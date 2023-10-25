Заявление на возврат НДФЛ может быть электронным без КЭП

В НК РФ не установлены способы представления налоговому агенту заявления на возврат излишне удержанного НДФЛ.
Документ, подписанный КЭП, признается равнозначным бумажному.
А если электронная подпись будет простая? УФНС по г. Москве в письме от 11.07.2023 № 27-161/076876@ сообщает, что документ, подписанный простой подписью или НЭП признается равнозначным бумажному, если это предусмотрено соглашением между участниками электронного взаимодействия.
Таким образом, если между налоговым агентом и налогоплательщиком есть такое соглашение, то годится и простая электронная подпись на заявлении о возврате НДФЛ.
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