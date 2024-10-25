Утренний бухгалтер № 5753. Даже у фирмы на УСН «доходы» могут проверить расходы по бизнес-карте

Обсуждают бухгалтеры: директор убежден, что раз УСН «доходы», никто на расходы по карте смотреть не будет.

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Минфин разъяснил, как облагается НДФЛ больничный по уходу за ребенком.

Куда должен сдавать отчетность за работников ИП на ПСН, объясняет эксперт.

Власти предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру.

Минфин: при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% восстанавливать НДС не надо.

Минтруд: о предстоящем увольнении совместителя тоже надо предупредить за две недели.

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