Утренний бухгалтер № 5759. В книгах покупок/продаж стало больше граф

Утвердили новые формы книги покупок и книги продаж. Там будет НДС по ставкам 20%, 18%, 10%, 7%, 5%, 0%.

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2 ноября будет рабочим днем, потому что выходной перенесли на 30 апреля. И не важно, где вы были 30 апреля, 2 ноября надо быть на работе.

Как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни: от закупки до сертификации.

За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме. Там будет не только ИНН, но и номер ЕРН.

В ЕФС-1 теперь надо указывать новый регномер. Он 10-значный.

Бизнес планирует выплатить сотрудникам премии в декабре, чтобы уйти от повышенного НДФЛ.