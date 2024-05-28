₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел март–апрель. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.
Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?
Фото: https://navy-chf.livejournal.com/3350961.html

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Здесь вторичка дорожает, а первичка дешевеет.

Сочи: апрель → май

  • Первичка: 425к → 412к (-3,1%)

  • Вторичка: 288к → 307к (+6,6%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Здесь ситуация аналогичная.

Москва: апрель → май

  • Первичка: 368к → 365к (-0,8%)

  • Вторичка: 419к → 423к (+0,9%)

В Москве продано 42% площади, не продано 43%, а по 15% площади продажи не начаты по данным ДОМ РФ.

Данные отсюда: https://наш.дом.рф/аналитика/реализация_строящихся_квартир

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 294к, на 3к меньше апреля.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 152к за метр — рост на 1к за месяц.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

305к за метр в Москве, +4к за месяц. Обновление исторического максимума. Опережает MREDC на 11к, но тут апрельские данные, отстают от MREDC.

По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 174к — стало на 1к дороже.

ИРН показывает 271к по Москве, на 1к меньше.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Но в долларах всё стабильно. 3000 долларов за метр.Цены как в 2006 или в 2017. Вдвое дешевле пика 2008 года.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и Новороссийску. Цены в объявлениях на первичку и вторичку. Москва и Сочи, конечно, вне конкуренции.

Объявления

  • Москва: первичка 365к, вторичка 423к

  • Сочи: первичка 412к, вторичка 307к

  • СПб: первичка 252к, вторичка 214к

  • Новороссийск: первичка 200к, вторичка 148к

  • Краснодар: первичка 171к, вторичка 129к

Самое время узнать, что дальше будет с ипотеками. На этот раз я решил поинтересоваться, что планируют сделать с льготными программами.

Перемены в льготной ипотеке

Нынешняя программа семейной и льготной ипотеки действует до 1 июля. Власти говорят о продлении семейной программы до 2030 года, но с корректировкой параметров. Ставка 6% сохранится для семей с детьми до 6 лет. Для семей с детьми старше 6 лет будет предварительно 12% годовых.

Массовая льготная ипотека уйдёт. Останутся семейная, дальневосточная, сельская, IT. Но в целом эта дверь под названием «льготная ипотека» прикрывается. Она себя дискредитировала и не выполнила поставленной цели. Льготы разогнали цены и использовались для инвестиций, а не для решения жилищных проблем.

Кроме того, Мутко сообщил о планах исключить из семейной ипотеки жилье меньше 35 метров. А ещё ранее решили запретить строить квартиры до 28 метров. Пока не во всех регионах.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 3,75 млн с июля 2021 (данные за 1 мая), на 1 июня должно быть около 3,9 млн. Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 13 млн. Месяц назад было 12,2! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора. Ну а пока будем считать, что хватает на 12,7 метра! На окраине Краснодара за эти деньги можно купить убитую однушку.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Май — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, как коплю на квартиру в Сочи, и делюсь своим опытом в инвестициях.

Начать дискуссию

EasyDocs
Отпуска

Перенос отпуска: когда возможен и как оформить

Приближается лето — пора отпусков. Для специалистов по кадрам этот период часто сопряжен с различными вопросами и задачами, связанными с их организацией. Сегодня разберем, какие есть правила переноса отпуска и как его оформить.

Перенос отпуска: когда возможен и как оформить

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Пушков: применение ИИ нуждается в серьезной законодательной корректировке

Сенаторы и эксперты обсудили меры противодействия злоупотреблениям с использованием искусственного интеллекта.

igotosochi
Инвестиции

Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел март–апрель. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС

Для производителей стройматериалов и мебели могут отменить НДС

К эксперименту с освобождением от НДС планируют подключить компании и ИП, которые занимаются производством мебели и стройматериалов. Пока что такая льгота есть у предприятий общепита.

1
Налоговая помощь
Налоги, взносы, пошлины

Рубрика «А как у них?» Налогообложение в Португалии

Родина Криштиану Роналду, портвейна, солнечная и теплая страна, которая омывается Атлантическим океаном, а также страна народных песен — фаду.

1
Бухгалтерия ада слушает

Бухгалтерия рая слушает

А может быть «Бухгалтерия рая» существует? Давайте сравним с «Бухгалтерией ада».

Бухгалтерия рая слушает
1

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Лицензирование

Получить алкогольную лицензию станет проще

Информацию о получателях лицензии будут проверять через электронную систему межведомственного взаимодействия, а выездная оценка будет нужна только когда документов недостаточно.

1
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, в понедельник в 11:00 эти курсы подорожают!

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!
2
Проверки

Правительство призвало писать досудебные жалобы

По мнению зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, обратная связь от бизнеса – ключевой элемент реформы контроля и надзора.

1
Обучение для бухгалтеров

☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника топовые курсы «Клерка» по 3 690 рублей

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить, утром в понедельник они подорожают!

Бухгалтерские программы

«Клерк» обновил калькулятор НДФЛ с материальной выгоды

Теперь бухгалтерам станет проще рассчитывать НДФЛ. Новый инструмент получил современный дизайн и стал удобнее для пользователей.

Айрат Хаматов
Личные финансы

Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Если кому не зашли предыдущие два ДЕНЕЖНЫХ ЛАЙФХАКА, то вот вам очередной и самый ПРОСТОЙ на мой взгляд. Данный метод называется «Округление до нулей».

Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Разборы законов

1 296
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Госзакупки

Ценовые сговоры на торгах будут выявлять автоматически

Чтобы следить за 100% государственных закупок и выявлять ценовые сговоры, ФАС создаст автоматическую систему определения картелей— ГИС «Антикартель».

Личные финансы

Ограничение по числу договоров долгосрочных сбережений могут отменить

Участники программы долгосрочных сбережений пока что могут заключить только 3 договора.

Налог на имущество

Бизнесу продлят сроки уплаты налогов на имущество

Отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов получат предприниматели, которые пострадали от паводков в Оренбургской области.

1
igotosochi
Инвестиции

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Наконец-то подъехал любимый контент — всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И сразу на 100 пунктов уезжает вниз индекс Мосбиржи. Тут же: крах Газпрома, новые IPO и дно в ОФЗ. Зато рубль крепчает! Есть важные новости по льготным ипотекам, крипте, новым дивидендам и облигациям. Бережно собрал для вас в одном посте.

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Информационные технологии

Кабмин будет развивать институт «цифровых атташе»

Мишустин указал на необходимость развития института «цифровых атташе» для продвижения российского программного обеспечения и софта за рубеж.

3
Пониженные ставки налога по УСН

Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН

На 2024 год для организаций и ИП из Оренбургской области установили льготные ставки по УСН: 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы».

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоги, взносы, пошлины

Спецрежимников хотят сделать плательщиками НДС

На заседании по совершенствованию налогового законодательства предложили наделить бизнес статусом плательщика НДС начиная с 30 млн рублей годовой выручки.

2

Интересные материалы

Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Важность проверки долговых обязательств перед покупкой фирмы

Проверка долговых обязательств перед покупкой бизнеса играет решающую роль в успешной сделке и будущем развитии приобретаемого предприятия. Вот почему это так важно.