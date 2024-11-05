Утренний бухгалтер № 5760. Селлеры на УСН считают доход по дате поступления денег на счет

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🔥 Месяц остался до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/11863 от 10.04.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/39 от 23.04.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/99580 от 14.10.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/60435 от 28.07.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/49 от 14.05.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/06 от 10.02.2012
Минфин РФ: Письмо № 02-10-08/1/116598 от 04.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-11-10/123895 от 21.12.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9597@ от 27.07.2023
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