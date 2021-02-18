Станет ли справка по форме 182н недействительной, если печать стоит не там, где указано «МП»?

Прежний работодатель дал справку по форме 182н, поставив печать на подписи, а не там, где указано «МП». Новый работодатель не берет справку, ссылаясь на ее недействительность. Кто прав?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть вопрос по справке 182н. Прежний работодатель выдал справку, но печать поставил не в месте МП, а на подписи руководителя. Новый работодатель отказывается принимать эту справку у сотрудника, ссылаясь на ФСС. Это действительно недействительная справка и в ФСС настолько следит за местом печати, или это работодатель чудит?»

Это справка о сумме заработной платы за два года.

В комментариях пишут, что новый работодатель действительно чудит.

«Работодатель не прав, в порядке заполнения не указано, что нарушением является не верно (или не на том месте) поставленная печать, да и места в справке нет. Если в больничном для печати выделено специальное поле, то понятно как нужно поставить печать, а здесь — просто придираются».

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок». Действует скидка 30%.

Чему научитесь

Разбираться в трудовом законодательстве.

Улаживать споры между сотрудниками и работодателем.

Объяснять права и обязанности работникам и руководителю.

Курс не зщависит от дат и времени на его прохождения. Сертификат по итогам.

Записывайтесь прямо сейчас, пока действует скидка 30%.