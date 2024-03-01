Что такое well-being и как эта система помогает бизнесу

Мы живем в мире с неопределенным будущим: от нагнетания глобальной катастрофы до радикального продления жизни. В этой парадигме well-being рассматривается как благополучие человека, общества и планеты в целом. Поэтому наше общее будущее зависит от вклада каждого человека и каждой компании в well-being.

На фоне мировой трансформации меняется и система отношений работодателя и сотрудника. Сегодня, как никогда раньше, бизнес интересуют не только финансовые результаты, но и человек, который их достигает.

Переживаемые стрессы, тревога и выгорание — препятствия результативности и продуктивности на рабочем месте.

Поскольку их становится все больше, а бизнес требует вовлеченности и отдачи, то наступает взаимная заинтересованность работодателя и сотрудника в формировании среды благополучия и устойчивости к стрессам – well-being.

Культура well-being стала популярной благодаря исследованию Тома Рата и Джеймса Хартера: в течение 50 лет они изучали, что делает людей счастливыми и благополучными. Оказалось, что понятие «благополучие» включает 5 основных элементов:

здоровье — физическое и ментальное,

профессиональная реализация,

финансовая предсказуемость,

социальные связи,

общественная деятельность.

В этих направлениях строятся программы благополучия на рабочем месте, чтобы сотрудники могли лучше узнать себя и получить инструменты для личной трансформации и повышения качества жизни.

Зачем это собственнику

Вы задумывались, насколько ваш сотрудник способен справляться с рабочими нагрузками, новыми вызовами и задачами? Согласно исследованию ментального здоровья Ipsos (2020 г.):

24% сотрудников испытывают проблемы с тревогой и беспокойством;

38% сотрудников сообщают о том, что испытывают депрессию;

64% берут работу на дом, работая более 8 часов в день;

26% работают под большим давлением, всегда напряжены;

чаще депрессии подвержены молодые люди до 25 лет и сотрудники со стажем работы в компании 3–5 лет.

только 56% сотрудников чувствуют себя безопасно на рабочем месте;

Все эти факторы сказываются на рабочих процессах, нарушении техники безопасности, приводят к травмам, абсентеизму и прокрастинации, повышают конфликтность и агрессивность, снижают долю креативных бизнес-решений, а еще повышают затраты работодателя:

8,3% от годового дохода сотрудника составляют затраты работодателя на 1 сотрудника со слабым ментальным здоровьем (данные Unum Mental health in workplace).

Поэтому well-being сегодня — это инструмент повышения эффективности управления затратами на персонал и управления рисками, а также:

привлечение и удержание талантов,

управление здоровьем персонала (предотвращение потерь, связанных с плохим здоровьем сотрудников),

повышение вовлеченности персонала.

Как внедрить систему well-being

Цель внедрения — снизить потери и повысить эффективность бизнеса.

Задача внедрения — помочь в решении личных проблем сотрудников, которые приводят к потерям и нарушают благополучие.

Программы благополучия должны отвечать двум основным критериям:

соответствовать бизнес-целям компании,

отвечать на потребности сотрудников в личном развитии.

Также важно, чтобы корпоративная среда объединяла решения по снижению стресса и профилактики выгорания, развитие эмоционального интеллекта и культуры коммуникаций, наличие интересных задач, возможность самореализации. Такой холистический подход и создает условия для интереса, энтузиазма, естественной вовлеченности и роста эффективности труда.

Например, программа благополучия на рабочем месте может строиться по следующим направлениям:

Физическое здоровье : оценка рисков для здоровья, профилактические осмотры, коучинг здоровья, системы разнообразного питания, дни здоровья, информационные встречи.

Эмоциональное здоровье : стресс–менеджмент, программы поддержки сотрудников, развитие эмоциональной устойчивости, гибкий график и удаленная работа, тренинги, школа родителей, психологические группы.

Финансовое благополучие : финансовое консультирование, пенсионное планирование, помощь в управлении долгом, оформление налогового вычета, безопасность платежей.

Социальное благополучие : корпоративная социальная ответственность, волонтерство, общественные проекты, мероприятия для семей сотрудников, инклюзивная среда.



Важно отметить, что эффективность well-being программ зависит и от вовлеченности в программы менеджмента.

Если менеджмент понимает, что эти программы являются инструментом повышения производительности труда, построения эффективных коммуникаций, укрепления здорового духа и культуры, то он берет на себя лидирование этих программ, становится ролевой моделью в построении личного well-being.

Если вы еще не знаете, с чего начать, то начните с создания базовых условий — с атмосферы психологической безопасности:

когда сотрудник чувствует поддержку,

может свободно задавать интересующие его вопросы,

предлагать новые идеи,

получать конструктивную обратную связь.

Все это наши сотрудники называют «человеческими условиями труда». Вслед за этим придет система стратегических решений и трансформирующих мероприятий.

Будьте смелее, вкладывайте ресурсы в оздоровление людей, компании и планеты в целом — всем нужен well-being!