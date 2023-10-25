Заявление на возврат НДФЛ может быть электронным без КЭП

Если организация излишне удержала НДФЛ, его можно вернуть по заявлению. Причем это заявление может быть как бумажным, так и электронным. Разъяснения по поводу электронного заявления дали налоговики.

В НК РФ не установлены способы представления налоговому агенту заявления на возврат излишне удержанного НДФЛ.

Документ, подписанный КЭП, признается равнозначным бумажному.

А если электронная подпись будет простая? УФНС по г. Москве в письме от 11.07.2023 № 27-161/076876@ сообщает, что документ, подписанный простой подписью или НЭП признается равнозначным бумажному, если это предусмотрено соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Таким образом, если между налоговым агентом и налогоплательщиком есть такое соглашение, то годится и простая электронная подпись на заявлении о возврате НДФЛ.