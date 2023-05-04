Налоговики считают «нецелесообразным» прописать в НК, что такое должная осмотрительность

Термин «должная осмотрительность», а также критерии его применения определены в судебных актах Конституционного Суда, ВАС, Верховного суда.
Должная осмотрительность означает, что при выборе контрагента надо оценивать не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и:
деловую репутацию;
платежеспособность;
риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения;
наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.
Вопрос о критериях добросовестности контрагента урегулирован статьей 54.1 НК РФ. Разъяснение по этой статье ФНС ранее давала в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
Про осмотрительность также сказано в Гражданском кодексе.
Но вносить все эти нюансы в Налоговый кодекс, описывать там понятие «должная осмотрительность» – нецелесообразно, считает ФНС (письмо от 25.04.2023 № БВ-19-7/126@).
Комментарии4
Oxana999
и почему я не удивлена??) конечно же, ФНС будет против.. Это же один из рычагов для штрафов и доначислений...
Мегаполис Групп
Ожидаемо
чтобы быть должным образом осмотрителен. надо быть экстросенсом
Главный бухгалтер
А закрепите в обязанность ФНС выложить информацию с каким предприятием можно заключать сделки, а с какими нельзя!