Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5759. В книгах покупок/продаж стало больше граф

С 2025 года будут применяться новые формы книг покупок и продаж.

Утвердили новые формы книги покупок и книги продаж. Там будет НДС по ставкам 20%, 18%, 10%, 7%, 5%, 0%.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

2 ноября будет рабочим днем, потому что выходной перенесли на 30 апреля. И не важно, где вы были 30 апреля, 2 ноября надо быть на работе.

Как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни: от закупки до сертификации.

За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме. Там будет не только ИНН, но и номер ЕРН.

В ЕФС-1 теперь надо указывать новый регномер. Он 10-значный.

Бизнес планирует выплатить сотрудникам премии в декабре, чтобы уйти от повышенного НДФЛ.

❌ 2025 год будет сложным для всех упрощенцев!

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Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета. Мини-курс

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Как составить характеристику для военкомата

Если гражданин призывного возраста (18–30 лет) обратился за характеристикой для военкомата, то работодатель обязан ее выдать. Разбираемся, как составить этот документ.

Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году. Мини-курс

Налоговая реформа внесла масштабные поправки в НК, и одно из главных нововведений — обязанность исчислять и уплачивать НДС организациями и ИП на УСН в 2025 году. Однако закон освобождает компании от налога, если их доходы не превышают 60 млн руб. в год. Что является доходами для УСН и как их считать, разбираем в мини-курсе.

Особенности увольнения за один день и пошаговая инструкция. Мини-курс

К любому виду увольнения нужно относительно очень внимательно и ответственно. Любое неверное решение или документ могут привести к спорам в суде с сотрудником или трудовой инспекцией. Как уволить сотрудника одним днем, какие документы выдать на руки и какие выплаты обязательны, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

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Новости

1 Хакерам стали особо интересны электронные торговые площадки

2 ❗ За 2024 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме

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6 Отечественные товары будут по-новому продвигать за границей

7 Как выстроить логистику в условиях санкций: смотрите видео!

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10 Роспатент: права на товарные знаки Wildberries перейдут ООО «РВБ»

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12 Сегодня Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков

13 И семьи с одним ребенком могут освободить от НДФЛ с продажи жилья

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19 Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с драгметаллами

20 В 2025 году на налоговый мониторинг перейдут 176 компаний, в том числе впервые средний бизнес

21 👻 Жуткая выгода! Сегодня последний день распродажи курсов «Клерка» — успейте воспользоваться предложением

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Мероприятия

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Дата проведения: 5 ноября, вторник

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Дата проведения: 6 ноября, среда

Налоговые реалии с 2025 г. Риски, подготовка, тенденции

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Дата проведения: 7 ноября, четверг

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Дата проведения: 7 ноября, четверг

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Бизнес на УСН добровольно хочет платить НДС. Утренний бухгалтер № 5758

Компания на УСН задумала в 2025 году добровольно платить НДС 5%, будучи освобожденной от НДС в принципе и не имея право на эту льготную ставку в частности.

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Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет

При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.

Как изменятся ставки НДФЛ и госпошлины на недвижимость в 2025 году

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100969 от 17.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/75950 от 14.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/64978 от 12.07.2024

Подробнее о документе мы писали в новости По ФСБУ 28/2023 кладовщик должен лично присутствовать при инвентаризации

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/59762 от 27.06.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Импортеры включают в расходы ввозные таможенные пошлины

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/97226 от 08.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Акции компании-работодателя, полученные сотрудниками бесплатно, облагаются страховыми взносами

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/82691 от 02.09.2024

Подробнее о документе мы писали в новости За прицеп не надо платить налог на имущество

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/75653 от 13.08.2024

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/12717 от 03.07.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/48006 от 24.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/48053 от 24.05.2024

РАССЫЛКА 509 781 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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