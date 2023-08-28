Налог на имущество физических лиц

Родители должны платить налоги за детей

Налогоплательщиками имущественных налогов признаются физлица любого возраста, обладающие правом собственности.
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Несовершеннолетние дети, имеющие в собственности имущество, несут обязанность по уплате налогов.

Налоговые уведомления направляют заказным письмом по адресу регистрации ребенка либо в электронном виде в Личный кабинет, если ребенку оформлен доступ к ЛК.

Регистрационную карту для использования личного кабинета за детей до 14 лет могут получить родители, пояснили в УФНС по Еврейской АО.

Обязанность по уплате налогов за несовершеннолетних детей исполняют законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители).

Если ребенку оформлен доступ к ЛК, просматривать и оплачивать его платежные документы можно из личного кабинета родителя через вкладку «Семейный доступ».

Для добавления ребенка нужно отправить заявку из Личного кабинета родителя по кнопке «Добавить пользователя», указав ИНН ребенка. Для подтверждения заявки необходимо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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