Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел март–апрель. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Здесь вторичка дорожает, а первичка дешевеет.

Сочи: апрель → май

Первичка: 425к → 412к (-3,1%)

Вторичка: 288к → 307к (+6,6%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Здесь ситуация аналогичная.

Москва: апрель → май

Первичка: 368к → 365к (-0,8%)

Вторичка: 419к → 423к (+0,9%)

В Москве продано 42% площади, не продано 43%, а по 15% площади продажи не начаты по данным ДОМ РФ.

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 294к, на 3к меньше апреля.

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 152к за метр — рост на 1к за месяц.

305к за метр в Москве, +4к за месяц. Обновление исторического максимума. Опережает MREDC на 11к, но тут апрельские данные, отстают от MREDC.

По Краснодарскому краю средний ценник вырос до 174к — стало на 1к дороже.

ИРН показывает 271к по Москве, на 1к меньше.

Но в долларах всё стабильно. 3000 долларов за метр.Цены как в 2006 или в 2017. Вдвое дешевле пика 2008 года.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и Новороссийску. Цены в объявлениях на первичку и вторичку. Москва и Сочи, конечно, вне конкуренции.

Объявления

Москва: первичка 365к, вторичка 423к

Сочи: первичка 412к, вторичка 307к

СПб: первичка 252к, вторичка 214к

Новороссийск: первичка 200к, вторичка 148к

Краснодар: первичка 171к, вторичка 129к

Самое время узнать, что дальше будет с ипотеками. На этот раз я решил поинтересоваться, что планируют сделать с льготными программами.

Перемены в льготной ипотеке

Нынешняя программа семейной и льготной ипотеки действует до 1 июля. Власти говорят о продлении семейной программы до 2030 года, но с корректировкой параметров. Ставка 6% сохранится для семей с детьми до 6 лет. Для семей с детьми старше 6 лет будет предварительно 12% годовых.

Массовая льготная ипотека уйдёт. Останутся семейная, дальневосточная, сельская, IT. Но в целом эта дверь под названием «льготная ипотека» прикрывается. Она себя дискредитировала и не выполнила поставленной цели. Льготы разогнали цены и использовались для инвестиций, а не для решения жилищных проблем.

Кроме того, Мутко сообщил о планах исключить из семейной ипотеки жилье меньше 35 метров. А ещё ранее решили запретить строить квартиры до 28 метров. Пока не во всех регионах.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 3,75 млн с июля 2021 (данные за 1 мая), на 1 июня должно быть около 3,9 млн. Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 13 млн. Месяц назад было 12,2! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора. Ну а пока будем считать, что хватает на 12,7 метра! На окраине Краснодара за эти деньги можно купить убитую однушку.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Май — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

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