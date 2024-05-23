Для двух категорий расширили преимущественное право на трудоустройство

Мы сверяли ЕНС: бухгалтеры расшифровывают акты от налоговой и даже возвращают переплату. 🧐«Ночной бухгалтер» № 1687

Даниил Егоров грозился, что скоро сверяться с ФНС не нужно будет вообще, но пока бухгалтеры с трудом пытаются привести к единому знаменателю данные личного кабинета и 1С. Зато есть и герои, которые не носят плащи, зато возвращают переплату и синхронизируют сальдо до копейки.