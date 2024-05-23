Ход фрилансером: в чем особенности сотрудничества с удаленными исполнителями

Фриланс перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. По мере того, как компании начинают осознавать преимущества привлечения удаленных исполнителей, этот подход активно входит в мейнстрим. Нанимая фрилансеров, работодатели получают доступ к высококлассным специалистам со всего мира, не ограничиваясь географическими рамками.

При этом отсутствие необходимости предоставлять рабочее место и оплачивать бенефиты позволяет существенно сократить расходы на персонал. Арина Козлова, руководитель службы поддержки клиентов EasyStaff, разбирается в особенностях работы с фрилансерами.

Кто такой фрилансер и чем он отличается от наемного сотрудника

Фрилансер — это специалист, который совмещает сторонние проекты с основной занятостью. Например, дизайнер в компании по разработке мобильных игр по выходным выполняет заказы с фриланс-биржи.

Однако для некоторых фрилансеров работа на «удаленке» с разными заказчиками становится полноценной занятостью — они больше не совмещают работу над проектами с основной работой, а полагаются целиком на себя.

Когда компания выбирает между наймом штатного сотрудника и привлечением фрилансера, то обычно опирается на следующие различия между этими типами сотрудников.

Наемный сотрудник:

Зависим от работодателя и подчиняется его руководству.

Находится под контролем работодателя и получает от него ресурсы.

Связан трудовым договором, который четко определяет права и обязанности сторон.

Получает регулярную заработную плату, из которой работодатель вычитает налоги и взносы в социальные фонды.

Имеет фиксированный график работы.

Фрилансер:

Не зависим от заказчика, за исключением результатов работы.

Самостоятельно определяет процесс, место и время выполнения задачи.

Заключает договор оказания услуг (ГПХ), который подробно описывает условия сотрудничества.

Получает гонорар, с которого сам уплачивает налоги.

Должен предоставлять подтверждающие документы после получения гонорара.

Получает оплату за фактически отработанное время или за выполненный проект целиком.

Любая компания исходит из собственных интересов при выборе типа персонала. Но как найм фрилансеров делает бизнес устойчивее? Рассмотрим основные особенности.

Фрилансеры снижают затраты компаний

Пожалуй, главное преимущество работы с фрилансером — это существенно облегченное финансовое бремя, которое компания несет при таком партнерстве.

В отличие от наемных сотрудников, которые по трудовому договору и трудовому кодексу страны претендуют на финансовую поддержку работодателя в виде страховых и пенсионных взносов, фрилансерам не предоставляются эти льготы.

Удаленные исполнители выступают как независимый партнер, поэтому отчисления в пользу пенсии они совершают сами. Например, в «Клерке» подсчитали, что размер налоговой нагрузки на каждого работника составляет примерно 43% от зарплаты, с учетом НДФЛ и всех страховых взносов (конечно, в разных сферах этот процент варьируется из-за временных льгот и других факторов).

Пул фрилансеров безграничен. Удаленный сотрудник может находиться и в одном городе с вами, и в одной стране, и даже за рубежом. Это позволяет компаниям дополнительно экономить на стоимости часа фрилансера: если местный исполнитель со ставкой $20 в час не подходит по бюджету, то можно найти более дешевого исполнителя из маленького города со ставкой $15 в час.

Наконец, фрилансер работает на своей территории и обеспечивает необходимые для работы инструменты собственными силами. Это значит, что заказчику не надо покупать столы и стулья, канцелярию, искать отдельное место для сотрудника. Хотя эти траты кажутся не самыми большими по сравнению с налоговыми отчислениями, это все еще капитал, который можно направить на что-то более полезное для бизнеса.

Почему мой бизнес снижает затраты с фрилансерами?

Экономия на ФОТ означает возможность вложить деньги в перспективные направления.

Способность бизнеса сократить производство в кризисное или непрогнозируемое время позволяет оперативно снизить расходы и перенаправить деньги в другие проекты.

Фрилансеры помогают бизнесу быть гибким и масштабируемым

Фрилансеры понимают, что их взаимодействие с компанией — временное. Исполнители не ожидают, что заказчик предложит им сотрудничать дольше, чем предусмотрено проектом. В то же время они не рассматривают предложения о проектах так же пристально, как штатные сотрудники. Например, не оценивают вакансию с точки зрения затрат на транспорт до работы и обратно. Поэтому и нанять фрилансера, и попрощаться с ним очень просто. Это позволяет нанимать необходимое количество исполнителей и сокращать штат по мере возникновения спроса.

Это касается не только фрилансеров по ключевым сферам деятельности компании (например, удаленные программисты в агентстве разработки игр), но и таких специалистов, чьи услуги только-только становятся популярными.

Например, маркетинговая фирма еще не знает, насколько популярной будет аудиореклама в онлайн-плеерах и не нанимает инхаус-команду для этой области работы. Вместо этого она обращается к фриланс-команде. Таким образом, задача выполняется с наименьшими затратами.

Если компания обслуживает большое количество клиентов, то удаленная по разным часовым поясам команда будет наиболее эффективным способом устройства работы. Многие британские маркетинговые компании отдают подряды в Индию, где благодаря разнице во времени специалисты предоставляют результат быстрее, чем местные исполнители. Это касается, в частности, графических работ — POS материалов, рекламных креативов и т. д.

Почему мой бизнес становится гибким и масштабируемым с фрилансерами?

Способность бизнеса ускорить или увеличить производство по запросу рынка помогает оставаться надежным поставщиком услуг на рынке.

Возможность создать любую команду из удаленных исполнителей помогает максимально быстро и с наименьшими затратами тестировать новые направления и по запросу расширять спектр услуг.

Фрилансеры дают доступ к специализированным навыкам

Фрилансеры учатся больше и регулярнее сотрудников в штате. Мы не хотим сказать, что сотрудники в штате не повышают квалификацию или не склонны учиться. Просто для фрилансера, который работает в очень конкурентной среде и на чье место всегда может прийти кто-то другой, самообучение — важнейший «козырь».

Чем больше фрилансер умеет, тем выше его ценник. Соответственно, среди фрилансеров в области написания текстов можно выбрать не только исполнителя на базовую задачу, но и исполнителя с более широким списком навыков (он не только текст напишет, но и оптимизирует под поисковую выдачу).

Благодаря насмотренности и необходимости регулярно и много учиться, любая биржа фрилансеров — это кладезь специалистов, которые могут предоставить вам нестандартные решения с учетом своего опыта и прошлых проектов. Это крайне ценно, особенно в случае творческих задач — например, написания текстов и музыки, переводов и т. д.

Наконец, работа с фрилансерами означает доступ к экспертности — не только в области бизнеса или науки, но и в области языка и культуры. Рекламную кампанию сложно раскатать на азиатскую страну без инсайтов местного рынка, если команда находится в Восточной Европе. Именно развитый рынок фриланса позволяет получать необходимое знание удаленно.

Почему мой бизнес более успешен с фрилансерами?

Доступ к узконишевым специалистам позволяет находить самые правильные решения для бесперебойной работы компании.

Общение с иностранными специалистами помогает получить локальную экспертизу.

Фрилансеры из других культур и стран помогают бизнесу по-новому смотреть на бизнес-процессы, а также узнавать что-то еще до того, как об этом узнают конкуренты.

Как эффективно пользоваться услугами фрилансеров: советы для экспертов

Фриланс — поле для получения прибыли. Но как эффективно пользоваться услугами удаленных исполнителей? Рассмотрим несколько ключевых советов.

1. Четко сформулируйте задачу и требования. Опишите максимально детально желаемый результат, функциональные требования, технические спецификации, дизайн-гайдлайны и т. д. Укажите точные сроки, бюджет проекта и условия оплаты. Чем яснее вы обозначите ожидания, тем проще фрилансеру понять задачу.

2. Выбирайте фрилансеров с релевантным опытом и положительными отзывами. Изучите их профили, портфолио выполненных работ, отзывы от прошлых клиентов. Проверьте соответствие их навыков и экспертизы вашим требованиям. Можно изучать как профили на фриланс-биржах, так и социальные сети (например, Linkedin).

3. Налаживайте эффективную коммуникацию. Обсудите предпочитаемые каналы связи, частоту отчетов и ответов. Согласуйте удобное время для звонков/встреч. Назначьте ответственного за проект со своей стороны.

4. Устанавливайте четкие временные рамки. Разбейте проект на этапы с промежуточными сроками (на вехи). Обозначьте крайние даты для контрольных точек, чтобы можно было отслеживать прогресс.

5. Определите формат сдачи работы (файлы, презентация, отчет и т. п.) и способы оценки качества согласно вашим критериям.

6. Соблюдайте договоренности по оплате. Вовремя переводите деньги на счет фрилансера после достижения оговоренных вех проекта. Своевременная оплата – залог продуктивного сотрудничества.

7. Предоставьте фрилансеру все необходимые материалы, данные и доступы для работы. Снабдите его брендбуком, гайдлайнами, контент-планом и прочими нужными ресурсами.

8. Будьте открыты к обратной связи. Рассматривайте комментарии и вносите правки по существу в процессе реализации проекта. Гибкость важна для достижения желаемого результата.

9. По завершении проекта оставьте развернутый отзыв о работе фрилансера на соответствующих площадках. Честная обратная связь поможет ему повысить квалификацию.

10. Если опыт сотрудничества был позитивным, рассматривайте возможность привлечь того же фрилансера для следующих проектов. Работа с проверенными исполнителями часто повышает эффективность.

Ну и самое главное — обязательно заключайте договор с фрилансером! Он не только защитит ваши интересы, но и поможет избежать проблем с налоговой. Помните, что хорошая организация взаимодействия с фрилансером и соблюдение договоренностей с обеих сторон — залог успешной реализации проекта.