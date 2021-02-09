Срок уплаты утилизационного сбора для некоторых производителей перенесен

Сроки уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2020 года для некоторых производителей транспортных средств опять перенесли. Постановление от 06.02.2021 № 122 опубликовано во вторник, 9 февраля.

Перенос срока касается крупнейших производителей, осуществляющий производство колесных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключенному с Минпромторгом специальному инвестиционному контракту, а также на их аффилированных лиц, признанные крупнейшими производителями.

Согласно постановлению, эти производители должны уплатить утилизационный сбор за IV квартал 2020 года не позднее 15 марта 2021 года. По действовашим ранее правилам этот срок истекает 14 февраля 2021 года.