Человек внезапно узнал, что он где-то трудоустроен. Для чего это может быть?

Оказывается, любой человек может внезапно не только учредителем и гендиректором компании стать, сам того не зная и не желая. А и простым работником оформить могут, также без ведома этого самого работника.

Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».

«Работника без его ведома оформили на работу (должность не руководящая). Были поданы сведения в ПФ. Когда работник стал суетиться, „работодатель“ подал в ПФ корректировку, типа „сведения о работе были вынесены ошибочно“.



Сомневаюсь, что подача сведений в ПФ была ошибкой, поскольку через несколько месяцев после „трудоустройства“ в ПФ подали сведения об увольнении работника „по собственному желанию“.



При этом за работника отчислений в ПФ и ФСС, судя по всему, не было. По НДФЛ пока неизвестно. Соответственно, вопрос, зачем работодатель мог оформлять такого работника и подавать на него сведения в ПФ?».

В комментариях автор еще пару версий выдвинул, зачем все это.



«Кроме ковидных кредитов у меня была еще мысль, что через такого работника обналичивалась заработная плата. но это как-то уж совсем фантастично».



А вот еще что предположили, на основе своей ситуации:



«Эпизод был с разборками что-то вроде вашего случая. Директор и главбух (отец и дочь) оформили банковские карточки на сотрудников и перечисляли на них подотчет. Сотрудники о картах вообще ничего не знали. Потом они это потихоньку списывали, но при разборках в ОБЭП это все вскрылось».



А еще советуют припугнуть этого «работодателя» ответственностью за незаконное использование персональных данных. С учетом, что там заняли позицию, что «работника не было, данные внесли ошибочно».



«Для пущей убедительности, можно пригрозить законом о персональных данных. Даже если и ошибка они использовали данные без согласия физлица».



В общем, дело ясное, что дело темное. Коллеги, что думаете?