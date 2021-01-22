Что делать, если новый работник не хочет предоставлять трудовую книжку?

Сотрудник при устройстве на работу отказывается предоставлять трудовую книжку. Что с таким делать, и есть ли последствия для работодателя?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник при устройстве на работу не хочет предъявлять работодателю трудовую книжку, не хочет, чтобы вносилась запись. СЗВ-ТД будет сдана, а записи в трудовой не будет. Трудовая в бумажном виде. Какие проблемы могут быть у работодателя?»/

В комментариях пишут, что просто сделали бы вид, что нет трудовой, и завели бы новую.

«Я бы сделала вид, что трудовой нет, и выписала бы новую».

Тем более, в том году все равно только электронную завести можно.

«В этом году бумажную трудовую новую уже заводить нельзя. Все в электронном виде. Если не принес трудовую, то заводите новую электронную уже».

Кто-то советуют тогда оформить совместителем, поинтересовавшись предварительно об этом у сотрудника:

«Если не хочет, чтобы вносилась запись, оформите его по совместительству. Конечно, этот вопрос нужно проговорить с сотрудником. А также объяснить ему, что по-любому, согласно законодательства, информация о приёме его на работу уйдёт в ПФР. А то вдруг окажется, что он вообще не хочет официально оформляться».

Есть мнение, что сотрудник не хочет «марать» трудовую, и не собирается долго работать.

«Ему эта запись не нужна, так как человек просто не хочет марать её. Он устраивается на 2-3 месяца».

Пишут о подобном случае, когда сотрудник после этого скрылся с деньгами. Понятно, что непредоставление трудовой на это не влияет, но, как говорится, осадочек остался.