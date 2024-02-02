Возврат и зачет налоговой переплаты в 2024 году

С недавнего времени изменился порядок зачета и возврата переплаты. Нововведения связаны с внедрением единого налогового счета (ЕНС). На нем теперь будут находиться все ваши долги и переплаты по налогам. Поэтому возврат (зачет) излишне уплаченного налога возможен, только если у вас положительное сальдо на счете. Если это так, вы можете заявить на возврат или погасить конкретный налог, сбор или взнос. Если же сальдо отрицательное, этого сделать не получится. Подробнее о данном порядке изложено в статье.

Как изменился порядок зачета и возврата переплаты по налогам

В начале прошлого года стала обязательной уплата налогов и взносов на ЕНС, которая осуществляется с применением единого налогового платежа (ЕНП). Такая обязанность коснулась практически всех налогов и взносов.

Требование применяется также ко всем налогоплательщикам и не только. В частности, правом могут воспользоваться:

налогоплательщики,

плательщики сборов,

плательщики страховых взносов,

налоговые агенты.

По каждому из перечисленных лиц ведется ЕНС.

Единый счет нужен для определения совокупной обязанности по всем платежам. Поступившие платежи идут в счет исполнения такой обязанности на определенную дату.

При списании средств существует последовательность.

Очередность зачета ЕНП следующая:

недоимка НДФЛ;

текущий НДФЛ;

задолженности по иным налогам (взносам);

текущие налоги (взносы);

пени;

проценты;

штрафы.

После списания всех выплат возникает сальдо:

Положительное — при котором можно сделать возврат или зачет. Распоряжение оставшимися средствами здесь зависит от вас. Отрицательное — не все платежи произведены.3. Нулевое — вы полностью исполнили свою обязанность. Но и требовать ничего не можете, так как переплаты нет.

Разберитесь с ЕНС, уведомлениями по ЕНП, всеми видами отчетности и учета на курсе профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. В программе учтены все изменения 2024 года, поэтому ваши навыки будут максимально актуальными! Сейчас это курс для вас — со скидкой 50%. Купить курс Получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в реестр ФИС ФРДО.

Порядок работы с переплатой до 2023 года:

каждая сумма учитывалась в отдельном порядке. Не было единого счета. Поэтому по одному налогу могла быть переплата, а по-другому — недоимка;

каждая выплата перечислялась по отдельному платежному поручению и имела отдельный КБК. Переплатой можно было погашать другие налоги. Для этого подавали отдельное заявление;

переплатой можно было закрыть следующие платежи. Недоимки по любым налогам (взносам). Их можно было пустить и в счет будущих платежей. Кроме того, ими закрывались пени (штрафы). Также можно было написать заявление для возврата на расчетный счет;

действовал предельный трехлетниц срок использования переплаты. Если в течение этого времени суммой не воспользовались, она сгорала. При этом в некоторых случаях можно было вернуть ее через суд. В частности, когда лицо поздно узнало о наличии переплаты и доказало это.

Переплата с 2023 года:

почти все налоги (страховые взносы, сборы, штрафы) входят в совокупную обязанность. Отдельно они больше не учитываются. Действует ЕНС, с помощью которого погашается такая обязанность;

стало действовать единое для всех сумм платежное поручение (ЕНП). Действует единый КБК- 18201061201010000510. Чтобы ФНС понимала, какую сумму списывать, подают уведомления. Также они узнают информацию из деклараций и расчетов;

при положительном сальдо можно осуществить возврат денег на расчетный счет и произвести зачет излишне взысканных сумм. Они могут пойти на иные налоговые платежи, включая те, что не входят в ЕНП. Для того чтобы совершить данные действия, также понадобится заявление лица;

в отличие от прежнего трехлетнего срока использования переплаты нет. Ограничения сроков законодательство не устанавливает, за некоторым исключением (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Как узнать, есть ли переплата

Информация о переплате есть в личном кабинете налогоплательщика. Если этого недостаточно, можно подать в ФНС запрос на получение справки. В ней принадлежность сумм единого платежа будет изложена подробнее.

Подача возможна в бумажном, электронном виде (ТКС) или через ЛК налогоплательщика. В течение 5 рабочих дней должны представить справку о принадлежности.

Также можно получить данные об отсутствии долга на конкретную дату. Ранее такой возможности не было. Форма запроса представлена в приказе ФНС от 14.09.2023 № ЕД-7-8/627@.

Некоторые формы получения информации о сальдо установлены в письме ФНС от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712@.

Как зачесть налоговую переплату

Порядок зачета прописан в статье 78 НК, в п. 1 которой указано, куда можно зачесть сумму положительного сальдо. Сумму можно зачесть в счет:

предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам на ОПС, ОМС, по ВНиМ;

исполнения некоторых решений налоговых органов;

погашения задолженности по некоторым платежам, если она не учитывается в совокупной обязанности на основании пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК.

Также есть возможность зачета переплаты за другое лицо.

Чтобы воспользоваться правом, необходимо подать специальное заявление в налоговый орган. При этом ФНС могут осуществлять зачет самостоятельно, без заявления. Делать это они должны в порядке очередности, установленной законом (п. 8 ст. 45 НК).

Порядок подачи заявления установлен пунктом 4 статьи 78 НК. Оно представляется в налоговый орган по месту учета. При наличии обособленного подразделения его можно представить по месту учета этого ОП. Документ представляется в электронной форме через ТКС или через ЛК налогоплательщика. Для этого его нужно подписать усиленной электронной подписью (УКЭП).

Есть особенности для предпринимателей. Они вправе использовать усиленную неквалифицированную ЭП. Это касается случаев, когда сумму используют при уплате конкретного налога.

Особенности зачтенной суммы:

она будет учтена только при наступлении срока уплаты конкретного налога;

сумма может быть снята до наступления срока в счет погашения долга, если образовалось отрицательное сальдо.

Также вы имеете право обратиться за отменой, если передумали. Отмену можно сделать полностью или частично. Для этого подается отдельное заявление. Оно также содержится в приказе ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Сумма возвращается на счет не позднее следующего рабочего дня после его подачи.

Сроки подачи и исполнения заявления на зачет

Срок подачи данного заявления не имеет ограничений. Но есть исключения. Срок установлен:

для зачета исполнения отдельных видов решений налоговых органов (ч. 4 ст. 78 НК);

погашения задолженности по некоторым платежам, если эта задолженность не учитывается в совокупной обязанности (пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК).

В этом случае заявление подается не позднее дня, предшествующего дате вступления в силу судебного акта. При получении заявления налоговый орган примет одно из решений, которое зависит от положительного сальдо. ФНС может:

полностью зачесть денежные средства, если их хватает на счете;

частично зачесть денежные средства, если положительного счета недостаточно для удовлетворения всей суммы;

отказать в исполнении заявления при условии, что отсутствует положительный баланс.

Если баланс положительный, срок зачета — не позднее следующего рабочего дня после получения заявления. При этом для налоговой службы санкции за нарушение данного срока не предусмотрены.

Деньги учтут по заявлению только при наступлении срока уплаты конкретного налога. До этого момента средства будут храниться в бюджете на основании вашего заявления. При этом если на едином счете возникает задолженность, средства будут списаны (письмо ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@, приложение к нему).

Если сумма зачета превышает сумму начисления, разница не учитывается в качестве ЕНП и отражается в отдельной карточке налоговых обязанностей (ОКНО). Если в ОКНО нет начислений по сроку уплаты, данное правило тоже действует. Однако деньги, отраженные в карточке, могут быть признаны ЕНП в одном случае: при подаче заявления об отмене зачета или образовании долга.

Как составить заявление на зачет переплаты

Форма заявления содержится в приложении 3 приказа от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@, форма по КНД — 1150057. Документ подается только в электронной форме, для чего используют ТКС или личный кабинет налогоплательщика.

Форму нужно подписать УКЭП и направить по месту учета в налоговые органы. При наличии ОП можно направить по любому из адресов (головного или ОП). Порядок составления заявления:

заполните титульный лист, укажите ИНН и КПП. В случае с ИП нужно указать только ИНН. Также нужно написать код налогового органа (КНО) и причину зачета;

в зависимости от вашего вида возврата заполните оставшиеся страницы. Все заполнять не нужно, а только соответствующие вашему случаю. Используйте памятку.

Если вы погашаете обязательства иного лица, заполните страницу 2. Для этого нужно указать ИНН плательщика, а также сумму зачета.

Если это ваши будущие платежи, нужно оформить страницу 3. Следует указать сумму, данные о налоге (сборе, взносе) ОКТМО, КБК, признак налогового агента, срок уплаты.

Страница 4 заполняется при зачете в счет исполнения решения налогового органа, в частности указывают код, дата и номер документа ФНС. Заявление подается не позднее одного дня до даты начала действия судебного акта о взыскании задолженности. Сумма будет зачтена поочередно.

Если речь идет о задолженности, которая не учитывается в совокупности, заполните страницу 5. Нужно указать код основания, номер и дату документа, а также дату вступления в силу.

Скачать образец заявления на зачет переплаты.

Скачать бланк заявления на зачет переплаты.

Отмена зачета

Законом предусмотрено право отменить заявление на зачет. Это касается будущих платежей по конкретному налогу. Для этого нужно подать заявление по форме КНД 1165171, утвержденное приказом от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Отмена должна произойти не позднее следующего рабочего дня. Происходить она будет последовательно. Сумма будет признана ЕНП и окажется на едином счете.

Для других случаев отмены не предусмотрены. В случае когда налоговики самостоятельно сделали зачет, также нельзя сделать отмену.

Отмена возможна как в полном, так и частичном виде.

Когда сделают зачет без заявления

Зачет аванса по ЕНП, уплата налогов (взносов) иногда происходят без заявления, в частности, когда наступает срок их уплаты. В такой ситуации ФНС засчитывает положительное сальдо и только в порядке очередности, предусмотренной законом. (п. 8 ст. 45 НК).

При наличии уведомления об исчисленных суммах зачет может быть проведен раньше. В частности, это касается:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ.

Есть особенности в отношении предпринимателей, в частности, для тех, кто на упрощенке или патентной системе.

Нюансы есть при уменьшении налога и авансов на сумму личных страховых взносов. ИП имеют право уменьшить взносы за себя, даже если они еще не выплачены. Отдельное заявление о зачете в этой случае не подается.

Как вернуть деньги с ЕНС

Порядок возврата прописан в статье 79 НК. Право на возврат есть у любого лица, по которому ведется ЕНС. Это те же самые категории лиц, что и при зачете.

Основания для получения денежных средств:

заявление налогоплательщика ;

решение налоговой инспекции. Это могут быть решения о возмещении НДС, акцизе и о налоговом вычете.

Возврат также зависит от положительного сальдо. Не вернут денег больше, чем сумма сальдо. Если в наличии неполная сумма, деньги вернут частично. При отсутствии положительного баланса откажут.

При уплате средств за другое лицо вернуть уплаченные деньги с его ЕНС не получится. При уплате налога за другое лицо не в качестве ЕНП возврат тоже не предусмотрен.

Для возврата необходимо представить соответствующее заявление (п. 1 ст. 79 НК). Подать документ можно несколькими способами:

в бумажном виде;

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через ЛК налогоплательщика. Подписывается УКЭП;

в составе декларации по форме 3-НДФЛ в случаях, если вы физическое лицо и выплачиваете НДФЛ.

Форма и формат документы утверждены приказом № ЕД-7-8/1133@. Подается заявление в налоговую службу по месту вашего учета. При наличии обособленного подразделения можно подавать по его месту (п. 1 ст. 79, п. 1 ст. 83 НК).

Срок подачи и исполнения заявления на возврат

Срок подачи не регламентирован законом, поэтому ограничений по сроку нет.

Деньги будут перечислены на счет, который известен налоговым органам. Для этого ФНС должна направить сведения в казначейство. Срок подачи данных в казначейство — не позднее следующего рабочего дня. Он начинает течь со дня представления заявления от налогоплательщика. После их получения казначейство направляет деньги не позже следующего рабочего дня. Общий срок занимает примерно три рабочих дня.

Могут быть редкие исключения по сроку, например, при возврате на основании решения о возмещении НДС или акциза. В этом случае могут быть особенности.

При получении заявления ФНС примет одно из решений, в зависимости от вашего сальдо. В частности:

при положительном сальдо в Федеральное казначейство будет направлено поручение о возврате;

если оно положительное, но для полного возмещения недостаточно, вернут только часть. Получить можно не больше той положительной суммы, которая есть на счете;

если ПС отсутствует, сообщат об отказе. Налоговый орган зачтет излишне взысканную сумму в счет исполнения вашей совокупной обязанности. На излишне взысканную сумму тоже начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ.

Если срок перечисления возвращаемых средств нарушен, начисляется процент. Происходит это в соответствии с ключевой ставкой Банка России.

Как правило, проценты начинают начислять по истечении 10 рабочих дней с даты получения ФНС заявления. В отношении возмещения НДС или акциза также могут быть особенности по процентам.

Способы подачи заявления на возврат

Документ нужно подать по месту учета. При наличии обособленных подразделений заявление можно подать по месту их учета, на выбор. Сделать это можно следующими способами:

в бумажном виде;

электронном виде, ТКС или ЛК налогоплательщика;

указав в декларации 3-НДФЛ.

Как составить заявление на возврат переплаты

Для данного вида заявления также существует своя форма КНД 1112542, утвержденная приказом от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Порядок заполнения:

титульный лист. Заполните реквизиты ИНН и КПП. Если вы ИП, то КПП заполнять не нужно. Следует отобразить код налоговой инспекции и сумму возврата; главная часть. Здесь указывают данные о счете и получателе средств, в частности, на странице 2 — банковские реквизиты получателя.

Учтите, что если ФНС вернет денежные средства не в срок, она должна возвратить проценты. Срок составляет 10 рабочих дней. Сумма процентов определяется из ключевой ставки ЦБ.

Скачать образец заявления на возврат переплаты.

Скачать бланк заявления на возврат переплаты.

Почему могут отказать в зачете или возврате переплаты

Главная причина отказа — это отсутствие денежных средств на едином счете. Однако это не единственная причина.

Деньги вы не получите также в следующих случаях:

если заявление оформлено ненадлежащим образом . К примеру, если при заполнении вы использовали недействующую форму документа. Помните, что подача данного заявления возможна только в электронном формате;

заявление подано не в установленный срок — касается зачета в счет исполнения решений налогового органа;

нарушен порядок и сроки — при возврате средств из бюджета на основании решения о возмещении НДС и акцизов.

Что с переплатами, которые возникли до 2023 года

Все зависит от того, прошел трехлетний срок или нет. То есть если на 31 декабря 2022 года срок переплаты составляет менее 3 лет, ее включают в единый счет. Если более, то с этой суммой вы уже ничего сделать не сможете. Они не будут включены в счет.

Однако есть нюанс. Проводки по несписанной переплате останутся в бухгалтерском учете налогоплательщика. ФНС, в свою очередь, не смогут ее зачесть или списать.

В такой ситуации можно обратиться в суд за возмещением. Но делать это лучше только в том случае, когда у вас есть доказательства.

В частности, вы уверены, что сможете доказать, что узнали о переплате только недавно. В этом случае срок исковой давности считается с момента, когда стало известно о данном факте.

При других обстоятельствах спишите данную сумму в состав прочих расходов. При этом возможен учет переплаты на забалансовом счете.