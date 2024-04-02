Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Может ли друг оказаться вдруг...или о формальном контрагенте первого звена

Судебная практика дает множество примеров самых разнообразных попыток налоговых органов пополнить бюджет. Особенно это касается споров, связанных с фирмами-однодневками.
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Может ли друг оказаться вдруг...или о формальном контрагенте первого звена
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В качестве одного из способов представить ситуацию в свою пользу налоговый орган может попробовать доказать формальный характер взаимоотношений с контрагентом первого звена, при этом считая реальным поставщиком второе звено. Такие виды споров отличаются определенными особенностями, о которых мы на конкретном примере мы сегодня расскажем

В отношении ООО «Ост-Ком» МРИ ФНС № 15 по Пермскому краю приняло решение о доначислении НДС, налога на прибыль, пени и штрафа. Компания оспорила решение в суде в рамках дела № А51-20687/2021.

Фактические обстоятельства. Налогоплательщиком был заключен договор поставки автозапчастей и детских игрушек с ООО «Аким-Бас», которое и показалось налоговому органу подозрительным

Аргументы инспекции:

  • спорная сделка не связана с основной деятельностью контрагента;

  • ООО «Ост-Ком» имело самостоятельный опыт и связи с иностранными поставщиками автозапчастей и игрушек. Более того, установлено то, что Общество фактически являлось в спорный период участником внешнеторговой деятельности по приобретению таких же товаров по низкой цене;
    действия участников схемы были согласованными: контрагент первого звена был взаимозависим с контрагентом 2 звена (предполагаемым реальным поставщиком), а некоторые сотрудники реального поставщика являлись работниками налогоплательщика;

  • фактически ООО «Аким-Бас» не участвовало ни в приобретении товаров (поиском и отбором товара занимались сотрудники контрагентов 2 звена), ни в их поставке (поставкой товаров занимались транспортные компании, нанятые этими же компаниями);

  • отклонение стоимости товара, приобретенного у реальных поставщиков, от стоимости аналогичного товара, приобретенного у ООО «Аким Бас», составляет более 300 процентов, что подтверждает цель операции с подконтрольным лицом в виде наращивания стоимости товара.

    Аргументы налогоплательщика:

  • между налогоплательщиком и его спорным контрагентом не установлена взаимозависимость;

  • не представлены доказательства совершения обществом и его контрагентом согласованных умышленных действий, лишенных экономического содержания и направленных на искусственное, без реальной хозяйственной цели;

  • налоговым органом было допущено несколько процедурных нарушений, в частности, представлены для ознакомления не все материалы проверки

    Выводы судов. Суды всех инстанций согласились с налоговым органом. Они посчитали, что налоговый орган собрал всю необходимую совокупность доказательств формального привлечения контрагента первого звена и реальность поставки напрямую от контрагента второго звена

    Вывод. Несмотря на совсем не положительный исход спора из него можно извлечь определенную пользу. Заключается она в том, что это дело наглядно показывает стандартную систему доказательстве налогового органа применительно к установлению формальности первого звена и реальности второго:

  • общая согласованность действий;

  • нерыночность цены;

  • реальное исполнение договора контрагентом 2 звена.

Особая сложность таких споров для налогового органа заключается в том, что нужно представить четкую картину взаимосвязанных обстоятельств, и тут уже не отделаешься стандартными признаками технической компании. Соответственно, налогоплательщику достаточно разбить эту систему, опровергнув одно или несколько обстоятельств и показать нелогичность всей картины налогового органа.

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Комментарии

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  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    всегда удивлялась дурости (глупости) руководителей, которые составляют схемы, не проконсультировавшись с бухгалтером и юристом , "скупой платит дважды" (с). Не жалко, бюджет хотя-бы пополнится

  • Виктория В
    Главный бухгалтер

    Кто-то деньги выводил или что за схема такая? В смысле что за цель такое делать. Что-то не до конца понятно.

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