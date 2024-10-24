Утренний бухгалтер № 5752. ИП с доходами 60+ млн в текущем году в 2025 останутся без патентов

Сейчас право на ПСН утрачивается, если доход текущего года по ПСН+УСН составит более 60 млн рублей. С 2025 года значение будет иметь не только доход текущего года, но и предыдущего.
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Теперь официально: вернули НДФЛ-льготу на матвыгоду по займам от работодателей.
Минфин: туристический налог, который отель платит за командированного гостя, его работодатель включает в расходы.
ФНС грозится уголовкой за положительное сальдо ЕНС: предприниматели повадились платить больше, чем положено.
При освобождении от НДС по статье 145 НК не надо будет составлять счета-фактуры. Новое правило коснется только бизнеса на УСН и ЕСХН.
Не забудьте сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ и квартальными налогами до 25 октября. Список налогов здесь.
Все сроки уплаты налогов на 2025 год, найдете в статье.
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Если вы применяете дробление с применением бизнеса на спецрежимах, то самое время выйти из опасной зоны, в особенности если вы уже попали в поле зрения налоговиков. Итак, что делать, чтобы избежать лишних трат в связи с дроблением.
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— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2024 года
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Новости
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7 ❌ ИП с доходами более 60 млн в 2024 году не сможет применять ПСН в 2025 году
8 ФНС заявила, что отвечает только за информацию на своем официальном сайте
9 🔥 На положительное сальдо ЕНС не будут начислять пени. Теперь уже на постоянной основе
10 Туристический налог включили в состав ЕНП
11 С 2025 года все региональные власти смогут вводить АУСН
12 Для малого бизнеса вырастут страховые взносы в 2025 году
13 🐴 Породистых лошадей надо будет продавать с НДС 10%
14 К концу 2024 года функционал ККТ настроят на ставки НДС 5% и 7%
15 ⏳ Новое официальное приложение Сбера для iPhone снова в App Store. Банк призывает успеть скачать
16 Не забудьте сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ и квартальными налогами
17 👌 БезНДСный бизнес на УСН и ЕСХН уже точно освободили от счетов-фактур
18 Построение финансовой модели бизнеса повышает его эффективность
19 Исследование Т-Бизнеса показало, сколько ИП тратят по бизнес-картам в месяц
20 Силуанов намекнул, что хватит называть Россию «развивающейся страной»
21 В новых регионах уже открыто около 600 отделений банков, 3 000+ банкоматов и около 60 тысяч платежных терминалов
22 Депутат: введение упрощенной приватизации объектов до 100 млн руб. — это форма поддержки МСП
23 Туристический налог, который отель платит за командированного гостя, его работодатель включает в расходы
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27 На ТоТ еще разговор пришел мистер Kofeman
28 Минфин: государство хорошо, эффективно и грамотно распоряжается своим имуществом
29 ➕👊 Налоговики грозятся уголовкой за положительное сальдо ЕНС. Комментарий налогового инженера
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/5418@ от 04.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/41356 от 03.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/55064 от 14.06.2024
Минфин РФ: Письма № 03-02-07/39916 от 29.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/40611 от 29.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/88540 от 17.09.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96816 от 07.10.2024
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 13АП-34442/2023 от 26.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Проверка НДС: как инспекторы вычисляют налоговые разрывы и что перестроить в работе с контрагентами в 2025 году
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