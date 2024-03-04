Анализ финансовой отчетности предприятия

Для успешного ведения бизнеса компания должна быть в курсе своего финансового состояния. Для этого необходим финансовый анализ (ФА). Он позволяет определить эффективность деятельности и понять, что предпринять для улучшения текущей ситуации. В статье мы расскажем о порядке применения ФА. Также пройдемся по каждому методу его проведения.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность для целей анализа

Определение бухгалтерской (финансовой) отчетности содержит норма, предусмотренная ст. 3 закона № 402 «О бухучете».

Из нее следует, что ФО (БО) — это сведения о финансовом положении субъекта на отчетную дату. Также это сведения о финансовом результате деятельности субъекта и движении его средств за отчетный период. Кроме того, критерием является содержание такой информации в систематизированном виде.

Что можно установить с помощью анализа ФО

Анализ показывает следующие параметры:

наличие платежеспособности компании;

состояние расчетов с партнерами;

прибыльность предприятия;

его эффективность;

иные критерии в зависимости от причины анализа.

Кому может быть нужна такая информация

Использовать данные могут следующие лица:

главный бухгалтер или бухгалтер;

руководитель предприятия;

финансовый директор;

учредители или акционеры;

инвесторы;

партнеры;

налоговые органы;

арбитражные управляющие;

иные заинтересованные лица.

Чем может помочь такая аналитика

Польза информации заключается:

в реальном понимании финансового положения компании;

в оценке и минимизации возможных последствий;

понимании путей решения;

установлении новых методов развития предприятия;

в других факторах.

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С чего начать анализ отчетности

БО предусматривает несколько видов отчетности:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения.

Наиболее важная информация содержится в отчете о финансовых результатах и бухгалтерском балансе. Формы всех перечисленных документов утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

С указанных видов отчетности и следует начать анализ, они являются фундаментом всего остального.

Далее остается установить цели, в соответствии с которыми будет проводиться аналитика. На этом этапе также устанавливают, какие методы будут использованы для получения информации.

Если ФА делается за разный период, нужно использовать одинаковый метод.

При ФА еще нужно учитывать, для кого формируется аналитика. Она делится на внешнюю и внутреннюю. В первом случае используют общие методы и показывают информацию за ограниченный период. Во второй ситуации больше внимания уделяется именно финансовому состоянию. Для этого используется не только отчетность, но и управленческий учет. Также учитывается информация отдельно по каждым объектам (виду деятельности, подразделению и прочее).

Внешний анализ служит для подтверждения экономической эффективности компании перед контрагентами (инвесторами). Внутренняя аналитика в основном нужна для повышения эффективности и сокращения рисков.

Задачи анализа отчетности

Как правило, аналитика нужна для следующих целей:

усовершенствование финансового состояния компании;

общая оценка ее финансового положения;

вероятность банкротства;

выявление активов, которые используются неэффективно;

инвестиционная политика;

наличие слабых мест, которые влекут лишние убытки;

иные задачи, перечень является открытым.

При проведении ФА нужно полностью учитывать все процессы в компании. Также периодически данные стоит подытожить. Из аналитики станет понятно, какие конкретно меры нужно принимать.

Виды, методы методики анализа отчетности

Финансовый анализ делится:

на горизонтальный;

вертикальный;

коэффициентный.

Далее рассмотрим каждый из них по отдельности.

Горизонтальный анализ.

При использовании данного способа происходит сравнение параметров разных периодов. В расчет могут браться квартал или год. Оценка происходит в рублевом эквиваленте, если ФА нужен российской компании. Если же, например, это зарубежный инвестор, может быть использована другая валюта. Также применяют процентный показатель. В расчет берутся все четыре отчета.

Вы можете, к примеру, сравнить один год с другим, а затем из этого определить отклонение выручки в рублях и процентах в сравнении между этими периодами.

Вертикальный анализ.

Здесь в расчет берется только один период. Весь баланс актива определяется как 100%. Далее в строках указывается, из чего состоят эти 100%. Сюда включают как активы, так и обязательства. То есть весь баланс актива (100%) может делиться, например, на: ОС 40%, задолженность 15%, запасы 20% и так далее. Значение указывается как в рублях, так и процентах.

Коэффициентный анализ.

Позволяет исследовать разные отрасли в работе предприятия. Аналитика осуществляется на основе показателей финансовой отчетности. В этом случае компания сравнивается с другими из такой же области деятельности.

Существует много разных показателей и коэффициентов. Каждый из них оценивает то или иное направление. Обычно коэффициенты делятся на следующие категории:

рентабельность;

платежеспособность;

ликвидность;

оборачиваемость;

финансовая устойчивость;

операционная эффективность;

движение денежных средств.

Необязательно применять их все. Нужно исходить из конкретной ситуации и использовать тот анализ, который соответствует в текущий момент.

Анализ бухгалтерского баланса

Определение ФА баланса включает в себя несколько пунктов:

изучение структуры, динамики активов и пассивов;

расчет коэффициентов;

сравнение финпоказателей и коэффициентов со сведениями за прошлые годы;

сравнение с показателями других предприятий.

При ФА данного отчета используются те же (ранее упомянутые) методы. В частности:

горизонтальный.

Метод позволяет изучить изменения показателей во времени. В частности, берется строка и прослеживается ее изменение на протяжении нескольких периодов. Обычно это квартал или год (два года и больше).

При оценке учитывается денежное выражение, проценты и темп роста. Увеличение или уменьшение критерия может говорить как о пользе, так и о негативных последствиях.

Например, если увеличилась прибыль это, безусловно, плюс. Однако увеличение показателя роста кредиторской задолженности — это минус. Данный фактор означает, что у компании увеличилась финансовая зависимость.

Пример (определение абсолютного изменения показателей).

Изменение = дебиторская задолженность (стр. 1230) на 01.01.2022 — дебиторская задолженность (стр. 1230) на 01.01.2021.

Вертикальный ФА может дополнять горизонтальный метод.

вертикальный.

Данный способ показывает, как менялась структура, то есть соотношение между статьями и разделами баланса. Он определяет имущество и обязательства компании. Итог баланса показывается как 100 процентов. Каждая статья баланса представляется в виде процентной доли от него.

Пример (анализ доли дебиторской задолженности в составе активов).

Дебиторская задолженность (стр. 1230) на 01.01.2022 / валюта баланса на 01.01.2022 x 100;

Дебиторская задолженность (стр. 1230) на 01.01.2021 / валюту баланса на 01.01.2021 x 100.

Компанию можно сравнить с конкурентами и другими предприятиями из одной сферы.

коэффициентный.

Дополнительный методом анализа, например, при оценке платежеспособности. Он может показать не только этот параметр, но и устойчивость предприятия. Критерий может указать, в какой степени активы сформированы за счет собственного капитала. Из этого можно рассчитать коэффициент независимости.

Пример расчета (коэффициент независимости).

К (независимости) = капитал и резервы (стр. 1300) / валюта баланса (стр. 1700).

Если его значение ≥ 0,5 риск неплатежеспособности низкий. То есть предприятие способно погасить долги за счет реализации своего имущества.

Если меньше указанного показателя, то фирма неспособна погасить долги имуществом. В таком случае:

собственники могут самостоятельно внести дополнительные средства;

можно привлечь сторонних инвесторов.

Также можно использовать коэффициент финансовой устойчивости. Он показывает, насколько предприятие независимо от займов.

Формула для определения финансовой устойчивости:

К (фин. уст.) = капитал и резервы (стр. 1300) + долгосрочные обязательства (стр. 1400) / валюта баланса (стр. 1700).

Рекомендуемое значение ≥ 0,6. Если значение выше, то наблюдается рост независимости от займов. Однако значение > 0,95 может указывать на то, что предприятие не использует все возможности для расширения своего дела. Имеются в виду возможности из источников займа.

При обратной динамике, когда коэффициент < 0,6, есть риск негативных последствий, в частности, хроническая неплатежеспособность и зависимость от кредиторов. Для повышения финансовой устойчивости используйте следующие методы:

увеличение собственного капитала;

снижение обязательств;

контроль дебиторской задолженности;

снижение уровня запасов;

управление денежными средствами;

иные способы.

Если вы хотите, например, оценить платежеспособность, можно использовать оценку ликвидности, которая позволяет понять способность фирмы выплачивать долговые обязательства. Используются три коэффициента ликвидности.

Пример. К (абсолютной ликвидности) = фин. вложения (стр. 1240) + денежные средства и эквиваленты (стр. 1250) / заемные средства (стр. 1510) + кредиторская задолженность (стр. 1520) + прочие обязательства (стр. 1550).

Нормальное значение для показателя не менее 0,2. Такой показатель означает возможность предприятия оплачивать краткосрочные долги ежедневно. Размер при таком критерии составит 20% долгов каждый день, за счет свободных средств.

При значении < 0,2 предпримите такие действия:

уменьшите количество займов;

снизьте дебиторскую задолженность;

увеличьте оборотный капитал;

иные возможные методы.

При оценке нужно учитывать:

специфику компании;

сферу ее деятельности;

совпадают ли данные баланса целям и политике компании.

Анализ отчета о финансовых результатах

ФА данного документа включает в себя следующие критерии:

оценка влияния отдельных видов доходов и расходов на финансовый результат;

расчет показателей рентабельности;

сравнение с данными за прошлые годы;

сравнение со сведениями иных организаций.

Как правило, оценивается путем горизонтальной и вертикальной аналитики.

Что касается рентабельности, о ней мы расскажем в отдельном разделе позже. Там же будут содержаться строки отчета о финансовых результатах, которые нужно использовать при расчете.

Анализ прочих форм отчетности и дополнительной информации к отчетности

Кроме основной отчетности (о балансе и финансовых результатах) иногда анализируются:

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения.

Их могут учитывать, например, в горизонтальной аналитике.

В отчете об изменениях содержится информация о состоянии и движении собственного капитала. Если же капитал заемный, данные отражают в пояснениях к балансу и отчету о результатах.

Анализ отчета о движении ДС дает понять, способно ли предприятие генерировать операционный поток и отслеживать динамику денежных потоков. С помощью ФА можно делать прогноз будущих денежных потоков.

При оценке отчета о движении:

выясняют ключевые источники (направления) использования ДС. Учитывается операционная, финансовая и инвестиционная деятельность;

далее оценивают основные причины возникновения операционного (инвестиционного, финансового) денежного потока.

Коэффициенты финансовой устойчивости

Под финансовой устойчивостью понимается способность предприятия не использовать дополнительное финансирование.

Коэффициент — это доля долгосрочных источников финансирования в общей величине пассивов.

Формула (для расчета используются строки баланса):

ИТОГО капитал (стр. 1 300) + ИТОГО долгосрочных обязательств (стр. 1 400) / БАЛАНС пассив (стр. 1 700).

Про значения нормы коэффициентов финансовой устойчивости мы говорили ранее (см. раздел «Анализ бухгалтерского баланса»).

Есть также коэффициент финансовой независимости. Он определяет, какая часть активов сформировалась за счет собственных средств. Для этого нужно также пройтись по строкам баланса.

В частности:

ИТОГО капитал (стр. 1 300) / БАЛАНС актив (стр. 1 600).

Про показатели нормы мы также сообщали ранее в аналогичном разделе.

Коэффициенты рентабельности

Начнем с понятия рентабельности. Под ней понимается эффективность использования средств, вложенных в компанию (включенных в оборот). Показатель дает понимание об отношении прибыли к величине активов (капитала, затрат, выручки).

Существует рентабельность:

продаж . Это процент прибыли в выручке организации. Для расчета используется отчет о финансовых результатах. Вариант расчета может быть таким: прибыль или убыток от продаж (стр. 2200) / выручку (стр. 2110).

активов . Из него можно понять, какую прибыль приносят деньги, вложенные в актив собственниками и кредиторами. Посчитать можно так: gрибыль или убыток до налогообложения (стр. 2300 отчета о финансовых результататах) / БАЛАНС актив (стр. 1600 баланса).

собственного капитала. В этом случае определяется прибыль, которая возникла в результате вложения денег только собственниками. Можно посчитать следующим путем.

Чистая прибыль или убыток (стр. 2400 отчета о результатах) / ИТОГО капитал (стр. 1300 баланса).

Показатель позволяет понять эффективность использования ресурсов. Также с его помощью можно увеличить доход компании. Если рентабельность имеет долгосрочный характер, это свидетельствует о ее стабильном положении.

Если по сравнению с прошлым периодом есть рост, значит, предприятие управляет ресурсами правильно. Снижение по сравнению с тем периодом указывает на финансовую неустойчивость. Результат компании можно также сравнить с показателями отрасли в целом.

Норма показателя рентабельности выражается в процентах. Градации бывают следующими:

менее 5%. Это очень низкий показатель, который надо увеличить;

5–20%. Считается нормой, определяется как средний уровень;

20–30%. Достаточно хороший показатель, указывающий на стабильность;

30 и более %. Это очень высокая рентабельность, все отлично.

При низком значении увеличить рентабельность можно, например, такими способами:

снизить себестоимость продукции;

найти более выгодных поставщиков;

оптимизировать налоги;

оптимизировать фонд оплаты труда;

увеличить прибыль;

прочие способы.

Коэффициенты платежеспособности

Показатель может определить общую ситуацию с платежеспособностью предприятия. Он нужен для понимания способности компании покрыть все обязательства исходя из тех активов, которые есть у организации. Расчет можно делать по балансу и по отчету о движении средств.

Пример на основе баланса.

БАЛАНС актив (стр. 1 600) / ИТОГО долгосрочных обязательств (стр. 1 400) + ИТОГО краткосрочных обязательств (стр. 1 500).

Для определения общей ситуации с платежеспособностью используется общий коэффициент. Как правило, нормальное значение ≥ 2. Это значит, что предприятие может удовлетворить обязательства, включая краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если показатель ниже минимального значения, нужно принять меры, например, привлечь дополнительные источники финансирования или улучшить управление оборотным капиталам. Но это не единственные способы увеличения платежеспособности. Можно использовать и другие.

Чтобы получить полноценный анализ, используйте:

горизонтальный;

вертикальный;

коэффициентный ФА.

Коэффициенты оборачиваемости

Данный критерий показывает эффективность использования активов. Его задачи:

определить уровень продуктивности использования активов;

достаточно ли активов, находящихся на балансе предприятия;

иные параметры.

Коэффициент оборачиваемости = выручка (стр. 2 110 отчета о ФР) / среднюю сумму активов в периоде (стр. 1 200 начала периода + стр. 1 200 на конец периода).

Значение нормы у данного коэффициента не определено. Данный критерий нужно проверять в состоянии динамики.

Если в движении этот критерий становится ниже, значит, активы используют неэффективно. Рост соответственно означает обратное. Увеличить оборачиваемость можно путем ускорения сроков реализации, уменьшением долгов или иным методом.

Коэффициенты ликвидности

Термин ликвидности может иметь несколько значений в зависимости от ситуации. В контексте ФА под ликвидностью понимается следующее.

Это способность быстро преобразовать активы в деньги для покрытия текущих обязательств. То есть учитывают именно те средства, которые можно оперативно конвертировать.

Уровень ликвидности может быть низким или высоким. При низком уровне возможность выполнения обязательств затруднена. Высокий уровень свидетельствует о нормальной работе организации.

Коэффициенты ликвидности разделяют на три вида:

текущая;

срочная;

абсолютная.

Формула каждого коэффициента подразумевает деление актива на обязательства. В формуле в качестве актива указывают:

оборотные активы;

дебиторскую задолженность;

финансовые вложения;

денежные средства.

Также коэффициенты имеют нормативное значение. Иными словами это оптимальный показатель, который считается нормой. У каждого вида значение разное:

при текущей ликвидности оптимальное значение 2 и более . Однако коэффициент 1 тоже считается нормой. Если значение ниже единицы, это говорит о том, что есть высокий финансовый риск;

при срочной нормальным считается значение от 0,8 до 1 . При этом большую часть активов не должна составлять дебиторская задолженность, которую сложно взыскать;

при абсолютной — не менее 0,2. Это 20% от выплачиваемых ежедневно долгов.

Для повышения ликвидности:

улучшайте качество активов;

направляйте прибыль в предприятие;

снижайте задолженность;

минимизируйте запасы;

используйте другие законные методы.

Долговая нагрузка

В этой ситуации оценивают долговые обязательства по отношению к активам предприятия. В расчет могут браться как обязательства с долгим сроком, так и краткосрочные.

Благодаря этому показателю определяется долговая нагрузка в целом по организации. Это означает способность компании платить по долгам вовремя и в полном объеме, без ущерба для нее.

Чем ниже получился итог, тем лучше. Такой показатель говорит о более стабильном положении.

По общему правилу значение коэффициента 3 и менее считается нормой. Чем он выше, тем больше предприятие зависит от долгов.

Часто используемая формула выглядит так: К долговой нагрузки = долг / EBITDA.

Долг это, соответственно, заемные средства фирмы.

EBITDA — это доход до вычета налогов, процентов и амортизации.

Способы снижения уровня долговой нагрузки:

привлечение вложений от инвесторов , которые пойдут на покрытие обязательств;

снижение процентов по кредитным задолженностям . Иначе говоря, попросить о снижении процентной ставки;

перекредитование. То есть можно взять заем на более выгодных условиях, погасив им остальные кредиты.

Коэффициенты операционной эффективности

ОЭ показывает эффективность использования ресурсов для получения результата. Под ресурсами понимаются денежные средства, работники, оборудование и так далее. Чем меньше вы используете ресурсов, тем вы эффективнее.

Для определения коэффициента можно использовать общую формулу: КОЭ = операционные расходы / общий доход. В данной формуле КОЭ — это коэффициент эффективности.

Операционные расходы — это коммерческие (административные) расходы, зарплата, затраты на обслуживание и прочее. К этому пункту можно прибавить себестоимость продукции, аренду и так далее. Либо можно взять все указанные расходы в совокупности и поделить на доход.

Общий доход (чистый объем продаж) — это соответственно продажи за вычетом надбавок и скидок.

Формула измеряется в процентах. Это значит, что если коэффициент, например 0,6, то ваши операционные расходы составляют 60% выручки. Чем ниже процент, тем эффективнее используются ресурсы.

Кроме общего коэффициента существуют также отдельные показатели. Они тоже могут быть использованы при определении ОЭ. К примеру:

рентабельность производства : К = чистая прибыль / стоимость основных фондов + стоимость оборотных активов х 100 %. Данный критерий показывает эффективность предприятия;

операционные активы : К = объем активов участвующих в деятельности / общая сумма активов. Результат определяет активы, влияющие на производственные мощности;

прибыль на одного сотрудника: К = прибыль / кол-во сотрудников. Чаще используется в случаях ,когда продуктивность работников прямо влияет на рентабельность.

Способы повышения операционной эффективности:

изучите подробно свою основную деятельность и все ее процессы. После этого составьте перечень проблемных мест, которые требуют улучшения;

составьте конкретный план действий в зависимости от вашей ситуации;

определите специалиста, который будет воплощать изменения в действительность;

сделайте реструктуризацию и распределите сотрудников по их сильным сторонам;

разработайте свои показатели эффективности;

обучите работников недостающим знаниям;

совершите иные действия, в зависимости от обстоятельств.

Коэффициенты движения денег

Показатель определяет финансовые потоки, которые указывают на стойкость предприятия. При наличии нескольких видов деятельности расчет проводится по каждому. Есть два способа оценки:

прямой . Это дебетовые (кредитовые) обороты в отношении областей деятельности;

косвенный. Корректировка прибыли на сумму операций, которые не относятся к деньгам.

Пример формулы. Финансовые поступления = приток от инвестиций / приток от инвестиций + приток от финансовой деятельности.

Высокий результат фиксирует, что дело можно развивать без сторонних инвесторов.

Если в формуле вы используете проценты или дивиденды, итог должен быть 1 или выше. Если это не так, привлекайте сторонние инвестиции. В этом случае своими средствами предприятие не справится.

Как провести анализ отчетности быстро и эффективно

Наиболее эффективный способ — это использование специальных программ по учету. В этом случае все автоматизировано. Вы получите, какие угодно данные, и сделать это можно довольно быстро. Например, для этого подойдет всем известная «1С отчетность» или иные аналоги. В числе ее функций есть анализ отчетности.

Имея нужную отчетность и аналитику, можно понять многие факторы, такие как:

стабильность финансового положения предприятия;

вероятность банкротства;

экономические риски;

кредитоспособность;

многое другое.

Пример анализа финансовой отчетности

Для более полного представления приведем краткий пример финансового анализа компании. Возьмем условную фирму ООО «Альфа». Предприятие занимается продажей игрушек. Необходимо провести аналитику несколькими способами.

Горизонтальный анализ.

Критерий 2022 год 2023 год Расхождение (руб) Расхождение (%) Выручка 3 200 000 тыс. рублей 3 млн рублей — 200 тыс. рублей — 6,25 % Себестоимость продаж 1 600 000 тыс. рублей 1 450 000 тыс. рублей — 150 тыс. рублей — 9,37 % Прибыль 500 тыс. рублей 480 тыс. рублей — 20 тыс. рублей — 4 %

Напомним, что данный ФА сравнивает показатели разных периодов. Благодаря ему можно оценить рост или, наоборот, снижение критериев. Увидеть это можно в рублях или процентах. Для сравнения используют два разных периода (года).

В данном случае мы видим, что между ними имеют место расхождения по нескольким показателям.

В частности:

выручка снизилась на 200 тыс. рублей;

себестоимость продаж упала на 150 тыс. рублей;

прибыль оказалась меньше на 20 тыс. рублей.

Изменения некритичные, но самым важным будет выяснить причины снижения прибыли. Для получения информации при использовании этого метода можно брать любой из отчетов.

Вертикальный анализ.

Критерий Рубли Проценты Баланс актива 4 млн 100 % ОС 900 тыс. 22,5 % Денежные средства 480 тыс. 12 % Дебиторка 1 500 000 37,5 % Запасы 1 120 000 28 %

В этом случае в расчет берется один период. 100% — это общая сумма. Каждый отдельный показатель составляет ее часть. Таким образом, мы понимаем соотношение активов и обязательств ООО «Альфа».

Коэффициентный ФА.

Далее предприятие хочет рассчитать рентабельность продаж. Для этого оно может воспользоваться формулой: рентабельность = прибыль от продаж / выручку х 100.

У ООО «Альфа» прибыль от продаж составила 480 тыс. рублей. Выручка составила 3 млн рублей.

Таким образом, согласно формуле ее рентабельность равна 16%. Данный критерий вполне нормальный. Он относится к средней рентабельности, которая варьируется от 5% до 20%. Однако высоким такой показатель назвать нельзя.

Далее фирма решила определить коэффициент платежеспособности.

Напомним, что для этого можно использовать следующую формулу: БАЛАНС актив / ИТОГО долгосрочных обязательств + ИТОГО краткосрочных обязательств.

В нашем случае баланс составляет 4 млн рублей. Общая сумма обязательств — 1 300 000 рублей. Таким образом К платежеспособности равен 3,07. Это число говорит о том, что фирма является платежеспособной и может удовлетворить обязательства. Нормальным критерием считается коэффициент 2 и более.