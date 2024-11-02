Утренний бухгалтер № 5759. В книгах покупок/продаж стало больше граф

Утвердили новые формы книги покупок и книги продаж. Там будет НДС по ставкам 20%, 18%, 10%, 7%, 5%, 0%.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
2 ноября будет рабочим днем, потому что выходной перенесли на 30 апреля. И не важно, где вы были 30 апреля, 2 ноября надо быть на работе.
Как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни: от закупки до сертификации.
За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме. Там будет не только ИНН, но и номер ЕРН.
В ЕФС-1 теперь надо указывать новый регномер. Он 10-значный.
Бизнес планирует выплатить сотрудникам премии в декабре, чтобы уйти от повышенного НДФЛ.
❌ 2025 год будет сложным для всех упрощенцев!
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Разборы законов
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Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс
Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.
— Как составить характеристику для военкомата
Если гражданин призывного возраста (18–30 лет) обратился за характеристикой для военкомата, то работодатель обязан ее выдать. Разбираемся, как составить этот документ.
— Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году. Мини-курс
Налоговая реформа внесла масштабные поправки в НК, и одно из главных нововведений — обязанность исчислять и уплачивать НДС организациями и ИП на УСН в 2025 году. Однако закон освобождает компании от налога, если их доходы не превышают 60 млн руб. в год. Что является доходами для УСН и как их считать, разбираем в мини-курсе.
— Особенности увольнения за один день и пошаговая инструкция. Мини-курс
К любому виду увольнения нужно относительно очень внимательно и ответственно. Любое неверное решение или документ могут привести к спорам в суде с сотрудником или трудовой инспекцией. Как уволить сотрудника одним днем, какие документы выдать на руки и какие выплаты обязательны, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
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Новости
1 Хакерам стали особо интересны электронные торговые площадки
2 ❗ За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме
3 Власти помогут иностранцам покупать российскую хай-тек продукцию
4 Повысили коэффициент учета в расходах затрат на НИОКР
5 Если в акте или решении по налоговой проверке нет фразы «дробление бизнеса»: есть ли право на амнистию
6 Отечественные товары будут по-новому продвигать за границей
7 Как выстроить логистику в условиях санкций: смотрите видео!
8 📅 Неважно, на какой день перенесли выходной с субботы 2 ноября. Она будет рабочей для всех
9 В книги покупок и продаж добавили новые графы
10 Роспатент: права на товарные знаки Wildberries перейдут ООО «РВБ»
11 С 1 ноября начинают действовать требования к майнерам цифровой валюты и ее добыче
12 Сегодня Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков
13 И семьи с одним ребенком могут освободить от НДФЛ с продажи жилья
14 В ЕФС-1 надо указывать новый регномер
15 Работодатели предлагают новичкам в 1С аналитике больше 76 тысяч рублей
16 Компания Newmark Finance поможет участникам ВЭД получить отсрочку платежей в Китай
17 С 1 ноября установлены размеры комиссии за переводы между физлицами по СБП
18 С 01.11.2024 маркетплейс Ozon вводит предоплату для большинства товаров
19 Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с драгметаллами
20 В 2025 году на налоговый мониторинг перейдут 176 компаний, в том числе впервые средний бизнес
21 👻 Жуткая выгода! Сегодня последний день распродажи курсов «Клерка» — успейте воспользоваться предложением
22 С 1 ноября компании из реестра ФНС смогут заниматься майнингом
23 🚩 Сегодня стартует второй этап запуска Реестра воинского учета
24 Роялти включают в таможенную стоимость при импорте при соблюдении двух условий
25 В Москве зарегистрировались больше 1,8 млн самозанятых
26 Компании выплатят сотрудникам премии в декабре, чтобы уйти от повышенного НДФЛ
27 Завтра будет рабочий и короткий день, хоть и не предпраздничный
28 Депутаты хотят освободить сирот от квартплаты
29 Если сотрудник отказывается от индексации зарплаты, ее можно провести принудительно
30 Райффайзенбанк запустил услугу по покупке наличных долларов в банкоматах
31 Сбер предлагает клиентам вклад со ставкой 25% за участие в программе долгосрочных сбережений
32 Если частичный отказ от дробления: пример расчета налоговой обязанности от ФНС
Мероприятия
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Дата проведения: 5 ноября, вторник
Бухгалтер маркетплейса: учет, проверки ФНС и налоговая реформа-2025
Дата проведения: 6 ноября, среда
Налоговые реалии с 2025 г. Риски, подготовка, тенденции
Дата проведения: 7 ноября, четверг
Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике
Дата проведения: 7 ноября, четверг
Дата проведения: 7 ноября, четверг
Статьи
— Бизнес на УСН добровольно хочет платить НДС. Утренний бухгалтер № 5758
Компания на УСН задумала в 2025 году добровольно платить НДС 5%, будучи освобожденной от НДС в принципе и не имея право на эту льготную ставку в частности.
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Сотрудник может добровольно внести переплату в кассу или на счет. Но если он не согласен с размером или основаниями для удержания, то придется искать другие способы.
— Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет
При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.
— Как изменятся ставки НДФЛ и госпошлины на недвижимость в 2025 году
Раньше ставка НДФЛ с продажи квартиры составляла 13%. Для тех, кто прожил в РФ менее 183 дней, она составляла 30%. Но с налоговой реформой появились новые правила расчета и уплаты НДФЛ по сделкам с недвижимостью. Рассказываем, как изменились ставки НДФЛ и госпошлины на продажу квартиры в 2025 году.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100969 от 17.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/75950 от 14.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/64978 от 12.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости По ФСБУ 28/2023 кладовщик должен лично присутствовать при инвентаризации
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/59762 от 27.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Импортеры включают в расходы ввозные таможенные пошлины
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/97226 от 08.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Акции компании-работодателя, полученные сотрудниками бесплатно, облагаются страховыми взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/82691 от 02.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За прицеп не надо платить налог на имущество
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/75653 от 13.08.2024
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/12717 от 03.07.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/48006 от 24.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/48053 от 24.05.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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