Утренний бухгалтер № 5752. ИП с доходами 60+ млн в текущем году в 2025 останутся без патентов

Сейчас право на ПСН утрачивается, если доход текущего года по ПСН+УСН составит более 60 млн рублей. С 2025 года значение будет иметь не только доход текущего года, но и предыдущего.

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Теперь официально: вернули НДФЛ-льготу на матвыгоду по займам от работодателей.

Минфин: туристический налог, который отель платит за командированного гостя, его работодатель включает в расходы.

ФНС грозится уголовкой за положительное сальдо ЕНС: предприниматели повадились платить больше, чем положено.

При освобождении от НДС по статье 145 НК не надо будет составлять счета-фактуры. Новое правило коснется только бизнеса на УСН и ЕСХН.

Не забудьте сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ и квартальными налогами до 25 октября. Список налогов здесь.

Все сроки уплаты налогов на 2025 год, найдете в статье.

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