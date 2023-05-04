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Должная осмотрительность

Налоговики считают «нецелесообразным» прописать в НК, что такое должная осмотрительность

ФНС рассмотрела предложение закрепить на законодательном уровне понятие «должная осмотрительность». Налоговики считают, что это нецелесообразно.
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Термин «должная осмотрительность», а также критерии его применения определены в судебных актах Конституционного Суда, ВАС, Верховного суда.

Должная осмотрительность означает, что при выборе контрагента надо оценивать не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и:

  • деловую репутацию;

  • платежеспособность;

  • риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения;

  • наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

Вопрос о критериях добросовестности контрагента урегулирован статьей 54.1 НК РФ. Разъяснение по этой статье ФНС ранее давала в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Про осмотрительность также сказано в Гражданском кодексе.

Но вносить все эти нюансы в Налоговый кодекс, описывать там понятие «должная осмотрительность» – нецелесообразно, считает ФНС (письмо от 25.04.2023 № БВ-19-7/126@).

Комментарии

4
  • Логотип bm4292
    bm4292 50 минут назад

    Oxana999

    и почему я не удивлена??) конечно же, ФНС будет против.. Это же один из рычагов для штрафов и доначислений...

     

  • Логотип megapolis.grupp
    megapolis.grupp 44 минуты назад

    Мегаполис Групп

    Ожидаемо

  • Логотип Нона Соменкова
    Нона Соменкова 34 минуты назад

    чтобы быть должным образом осмотрителен. надо быть экстросенсом

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 13 минут назад

    Главный бухгалтер

    А закрепите в обязанность ФНС выложить информацию с каким предприятием можно заключать сделки, а с какими нельзя!

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