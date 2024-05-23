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Трудовое право

Для двух категорий расширили преимущественное право на трудоустройство

Сегодня Совет Федерации одобрил ряд законов, которые повышают эффективность государственных гарантий и прав граждан в сфере занятости населения.

Сенаторы одобрили изменения в 12 законодательных актов, сообщает сайт Совфеда.

Супругам уволенных с военной службы при прочих равных условиях предоставили преимущественное право:

  • на поступление на работу в госорганизации, воинские части;

  • первоочередное направление на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по очной форме с выплатой в период обучения средней зарплаты.

Дополнены полномочия региональных властей. Они будут содействовать:

  • приоритетному трудоустройству завершивших военную службу по мобилизации или контракту либо пребывание в добровольческом формировании, и членов их семей;

  • работодателям — в привлечении трудовых ресурсов в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

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