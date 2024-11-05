Утренний бухгалтер № 5760. Селлеры на УСН считают доход по дате поступления денег на счет

При торговле через маркетплейс доход учитывают датой поступления денег на счет. Дата получения дохода = дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.

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За 2024 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы. Там будет новый раздел 4 для вычета по ККТ.

Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 207 тысяч рублей. Чтобы получить такую выплату, нужен стаж свыше 8 лет, а также получать зарплату в 2024 году больше 183 тыс. рублей, а в 2025 году – от 233 тыс.

Как ресторану продавать пиво, лимонады и воду без штрафов с 5 ноября.

Через 10 лет после ввода в эксплуатацию можно не восстанавливать НДС по ОС при переходе с ОСНО на УСН.

Минсельхоз снизит цены на сливочное масло. Установят режим беспошлинного таможенного ввоза из дружественных стран.

Люди стрессуют от того, что на работе у них много заданий, а платят за них мало.

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