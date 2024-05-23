Для двух категорий расширили преимущественное право на трудоустройство

Сенаторы одобрили изменения в 12 законодательных актов, сообщает сайт Совфеда.
Супругам уволенных с военной службы при прочих равных условиях предоставили преимущественное право:
на поступление на работу в госорганизации, воинские части;
первоочередное направление на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по очной форме с выплатой в период обучения средней зарплаты.
Дополнены полномочия региональных властей. Они будут содействовать:
приоритетному трудоустройству завершивших военную службу по мобилизации или контракту либо пребывание в добровольческом формировании, и членов их семей;
работодателям — в привлечении трудовых ресурсов в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
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