Утренний бухгалтер № 5753. Даже у фирмы на УСН «доходы» могут проверить расходы по бизнес-карте

Обсуждают бухгалтеры: директор убежден, что раз УСН «доходы», никто на расходы по карте смотреть не будет.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин разъяснил, как облагается НДФЛ больничный по уходу за ребенком.
Куда должен сдавать отчетность за работников ИП на ПСН, объясняет эксперт.
Власти предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру.
Минфин: при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% восстанавливать НДС не надо.
Минтруд: о предстоящем увольнении совместителя тоже надо предупредить за две недели.
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Программа вебинара:
Новые правила и изменения в работе с самозанятыми в 2025 году.
Как правильно заключать договоры и оформлять оплату услуг.
Какие сервисы и инструменты помогут автоматизировать взаимодействие с самозанятыми.
Ответы на часто задаваемые вопросы по сотрудничеству с самозанятыми.
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Разборы законов
— Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года
С 2025 года применять спецрежим смогут во всех субъектах РФ, где примут соответствующий закон. Появится ряд других новшеств. Рассказываем детали.
— Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году. Мини-курс
Как изменились правила начисления и удержания НДФЛ в 2025 году, на какие доходы прогрессивная шкала НДФЛ не распространяется, по какой ставке рассчитывать НДФЛ по договорам ГПД — все ключевые нововведения разбираем в мини-курсе.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса
Если вы применяете дробление с применением бизнеса на спецрежимах, то самое время выйти из опасной зоны, в особенности если вы уже попали в поле зрения налоговиков. Итак, что делать, чтобы избежать лишних трат в связи с дроблением.
— Изменили порядок начисления НДФЛ с материальной выгоды по займам. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как изменился порядок начисления НДФЛ с материальной выгоды по займам и как его применять.
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Мероприятия
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Дата проведения: 25 октября, пятница
Все методы налоговой оптимизации
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Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
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Налоговая реформа 2025: новые вызовы и новые возможности
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Дата проведения: 30 октября, среда
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Документы
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-2309/2024 от 24.01.2024
Ставропольский краевой суд: Апелляционное определение № 33аа-133/2018 от 30.01.2018
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ: Кассационное определение № 75-КАД22-6-К3 от 26.12.2022
Минцифры: Приказ № 559 от 29.10.2020
Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-П от 17.02.2016
Правительство РФ: Постановление № 891 от 19.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/76 от 09.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87166 от 12.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Предложили облагать повышенным налогом вторую квартиру
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5011 от 20.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости О предстоящем увольнении совместителя тоже надо предупредить за две недели
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