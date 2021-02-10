Бухгалтеры делятся опытом по хранению документов. У кого какие папки?

Как бухгалтеры структурируют и хранят документы, которых со временем становится много? Раскладывают по папкам, ведут реестры? А какие именно папки по наименованиям?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, особенно интересует производство, какие папки организованы для хранения документации, кроме папки „банк“, и куда и как подшиваете/храните документы — счета, УПД, акты полученные и выписанные (в банк по мере оплаты, или может быть в книгу учёта покупок и продаж), требования, накладные, зарплатные ведомости, и прочее».

В комментариях предложили самы разные варианты. У кого-то разбивка по контрагентам:

«Я делю по контрагентам папки/разделы в папках. Мне так удобнее: внутри контрагента деление по договорам. Внутри договоров — хронологически складываются все документы».

На это спрашивают, как быть, если контрагентов, например, сотня.

«Я правильно поняла, что если контрагентов 100, то и папок 100 и не важно, что там по одной бумажке может быть. И как вы тогда решаете вопрос с архивирования и уничтожением старья?»

Автор комментария отвечает, что контрагентов может быть сотня в одной папке, разложенных по алфавиту.

«Нет, неправильно поняли. В одной папке может быть и сотня контрагентов, по алфавиту разделённых рубрикатором. Может быть 1-2, смотря какой объём».

У кого-то все очень четко структурировано, на случай, чтобы можно было удаленно через кого-то срочно нужное найти.

«Всё отдельно, аккуратно по папкам:

Банк

Касса

Акты

Зарплата начисленная и выданная

Договоры (под реестр, номер договора, организация, дата заключения договора, дата окончания договора, количество листов договора).

Не лениться, чтобы все было понятно. Например, вы в отпуск уехали, генеральный звонит, а вы ему: „Папка красная, „Договоры“, страницы по реестру номер 133“. Архив — дело тонкое».

Вот еще вариант, как у кого что разложено:

«Правопередающие документы отдельно, счета-фактуры. отдельно, счета на оплату — либо отдельно в папке-приложении к банку, либо приложением к выписке (к платёжке). На разных предприятиях практикую по-разному. Бухгалтерские справки, авансовые отчёты, расчёты с сотрудниками, касса (кассового аппарата нет), путевые листы, — на каждое свои папки Разумеется, документы по реализации так же делятся на акты, накладные (своя папка) и документы по НДС с продаж — своя папка».

Кто-то часть хранит в электронном витде в 1С:

«Сканирую и прикрепляю в 1С, удобно отвечать на требования ИФНС, а бумагу договора отдельно, НДС отдельно».

На это спрашивают, «не отягощает ли базу, не начинает ли она тормозить»? Автор комментария пишет, что нет:

«Нет, все ок. У нас по НДС все время тёрки с ИФНС, а это значительно упрощает процесс, особенно сейчас, когда офис на удалёнке».

Вот еще отдельно по хранению документов, если производство:

«Это зависит от специфики и объёма документов. Производство храню отдельно спецификации, отдельно требования, отчёты производства за смену. Все отдельно. Но! Если у вас маленький объем, удобнее было бы хранить производственные документы по хронологии. Ну и банк/входящие упд/исходящие».

Вообще, каждый бухгалтер рано или поздно приходит к какой-то своей, удобной ему, системе хранения и структурирования документов.