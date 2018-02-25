Как без проблем уволить генерального директора

Решение об увольнении директора ООО принимается органом, который определен уставом общества. Как правило, такое решение выносит общее собрание участников. Чтобы процедура увольнения прошла в соответствии с законодательством, необходимо учитывать причину и основания для увольнения.

Уволиться самому или уволят

Гендиректор ООО вправе уволиться по собственному желанию. Однако увольнение могут инициировать участники общества, или оно произойдет по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Руководителя, как и других работников, можно уволить по общим основаниям, перечисленным в статье 77 ТК РФ, к примеру — по соглашению сторон. Дополнительные основания названы в статье 278 ТК РФ:

отстранение от должности руководителя организации-должника согласно законодательству о несостоятельности (банкротстве);

принятие собственником решения о прекращении трудового договора.

Уволиться по собственной инициативе директор может в любое время. Но случается, что собственники компаний не хотят его отпускать. Они различными способами уклоняются от принятия неприятного решения: отказываются проводить общее собрание, находят разные причины, чтобы его не проводить. В такой ситуации бездействие участников общества расценивается как злоупотребление правом. Такое поведение собственников можно квалифицировать как принуждение директора к труду, что категорически запрещает трудовое законодательство (ст.2 ТК РФ).

Множество вопросов возникает при увольнении директора по инициативе собственников компании. Сразу вспоминается расхожее: «инициатива наказуема». Но если придерживаться правил, диктуемых законом, увольнение пройдет без осложнений.

Сложности расторжения трудового договора

Расторгая трудовой договор с гендиректором по своей инициативе, участники общества должны помнить о существующих ограничениях.

Бывает, что генеральный директор понимает, что готовится его увольнение. Тогда он уходит на больничный. Увольнять директора в период временной нетрудоспособности неправомерно (ч.6 ст.81 ТК РФ). Это же правило действует, если генеральный директор находится в отпуске. Нарушение этих требований повлечет штраф по ст.5.27 КоАП РФ. Правда, их можно не соблюдать в период ликвидации компании.

Сложный случай, когда руководителем является женщина, ожидающая ребенка. Увольнение по инициативе собственников компании будет считаться незаконным (ч. ст.261 ТК РФ). За необоснованное увольнение беременной женщины-руководителя предусмотрена не только административная ответственность по ст.5.27 КоАП РФ, но и уголовная — по ст. 145 УК РФ (штраф до 200 тыс. руб. и другие санкции).

Не проще уволить и руководителя, который имеет семейные обязательства. Например, собственники компании не имеют права по своему желанию уволить женщин с детьми в возрасте до 3 лет или матерей-одиночек с детьми в возрасте до 14 лет. Полный перечень лиц с семейными обязательствами, которых запрещено увольнять по инициативе участников общества, приведен в ч.4 ст.261 ТК РФ.

Если же увольнение все-таки последует, то организации нужно готовиться понести как административную, так и уголовную ответственность, когда это предусматривает закон.

Несмотря на жесткие ограничения при увольнении директоров с семейными обязательствами, есть исключения. В частности, можно уволить директора, если будут доказательства грубого нарушения им должностных обязанностей. Было ли допущенное нарушение грубым, определит суд с учетом конкретных обстоятельств дела. Обязанность доказать, что нарушение в действительности имело место и носило грубый характер, лежит на работодателе (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Платить ли компенсацию уволенному директору

Выплата компенсации при увольнении директора не всегда оправдана. Правоприменительная практика свидетельствует, что решение этого вопроса работодателями нередко влечет разного рода риски и осложнения как для компании, так и для ее руководителей.

Законодательство обязывает работодателя выплатить компенсацию только в двух случаях:

если трудовой договор расторгается по причине смены собственника имущества организации (ст.181 ТК РФ);

если собственник принимает решение о прекращении трудового договора (ч.2 ст.278 ТК РФ).

Когда гендиректора увольняют по другим основаниям, выплата компенсации не является обязанностью работодателя. Например, директор отказался продолжить работу после изменения условий трудового договора. Общество не обязано выплачивать ему компенсацию (Апелляционное определение Пензенского областного суда от 29.03.2016 по делу № 33-980/2016).

Виновный останется без компенсации

Трудовое законодательство разграничивает основания увольнения на:

связанные с виновными действиями работника;

не связанные с виновными действиями.

Если виновные действия (бездействие) со стороны руководителя отсутствуют, ему выплачивают компенсацию. Размер выплаты определяется трудовым договором, но не может быть ниже трехкратного среднего месячного заработка (есть исключения из этого правила). Такая норма при увольнении по инициативе собственника предусмотрена статьей 279 ТК РФ.

Трактуя норму буквально, собственники руководителя увольняют, вменяют ему виновные действия и не выплачивают компенсацию. В такой ситуации высока вероятность судебного спора, в котором судьи вполне могут принять сторону экс-директора.

Закон не определяет, какие именно действия считаются виновными. Зачастую виновные действия отождествляют с дисциплинарными проступками. Такую позицию сложно считать верной, ведь формально увольнение работника по решению собственника к дисциплинарным взысканиям не относится (ч.3 ст.192 ТК РФ). Судебная практика не однозначна. Например, есть позиция КС РФ, который считает, что перечень оснований для увольнения работника, закрепленный ч. 3 ст. 192 ТК РФ, не является исчерпывающим. Значит, увольнение можно расценить и как меру дисциплинарного взыскания для работника, ненадлежащим образом исполнившего свои трудовые обязанности (Определение КС РФ от 24.06.2008 № 335-О-О).

Итак, работодателю предстоит определить вину директора самостоятельно, опираясь на сложившуюся судебную практику. Виновными действиями руководителя можно считать:

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну;

причинение вреда здоровью работников;

причинение имущественного ущерба организации. Например, преднамеренное заключение невыгодной для компании сделки.

Важно 1. Выплата компенсации обязательна, если меняется собственник имущества организации. 2. Выплата компенсации обязательна, если директора увольняют по инициативе собственника (на основании ч.2 ст.278 ТК РФ). Если же усмотрены и доказаны виновные действия руководителя, то компенсация ему не выплачивается. 3. Во всех остальных случаях (например, собственное желание директора, дисциплинарный проступок) выплата компенсации — это право, а не обязанность общества.

Скупой платит дважды

Некоторые работодатели включают в трудовой договор условие о невыплате компенсации директору при любых обстоятельствах, даже при отсутствии виновных действий. Такой подход неправомерен. Судьи в таком случае отмечают, что справедливую компенсацию нужно выплачивать в размере, определенном трудовым договором или судом, если возникнет спор (Постановление Пленума ВС РФ от 02.06.2015 № 21).

Скорее всего, судьи примут сторону экс-директора, если тот, лишенный компенсации, обратится в суд. И не исключено, что помимо компенсации работодателю придется выплатить не только проценты за нарушение срока, но и моральный вред работнику компенсировать.

При определении суммы компенсации суд учитывает конкретные обстоятельства дела. Например, срок работы уволенного гендиректора в организации, время, оставшееся до истечения срока трудового договора, суммы, которые увольняемый мог бы получить, продолжая работать в должности руководителя организации, дополнительные расходы, которые могут возникнуть из-за прекращения трудового договора (Постановление Пленума ВС РФ от 02.06.2015 № 21).

К сожалению, не всегда работодатель и директор расходятся мирным путем, не имея претензий друг к другу. Практика свидетельствует, что лучше договориться. Судебные разбирательства с экс-директором носят длительный характер. Сопровождаются финансовыми, временными и моральными потерями обеих сторон. Уволить директора без проблем можно только по основаниям, предусмотренным в ТК РФ. И даже если общество включит в уставные документы иные основания увольнения руководителя, закон будет на стороне последнего.

Юлия Бусыгина, эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур