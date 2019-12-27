Депутат отвесил пендаля Россельхозбанку. Ситуация с удочеренной ипотекой разрешилась

История семьи Беловых, которая удочерила двух девочек и стала должником перед Россельхозбанком, наконец, разрешилась в пользу приемных родителей.

Депутат от Самарской области Александр Хинштейн смог договориться с банком. И избавить людей от неустойки.

«На наше счастье эта квартира находилась в ипотеке у государственного банка – «Россельхозбанка», поэтому сразу же, я связался с председателем правления банка Борисом Листовым, объяснил ему эту ситуацию, и мы договорились о том, что банк снимает все претензии с приемной семьи, заключает мировое соглашение и забирает эту квартиру вместе с вопросами по долгам – штрафам, пеням под 2 миллиона…», – пояснил Хинштейн на передаче «Время покажет».

Вообще, сочувствующие, в том числе на «Клерке» предлагали сдавать квартиру и за счет аренды погашать долги. Но, как оказалось, стоимость квартиры ниже, чем набежавший долг в 2 миллиона рублей. Больше чем за 1 миллион квартиру не продать. Квартира в одном городе, Беловы живут за 100 км. Кроме того, приемной семье эта квартира не нужна: родетели уже платят кредит за трехкомнатную квартиру.