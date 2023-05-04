Налоговики считают «нецелесообразным» прописать в НК, что такое должная осмотрительность

ФНС рассмотрела предложение закрепить на законодательном уровне понятие «должная осмотрительность». Налоговики считают, что это нецелесообразно.

Термин «должная осмотрительность», а также критерии его применения определены в судебных актах Конституционного Суда, ВАС, Верховного суда.

Должная осмотрительность означает, что при выборе контрагента надо оценивать не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и:

деловую репутацию;

платежеспособность;

риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения;

наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

Вопрос о критериях добросовестности контрагента урегулирован статьей 54.1 НК РФ. Разъяснение по этой статье ФНС ранее давала в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Про осмотрительность также сказано в Гражданском кодексе.

Но вносить все эти нюансы в Налоговый кодекс, описывать там понятие «должная осмотрительность» – нецелесообразно, считает ФНС (письмо от 25.04.2023 № БВ-19-7/126@).