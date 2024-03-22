Необходимо ли учитывать списанную безнадежную задолженность по кредиту и процентам на основании признания заемщика банкротом

Банк списывает с баланса безнадежную задолженность по кредиту и процентам на основании признания заемщика-физического лица банкротом (основание: решение суда о прекращении процедуры банкротства и прекращении всех обязательств субъекта). При этом сообщаем, что для БКИ обязательство заемщика-банкрота считается прекращенным.

Вопрос

Необходимо ли переносить данную списанную задолженность на счета внебалансового учета?

Мнение консультантов

Списанная с баланса на основании решения суда о прекращении процедуры банкротства и прекращении всех обязательств заемщика-физического лица задолженность по кредиту и процентам не подлежит отражению на соответствующих внебалансовых счетах.

Обоснование мнения консультантов

В соответствии с пунктом 8.2 Положения № 590-П списание кредитной организацией безнадежной задолженности по ссудам осуществляется за счет сформированного резерва по соответствующей ссуде. Одновременно кредитной организацией списываются начисленные проценты, относящиеся к безнадежной задолженности по ссудам.

Порядок списания начисленных процентов по безнадежной задолженности по ссудам определяется Положением № 611-П, согласно пункту 7.5 которого признание задолженности безнадежной, а также ее списание кредитными организациями осуществляются также в порядке, установленном главой 8 Положения № 590-П.

При списании безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ней кредитная организация обязана предпринять необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию указанной задолженности, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота либо договора. Списание безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ней является обоснованным при наличии документов, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, а в случаях, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Положения, — актов уполномоченных государственных органов, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения.

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам установлен Положением № 605-П, согласно пункту 2.21 которого списание безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности, признанной в соответствии с пунктом 8.1 Положения № 590-П, осуществляется кредитной организацией за счет сформированного резерва на возможные потери по соответствующей задолженности следующим образом:

► Списание безнадежнойи (или) нереальной для взыскания задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской записью (подпункт 2.21.1):

Дебет счета по учету резервов на возможные потери.

Кредит счета по учету просроченной задолженности по предоставленным (размещенным) денежным средствам.

Одновременно осуществляется перенос суммы основного долга на внебалансовый счетдля учета в течение последующих пяти лет списанной с баланса задолженности бухгалтерской записью:

Дебет счета 918 «Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания».

Кредит счета 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи».

В случае непогашения задолженности по основному долгу в течение последующих пяти лет задолженность, признанная безнадежной и (или) нереальной для взыскания, списывается с внебалансовых счетов кредитной организации бухгалтерской записью:

Дебет счета 99999,

Кредит счета 918.

Погашение в течение пяти лет списанной с баланса кредитной организации задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской записью:

Дебет счетов по учету денежных средств

Кредит счета 70601 «Доходы» (в Отчете о финансовых результатах (далее по тексту – ОФР) по символам раздела 1 «Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами» части 2 «Операционные доходы»).

Одновременно сумма погашенной задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета 99999,

Кредит счета 918.

► Списание безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности по процентам отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету резервов на возможные потери

Кредит счета по учету просроченных процентов по предоставленным (размещенным) денежным средствам.

Одновременно осуществляется перенос суммы процентов на внебалансовый счетдля учета в течение последующих пяти лет списанной с баланса задолженности бухгалтерской записью:

Дебет счета 917 «Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности взыскания»

Кредит счета 99999.

В случае непогашения задолженности по процентам в течение последующих пяти лет задолженность, признанная кредитной организацией безнадежной и (или) нереальной для взыскания, списывается с внебалансовых счетов кредитной организации бухгалтерской записью:

Дебет счета 99999,

Кредит счета 917.

Погашение в течение пяти лет списанной с баланса кредитной организации задолженности по процентам отражается бухгалтерской записью:

Дебет счетов по учету денежных средств

Кредит счета 70601 (в ОФР по символам раздела 1 «Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами» части 2 «Операционные доходы»).

Одновременно сумма погашенной задолженности по процентам отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета 99999

Кредит счета 917.

Аналогичные правила учета на внебалансовых счетах списанной с баланса из-за невозможности взыскания задолженности по кредитам в виде основного долга и процентов определены пунктами 9.27 и 9.28 части II Положения № 809-П.

На вопрос «Является ли установленный Положением № 302-П 5-летний срок максимально рекомендуемым для учета безнадежной задолженности за балансом? Вправе ли банк по истечении 5-летнего срока не списывать безнадежную задолженность, вынесенную за баланс, и продолжать ее учитывать на соответствующих внебалансовых счетах?» специалисты Банка России в Письме от 27.07.2012г. № 41-1-3/757 разъяснили:

«Применение внебалансового счета № 918 "Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания" диктуется необходимостью наблюдения в течение пяти лет за возможностью взыскания списанной задолженности. Между тем в случаях, когда такое взыскание невозможно в силу объективных причин (в частности, в случае прекращения существования должника, являющегося юридическим лицом, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц), кредитная организация может списать задолженность по счету № 918 до истечения пятилетнего срока учета такой задолженности. Установленный п. 9.29 ч. II "Характеристика счетов" Положения Банка России от 26.03.2007 N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" пятилетний срок отражения невзысканной списанной задолженности по внебалансовому счету (при исчислении его с момента списания соответствующей задолженности с баланса) следует рассматривать как минимальный при отсутствии, как уже говорилось выше, объективных причин для досрочного прекращения учета задолженности на внебалансовом счете № 918. При наличии оснований и необходимости продолжить наблюдение за возможностью взыскания списанной задолженности кредитная организация вправе продолжить учет такой задолженности по счету № 918 по истечении пятилетнего срока».

Ранее в Письме от 08.02.2008г. № 15-1-3-11/60 специалисты Банка России отмечали, что «Характеристикой внебалансового счета № 918 в соответствии с п. 9.29 ч. II Положения Банка России от 26.03.2007 № 302-П "О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" не предусмотрено списание с указанного счета каких-либо сумм, кроме случаев взыскания с заемщика соответствующей задолженности или истечения 5 лет со дня отнесения соответствующей задолженности на внебалансовый счет № 918».

В соответствии с нормами гражданского законодательства обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1 статьи 407 ГК). В частности, на основании пункт 1 статьи 418 ГКобязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются, в числе прочего, главой X «Банкротство гражданина» Закона № 127-ФЗ, согласно которой после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождаетсяот дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств). Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами4 и 5[1] настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

В силу пункта 4 статьи 213.28 Закона № 127-ФЗосвобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.

Правила пункта 5 настоящей статьи также применяются к требованиям (пункт 6 статьи 213.28 Закона № 127-ФЗ):

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности (глава III.2 настоящего Федерального закона);

о возмещении гражданином убытков , причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин , умышленно или по грубой неосторожности;

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности;

о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона.

В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного[2] периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется. Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы пункт 2 статьи 213.30 Закона № 127-ФЗ.

Согласно позиции Президиума ВС РФ 21.12.2022г. «Институт банкротства граждан предусматривает особый механизм прекращения обязательств лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, — списание долгов» (пункт 13 Обзора судебной практики по спорам об установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей).

Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства, при признании гражданина банкротом он освобождается от дальнейшего исполнения своих обязательств, а обязательства считаются прекращенными. Как следствие, списанная на основании признания заемщика-физического лица банкротом с баланса задолженность по кредиту и процентам считается прекращенной и, по нашему мнению, не подлежит отражению на соответствующих внебалансовых счетах.

Вместе с тем, учитывая, что в определенных законом случаях освобождение не применяется, кроме того, дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено повторно (например, если будет доказано недобросовестное (фиктивное) банкротство должника по вновь открывшимся обстоятельствам), нельзя исключить, что по рассматриваемому вопросу Банк России придерживается позиции, отличной от изложенной нами, и в случае неотражения Банком списанной задолженности на внебалансовых счетах, надзорным органом могут быть предъявлены Банку претензии о несоблюдении методологии бухгалтерского учета.

Коллегия Налоговых Консультантов

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[1] Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы.

[2] В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.