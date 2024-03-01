Управление персоналом

Что такое well-being и как эта система помогает бизнесу

Мы живем в мире с неопределенным будущим: от нагнетания глобальной катастрофы до радикального продления жизни. В этой парадигме well-being рассматривается как благополучие человека, общества и планеты в целом. Поэтому наше общее будущее зависит от вклада каждого человека и каждой компании в well-being.
27 10
Что такое well-being и как эта система помогает бизнесу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На фоне мировой трансформации меняется и система отношений работодателя и сотрудника. Сегодня, как никогда раньше, бизнес интересуют не только финансовые результаты, но и человек, который их достигает.

Переживаемые стрессы, тревога и выгорание — препятствия результативности и продуктивности на рабочем месте.

Поскольку их становится все больше, а бизнес требует вовлеченности и отдачи, то наступает взаимная заинтересованность работодателя и сотрудника в формировании среды благополучия и устойчивости к стрессам – well-being.

Культура well-being стала популярной благодаря исследованию Тома Рата и Джеймса Хартера: в течение 50 лет они изучали, что делает людей счастливыми и благополучными. Оказалось, что понятие «благополучие» включает 5 основных элементов:

  • здоровье — физическое и ментальное,

  • профессиональная реализация,

  • финансовая предсказуемость,

  • социальные связи,

  • общественная деятельность.

В этих направлениях строятся программы благополучия на рабочем месте, чтобы сотрудники могли лучше узнать себя и получить инструменты для личной трансформации и повышения качества жизни.

Зачем это собственнику

Вы задумывались, насколько ваш сотрудник способен справляться с рабочими нагрузками, новыми вызовами и задачами? Согласно исследованию ментального здоровья Ipsos (2020 г.):

  • 24% сотрудников испытывают проблемы с тревогой и беспокойством;

  • 38% сотрудников сообщают о том, что испытывают депрессию;

  • 64% берут работу на дом, работая более 8 часов в день;

  • 26% работают под большим давлением, всегда напряжены;

  • чаще депрессии подвержены молодые люди до 25 лет и сотрудники со стажем работы в компании 3–5 лет.

  • только 56% сотрудников чувствуют себя безопасно на рабочем месте;

Все эти факторы сказываются на рабочих процессах, нарушении техники безопасности, приводят к травмам, абсентеизму и прокрастинации, повышают конфликтность и агрессивность, снижают долю креативных бизнес-решений, а еще повышают затраты работодателя:

8,3% от годового дохода сотрудника составляют затраты работодателя на 1 сотрудника со слабым ментальным здоровьем (данные Unum Mental health in workplace).

Поэтому well-being сегодня — это инструмент повышения эффективности управления затратами на персонал и управления рисками, а также:

  • привлечение и удержание талантов,

  • управление здоровьем персонала (предотвращение потерь, связанных с плохим здоровьем сотрудников),

  • повышение вовлеченности персонала.

Как внедрить систему well-being

Цель внедрения — снизить потери и повысить эффективность бизнеса.

Задача внедрения — помочь в решении личных проблем сотрудников, которые приводят к потерям и нарушают благополучие.

Программы благополучия должны отвечать двум основным критериям:

  • соответствовать бизнес-целям компании,

  • отвечать на потребности сотрудников в личном развитии.

Также важно, чтобы корпоративная среда объединяла решения по снижению стресса и профилактики выгорания, развитие эмоционального интеллекта и культуры коммуникаций, наличие интересных задач, возможность самореализации. Такой холистический подход и создает условия для интереса, энтузиазма, естественной вовлеченности и роста эффективности труда.

Например, программа благополучия на рабочем месте может строиться по следующим направлениям:

  • Физическое здоровье:

    • оценка рисков для здоровья,

    • профилактические осмотры,

    • коучинг здоровья,

    • системы разнообразного питания,

    • дни здоровья, информационные встречи.

  • Эмоциональное здоровье:

    • стресс–менеджмент,

    • программы поддержки сотрудников,

    • развитие эмоциональной устойчивости,

    • гибкий график и удаленная работа,

    • тренинги, школа родителей, психологические группы.

  • Финансовое благополучие:

    • финансовое консультирование,

    • пенсионное планирование,

    • помощь в управлении долгом,

    • оформление налогового вычета,

    • безопасность платежей.

  • Социальное благополучие:

    • корпоративная социальная ответственность,

    • волонтерство,

    • общественные проекты,

    • мероприятия для семей сотрудников,

    • инклюзивная среда.

Важно отметить, что эффективность well-being программ зависит и от вовлеченности в программы менеджмента.

Если менеджмент понимает, что эти программы являются инструментом повышения производительности труда, построения эффективных коммуникаций, укрепления здорового духа и культуры, то он берет на себя лидирование этих программ, становится ролевой моделью в построении личного well-being.

Если вы еще не знаете, с чего начать, то начните с создания базовых условий — с атмосферы психологической безопасности:

  • когда сотрудник чувствует поддержку,

  • может свободно задавать интересующие его вопросы,

  • предлагать новые идеи,

  • получать конструктивную обратную связь.

Все это наши сотрудники называют «человеческими условиями труда». Вслед за этим придет система стратегических решений и трансформирующих мероприятий.

Будьте смелее, вкладывайте ресурсы в оздоровление людей, компании и планеты в целом — всем нужен well-being!

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: депутаты хотят цирк без животных, Роналду оштрафовали за неприличный жест, а основатель Wildberries на первом месте в Forbes

Подготовили обзор главных событий дня. Всё самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

33

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальная поддержка

На продление программы материнского капитала выделят еще 600 млрд рублей

Татьяна Голикова с Минтрудом подсчитала, что на выплату материнского капитала будут нужны дополнительные 600 млрд рублей.

29
Инвестиции

Брокер ВТБ начнет проводить сделки с ценными бумагами в выходные дни

В первую очередь в нерабочие дни инвесторы смогут управлять БПИФ денежного рынка «Ликвидность».

28

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовые отношения

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем

Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан. 

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
42
Лицензирование

Алкогольным компаниям с уставным капиталом меньше 100 млн рублей перестанут выдавать лицензии

Чтобы получить лицензию на производство алкоголя, у компании должен быть уставный капитал не меньше 100 млн рублей. В этом капитале доля акционеров, зарегистрированных в офшорах, не должна превышать 25%.

67
Инвестиции

За 6 лет появится минимум 100 индустриальных технопарков-кластеров

Такое поручение дал правительству В. Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию 29 февраля.

22

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Исполнительное производство

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс

Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс
35
Бухгалтерская отчетность

Кому можно сдавать упрощенную отчетность и кто должен проходить обязательный аудит

Пора готовиться к составлению годовой бухгалтерской отчетности. Нужно проверить, может ли ваша компания вести упрощенный учет и попадет ли бизнес под аудит.

218
Обзоры для бухгалтера

🌺 Как заполнить декларацию по УСН, заявление на возврат денег с ЕНС и трудовой договор с дистанционщиком: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

45
Дробление бизнеса

Налоговики не будут определять точные критерии дробления бизнеса

ФНС считает, что достаточно сложившейся правоприменительной практики по делам с искусственным дроблением, а в законе определять «дробленку» излишне и даже вредно.

101
РСВ

Вышли новые контрольные соотношения для РСВ

Налоговики сверят, сходится ли сумма взносов с суммой начислений, умноженной на тариф. По каждому работнику проверят превышение базы.

75
НДС

Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС

Налог на добавленную стоимость — один из самых проблемных в практике налогоплательщиков. Есть ситуации, которые вызывают вопросы даже у опытных бухгалтеров.

Иллюстрация: vwalakte/freepik
62

Разборы законов

1 188
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров шокируют на собеседованиях, а из профессии они уходят из-за высоких рисков и нервотрепки. 💃«Ночной бухгалтер» №1633

Бухгалтер и без того непростая профессия, но когда тебя не берут на работу из-з духов или знака зодиака, а собеседование проводит некомпетентный главбух, поневоле задумаешься — а тем ли я занимаюсь? На уход из профессии влияют и высокие риски (наравне с директором), и конфликты с руководством. Слушаем «глас народа» и про профновости, конечно, не забываем.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
148

Для обрабатывающей промышленности увеличат базу расчета амортизации

Такое предложение сделал В. Путин 29 февраля в ходе выступления перед Федеральным собранием.

27
Бесплатно с ФСБУ Аренда

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
1,2 тыс.
Управление персоналом

Что такое well-being и как эта система помогает бизнесу

Мы живем в мире с неопределенным будущим: от нагнетания глобальной катастрофы до радикального продления жизни. В этой парадигме well-being рассматривается как благополучие человека, общества и планеты в целом. Поэтому наше общее будущее зависит от вклада каждого человека и каждой компании в well-being.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
27

Уведомлять о ведении бизнеса станет проще: создаётся единый реестр

Правительство утвердило постановление об упрощённом порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

64
Взносы на травматизм

Взносы на травматизм платят до 15 числа в СФР и не включают в уведомление по ЕНП

В уведомление по ЕНП идут налоги и взносы с авансовой системой уплаты, которые администрирует ФНС. КБК этих налогов начинается на 182.

67

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиции

Путин: вложения бизнеса в науку должны вырасти не менее чем в 2 раза

Такую задачу обозначил президент в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля.

32

Интересные материалы

Стандартный вычет

Цифра дня. Про стандартный вычет

Налоговый вычет на второго и каждого последующего ребенка будет увеличен в два раза.

Цифра дня. Про стандартный вычет
7
162