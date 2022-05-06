СБИС, ну что за дела? Проверьте свой регномер в ПФР, а потом помучьтесь с пересдачей СЗВ-М

Давно уже пользуюсь СБИС для отправки отчетов и даже ЭДО, но есть один нюанс, который меня немного подбешивает. Это ситуация, когда ты к документу создаешь корректировки или как в моем случае сегодня с СЗВ-М, направляешь отменяющую форму.

Выглядит список с отчетами вот так (я специально взяла строку с СЗВ-М):

Если на нее кликнуть, то перейдешь в форму. Одну, последнюю. Чтобы посмотреть прошлые варианты придется потрудиться. Я лично смогла сделать это только через нажатие на кнопку печати, тогда появился список со всеми формами, но именно что для печати.

Это неудобно, от слова совсем! Куда удобнее было бы открывать список отчетов — всех с первичного до последней корректировки.

Корректировка сейчас тоже хитро делается — надо корректировать уже существующий отчет. И ты не понимаешь — а так можно или что-то поломается?

В чем собственно была проблема сегодня. Я отправила вчера СЗВ-М по ИП. Но позвонили с ПФР и сказали — у вас там изменения по рег.номеру. Поковырявшись в переписке, нашла, что и правда было письмо в конце апреля. Чтобы не переписывать просто закреплю его тут:

Ну т.е. по-простому мне надо поменять номер в СЗВ-М (насчет подавать заново заяву на подключение сказали — «не надо, просто у оператора своего натройки поменяйте, чтобы номер правильный вставал»).

Т.к. отчет уже отправлен, надо сдать отменяющую форму (со старым регномером) и потом новую — уже с правильным. Ок, я сделала отменяющую, переслала. Стала формировать новую исходную, уже с новым регномером.

Но СБИС почему-то решил, что в форме ничего не поменялось, прямо так и ругался на меня — ничего не изменилось, измените данные. И отказывался отправлять отчет, т.е. варианта выбрать — «отправить всё равно» — просто нет, раз по-мнению СБИС ничего не поменялось, то значит и отправлять нечего!

Написала в чат (тут вопросов нет, на поддержку СБИСа не могу пожаловаться, ответили быстро), сказали, что единственный вариант — скачать созданный мной файл (мне, кстати, это не удалось. т.к. по всей видимости созданный мной отчет сервис в принципе не желал сохранять) и переслать его через раздел Пенсионный — Прочие отчеты в ПФР (записывайте лайфхак).

Я сформировала файл в 1С, подгрузила и отправила «как есть», вот СБИС прям так и пишет:

Надеюсь, что все прошло, пока отметки о приемке отчета не вижу. В поддержке написали, что работают над устранением недочета (это насчет невозможности отправить отчет с измененным регномером в ситуации как у меня).

P.S. Пока писала прилетело письмо из ПФР.

Т.е. от старого номера надо еще и отказаться. В заявлении правда нет такого варианта — «ПФР переходит на новую платформу и у него все сломается, если не откажусь».

Куда ставить галочку узнаю завтра у исполнителя. Проверяйте свои номера.