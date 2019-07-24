Безбумажные технологии небезопасны для клиентов банков

Переход банков на безбумажные технологии несут клиентам определенные риски, поскольку в случае разногласий с банком по поводу условий обслуживания или указанных данных доказать свою правоту весьма затруднительно.

Пример тому — отказ от «бумаги» Альфа-банка, который вызвал поток жалоб клиентов на неочевидные условия обслуживания. О проблеме пишет сегодня «Коммерсантъ».

Анализ сообщений на форуме banki.ru показал участившиеся жалобы клиентов Альфа-банка, связанные с использованием кредитной организацией безбумажных технологий. Например, владельцы кредитных карт жаловались на отсутствие документов по связанным договорам страхования (в частности, отзывы от 23 июля), владельцы дебетовых карт — на неожиданно подключившуюся платную услугу «Альфа чек» (отзыв от 3 июля), об удалении из мобильного банка информации об условиях бесплатного обслуживания карты (отзыв от 12 июля). Ответы банка не опровергали указанную информацию.

Корреспондент газеты протестировал на себе работу Альфа-банка и оказалось, что проблемы действительно есть.

Заявка на бесплатную карту была оформлена через сайт, карта получалась в отделении банка. Сотрудник банка исправил имеющиеся в базе данные и выдал пластик без единого сопроводительного документа. Однако оказалось, что данные были исправлены не все, в итоге карту банк привязал к старому неактуальному номеру телефона, принадлежащему другому человеку.

Одновременно ошибка банка привела к подключению не запрошенного клиентом платного пакета услуг (о которых при отсутствии каких-либо документов узнать было невозможно), информация об условиях обслуживания карты отсутствовала и в мобильном банке. Безбумажные технологии также не позволили подать заявление на отзыв согласия на запрос сведений в БКИ, которое автоматически формируется в банке в момент заявки на карту. Отсутствие бумажных заявлений не дало и отключить чужой номер телефона, который продолжает числиться в мобильном банке спустя десять дней после обращения в отделение с соответствующим требованием.

Все опрошенные «Ъ» эксперты банковского рынка сошлись во мнении, что проблемы можно было бы избежать при наличии на руках у клиента документа, в котором можно было сверить свои данные и условия обслуживания с данными, имеющимися в банке. При этом юристы отмечают, что проблема характерна и для других банков.

В скором времени проблема может быть решена на законодательном уровне. Как сообщил «Ъ» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, осенью будет рассмотрен законопроект об электронном документообороте, в рамках которого целесообразно будет рассмотреть вопрос о предоставлении клиенту банка права выбора получать полный пакет документов в электронном или бумажном виде.