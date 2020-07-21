Налоговики отказали экспортеру в нулевой ставке НДС. Суды посчитали иначе

Российский экспортер поставил товар в Китай гражданке России: кассация подтвердила возможность применения нулевой ставки НДС.

Кассационный суд признал незаконным отказ налоговиков в применении экспортером 0% НДС только лишь потом, что покупателем продукции выступила гражданка России. Суд решил, что регистрации россиянки в качестве предпринимателя на территории иностранного государства достаточно, чтобы признать ее в качестве иностранного лица.

Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил законность решений нижестоящих судов, которые признали незаконным доначисление ООО «Гродеково-Веста-Дев» 268 тыс. рублей — налог на добавленную стоимость (НДС), штраф и пени. Важно отметить, что дело рассматривается уже по второму кругу, ранее кассация отправляла дело на новое рассмотрение.

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Как указано в материалах дела, в 2017 году МИФНС № 9 по Приморскому краю провела в отношении ООО «Гродеково-Веста-Дев» выездную налоговую проверку (ВНП). По итогам проверки налоговики доначислили компании НДС, штраф и пени. По мнению налогового органа, налогоплательщик не доказал право на применение экспортной ставки НДС в 0%, как того требует ст. 165 Налогового кодекса.

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В 2016 году ООО «Гродеково-Веста-Дев» поставило работавшей в зоне взаимной торговли в городе Суйфэньхэ (Китай, Центр международной торговли Шимао) россиянке Ольге Гараниной кондитерские изделия на сумму 1,2 млн рублей. В контракте покупательница значилась как «Цзяланина Олья». При этом в Китае, как установили суды, покупатель была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и платила там налоги. В МИФНС решили, что покупательница не является иностранным лицом.

В ходе процесса суды исследовали понятие «иностранное лицо». Они указали, что этого понятия нет в Налоговом кодексе, но оно дается в законе «Об экспортном контроле». Там говорится, что иностранные лица — это юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены. А также это физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства.

В итоге, суды сделали вывод, что гражданство покупателя в данном случае не имеет решающего значения.

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«Суды двух инстанций установили, что в рассматриваемых правоотношениях гражданство Гараниной О.В. не имеет определяющее значение, поскольку на основании документов о регистрации, выданных уполномоченным государственным органом КНР она действует как иностранный контрагент — хозяйствующий субъект иностранного государства, который уплачивает налоги в соответствии с законодательством КНР», — говорится в постановлении кассационного суда.

Кроме того, кассационный суд привел следующие доводы:

в данном деле положения пп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ, требующие от налогоплательщика представления контракта с иностранным лицом, должны применяться с учетом особенностей правового регулирования предпринимательской деятельности граждан РФ в зоне взаимной торговли города Суйфэньхэ;

доказательств недобросовестности или формальности создания иностранного контрагента налоговым органом не установлено, равно как и не установлено обстоятельств, свидетельствующих о нереальности внешнеэкономических сделок;

ссылаясь на взаимозависимость покупателя и продавца, МИФНС не установила и в оспариваемом решении не отразила, как такая взаимозависимость повлияла на их налоговые обязательства, и каким образом привела к необоснованному применению налогоплательщиком налоговой ставки 0%.

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По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, НК РФ не содержит дефиниции понятия «иностранное лицо», несмотря на то, что это понятие широко употребляется законодателем в тексте Налогового кодекса.

«Однако абз. 7 п. 2 ст. 11 НК РФ содержит дефиницию понятия „иностранная структура без образования юридического лица“, под которой подразумевается лицо, созданное и осуществляющее свою предпринимательскую деятельность в соответствии с законом страны регистрации», — указывает юрист.

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Судами установлен факт регистрации покупательницы в качестве лица, имеющего право осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Китая. Также было установлено, что Ольга Гаранина уплачивает налоги в КНР, то есть по месту осуществления деятельности. По словам Кирилла Снегирёва, налоговое законодательство РФ предполагает, в целях избежание двойного налогообложения, что уплата налогов в пользу РФ, субъектов РФ и муниципальных образований на их территории должна осуществляться налоговыми резидентами РФ.

«С учетом установленных фактов и вышеуказанных положений НК РФ, обоснованным является вывод судов о применении к Гараниной О.В, в рамках взаимоотношений по контракту с ООО „Гродеково-Веста-Дев“ статуса иностранного лица, в целях квалификации указанного договора согласно п. 1 с. 165 НК РФ и правомерного учета налогоплательщиком нулевой налоговой ставки по НДС», — считает юрист.

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По мнению Кирилла Снегирёва, нельзя не отметить принятие во внимание судами специфики развития партнёрских деловых взаимоотношений между РФ и КНР, что соответствует задачам судопроизводства в арбитражных судах, в частности п. 6 ст. 2 АПК РФ, и комментируемый прецедент по данному спору будет положительно влиять на экономическую активность в Приморском крае и Маньчжурской свободной экономической зоне взаимной торговли и туризма.

Дело: А51-11998/2018.