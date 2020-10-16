Из-за поправок в Конституцию изменят более 150 законов

В рамках реализации положений Конституции изменения будут внесены в более 150 законов. Об этом заявил сегодня сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Изначально предполагалось, что исправить надо будет около 100 законов, но в итоге выходит, что надо больше поправок, передает РАПСИ.

В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты о правительстве и Конституционном суде, а затем еще несколько законов уже в первом чтении, уточнил Крашенинников.