Налоговые проверки

Zenden возмущен произволом налоговиков, которые доначислили 867 млн руб. по сделкам с подконтрольными ИП

Схему дробления бизнеса усмотрела ФНС при проверке обувной сети Zenden ООО «Дом одежды». Организация продавала товар через 22 предпринимателей, к учетным базам которых имела доступ. А у 12 ИП компания была единственным поставщиком.

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По итогам проверки налоговики доначислили 867 млн руб., в том числе 405 млн руб. НДС и 187 млн руб. налога на прибыль. Они установили, что 22 предпринимателя, через которых «Дом одежды» продавал товар, применяли ЕНВД. Тем самым организация выводила часть выручки, уменьшая налог на прибыль и НДС.

В первой инстанции компания суд выиграла.

Но Арбитражный суд Владимирской области поддержал ФНС. Судьи указали, что в результате искусственного дробления бизнеса компания получила необоснованную налоговую выгоду.

Доказательством схемы послужило и то, что у сотрудников «Дома одежды» был доступ к программам с информацией об этих ИП, а у 12 из них не было других поставщиков.

Все ИП торговали полученными от ООО товарами в фирменных магазинах Zenden и принимали скидочные карты сети. Кроме того, компания продавала этим ИП товар дешевле, чем другим покупателям.

В итоге суд сделал вывод, что «Дом одежды» и предприниматели функционировали как единый хозяйствующий субъект.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов называет решение суда откровенным налоговым беспределом и готов обжаловать приговор.

Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на решение арбитражного суда Владимирской области.

Клининговая компания была заподозрена в оптимизации налогов на 1 млрд рублей и суд согласился с налоговиками, что компания нарочно копила дебиторку, чтобы не слететь с УСН.

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