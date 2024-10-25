Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5753. Даже у фирмы на УСН «доходы» могут проверить расходы по бизнес-карте

Директор тратит деньги на все подряд, как объяснить, что он не прав?

Обсуждают бухгалтеры: директор убежден, что раз УСН «доходы», никто на расходы по карте смотреть не будет.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин разъяснил, как облагается НДФЛ больничный по уходу за ребенком.

Куда должен сдавать отчетность за работников ИП на ПСН, объясняет эксперт.

Власти предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру.

Минфин: при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% восстанавливать НДС не надо.

Минтруд: о предстоящем увольнении совместителя тоже надо предупредить за две недели.

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❗С 2025 года изменяются правила работы с самозанятыми!

Если ваша компания работает с самозанятыми или планирует такое сотрудничество, приглашаем на бесплатный вебинар «Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми в 2025 году». Обсудим новые требования законодательства, которые вступят в силу с 2025 года, и покажем, как выстроить безопасное и эффективное взаимодействие с самозанятыми.

Программа вебинара:

  • Новые правила и изменения в работе с самозанятыми в 2025 году.

  • Как правильно заключать договоры и оформлять оплату услуг.

  • Какие сервисы и инструменты помогут автоматизировать взаимодействие с самозанятыми.

  • Ответы на часто задаваемые вопросы по сотрудничеству с самозанятыми.

Спикер: Арина Юсупова, главный юрист Консоль, эксперт по правовым вопросам взаимодействия бизнеса с самозанятыми, ИП и физическими лицами.

Все объясним четко и по делу, с конкретными рекомендациями!

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Разборы законов

Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года

С 2025 года применять спецрежим смогут во всех субъектах РФ, где примут соответствующий закон. Появится ряд других новшеств. Рассказываем детали.

Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году. Мини-курс

Как изменились правила начисления и удержания НДФЛ в 2025 году, на какие доходы прогрессивная шкала НДФЛ не распространяется, по какой ставке рассчитывать НДФЛ по договорам ГПД — все ключевые нововведения разбираем в мини-курсе.

Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса

Если вы применяете дробление с применением бизнеса на спецрежимах, то самое время выйти из опасной зоны, в особенности если вы уже попали в поле зрения налоговиков. Итак, что делать, чтобы избежать лишних трат в связи с дроблением.

Изменили порядок начисления НДФЛ с материальной выгоды по займам. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как изменился порядок начисления НДФЛ с материальной выгоды по займам и как его применять.

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Документы

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-2309/2024 от 24.01.2024

Ставропольский краевой суд: Апелляционное определение № 33аа-133/2018 от 30.01.2018

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ: Кассационное определение № 75-КАД22-6-К3 от 26.12.2022

Минцифры: Приказ № 559 от 29.10.2020

Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-П от 17.02.2016

Правительство РФ: Постановление № 891 от 19.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/76 от 09.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87166 от 12.09.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5011 от 20.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости О предстоящем увольнении совместителя тоже надо предупредить за две недели

: Федеральный закон № 255-ФЗ от 08.08.2024

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