

— «Ночной бухгалтер». ФНС путается с лимитами на УСН и платежками, ставит сальдо по ЕНС на паузу и спрашивает «ну, как вам наша работа?». Ответим?

Налоговики решили спросить у налогоплательщиков, насколько хорошо им все объясняют про ЕНС. Да, вы не ошиблись, не «насколько все хорошо работает», а «как хорошо мы вам объяснили, как оно должно работать». Бухгалтеры с удовольствием отрываются, проходя опрос.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Платежки-уведомления надо отправлять до 25 числа

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5460@ от 27.04.2023

Правительство РФ: Постановлени № 239 от 07.03.1995

Верховный Суд РФ: Определение № 16-КГ22-28-К4 от 22.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/33504 от 13.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥Налоговикам дали карт-бланш блокировать любые банковские счета

Верховный Суд РФ: Постановление № 4-АД22-26-К1 от 14.11.2022

Верховный Суд РФ: Опредедение № 310-ЭС22-12978 от 14.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 301-ЭС22-12611 от 08.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 46-КГ22-43-К6 от 07.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-11632 от 03.11.2022

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