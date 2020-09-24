Как быть с пропущенными СЗВ-М, пока сотрудник судился за свое восстановление?

Сотрудника восстанавливают в должности по решению суда. А как в этом случае быть с СЗВ-М за все пропущенное время? Сдавать со штрафом? Или есть варианты?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«По решению суда сотрудника восстанавливаю в должности. Интересует в данном случае СЗВ-М. Я же должна буду послать в ПФР отчёт за каждый месяц, начиная с месяца отмены приказа об увольнении? И прилетает ли штраф в таком случае в 500 р. от пенсионного за эти допотчеты?».

Вот что пишут в комментариях:

«Думаю, что прилетят штрафы. ПФР-щики при этом всегда назидательно говорят: „ну, вы же во время сведения не подали!“. И им пофиг, что вы это будете делать по решению суда».

И:

«ПФР на автомате штраф выставит, но тут хорошие шансы на отмену, естественно, если пойдете в суд».

А есть и другое мнение:

«Сдайте дополняющие СЗВ-М по сотруднику вместе с пояснениями о причинах непредставления сведений на этого сотрудника в исходных формах СЗВ-М и копией решения суда с подтверждением даты его получения. Это поможет избежать штрафа в размере 500 руб. за каждый месяц. Желательно это сделать, как только получите решение суда. РСВ сдавать корректировки не нужно. Но я бы не сдавала корректировки СЗВ-М только стаж в конце года. Ибо — СЗВ-М — отчет для „работающих пенсионеров“ был изначально придуман... Но потом включили всех...».

В общем, так, пожалуй, лучше и сделать.