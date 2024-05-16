С 1 июля начнется новый эксперимент по маркировке алкоголя. Он распространится на коктейли

Производители алкогольной продукции крепостью до 9% будут наносить маркировку на акцизную марку напитков.

Правительство с 1 июля 2024 по 31 августа 2025 года проведет эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Об этом сказано в постановлении.

Сама маркировка системы «Честный ЗНАК» будет размещена на акцизной марке алкогольных напитков. Эксперимент позволит интегрировать «Честный ЗНАК» с системами ЕГАИС и Гознака.

Власти ожидают, что автоматизированный способ прослеживаемости алкоголя позволит выработать оптимальные способы взаимодействия с участниками рынка.