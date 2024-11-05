Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5760. Селлеры на УСН считают доход по дате поступления денег на счет

На УСН кассовый метод учета доходов. Когда деньги пришли на счет, тогда и доход.

При торговле через маркетплейс доход учитывают датой поступления денег на счет.  Дата получения дохода = дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

За 2024 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы. Там будет новый раздел 4 для вычета по ККТ.

Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 207 тысяч рублей. Чтобы получить такую выплату, нужен стаж свыше 8 лет, а также получать зарплату в 2024 году больше 183 тыс. рублей, а в 2025 году – от 233 тыс.

Как ресторану продавать пиво, лимонады и воду без штрафов с 5 ноября.

Через 10 лет после ввода в эксплуатацию можно не восстанавливать НДС по ОС при переходе с ОСНО на УСН.

Минсельхоз снизит цены на сливочное масло. Установят режим беспошлинного таможенного ввоза из дружественных стран.

Люди стрессуют от того, что на работе у них много заданий, а платят за них мало.

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💣 Курс по учету НДС — 2025

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Сколько дней оплачивается по больничному листу на заболевшего ребенка в 2024. Мини-курс

В мини-курсе разберем, кто может оформить больничный по уходу за ребенком, кто его оплатит, в какие сроки и за сколько дней.

Как составить письмо в банк о розыске платежа

В большинстве случаев у кредитной организации есть бланки на все случаи жизни, но не исключено, что предложенная форма не подойдет для вашей ситуации. Разберем, как составить письмо, если платеж потерялся в пути.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Как составить характеристику для военкомата

Если гражданин призывного возраста (18–30 лет) обратился за характеристикой для военкомата, то работодатель обязан ее выдать. Разбираемся, как составить этот документ.

🔥 Месяц остался до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/11863 от 10.04.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/39 от 23.04.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/99580 от 14.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости С сына умершего сотрудника не надо удерживать НДФЛ за беспроцентный заем

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/60435 от 28.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/49 от 14.05.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/06 от 10.02.2012

Минфин РФ: Письмо № 02-10-08/1/116598 от 04.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-11-10/123895 от 21.12.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9597@ от 27.07.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/34011 от 12.04.2024

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