Может ли друг оказаться вдруг...или о формальном контрагенте первого звена

В качестве одного из способов представить ситуацию в свою пользу налоговый орган может попробовать доказать формальный характер взаимоотношений с контрагентом первого звена, при этом считая реальным поставщиком второе звено. Такие виды споров отличаются определенными особенностями, о которых мы на конкретном примере мы сегодня расскажем



В отношении ООО «Ост-Ком» МРИ ФНС № 15 по Пермскому краю приняло решение о доначислении НДС, налога на прибыль, пени и штрафа. Компания оспорила решение в суде в рамках дела № А51-20687/2021.



Фактические обстоятельства. Налогоплательщиком был заключен договор поставки автозапчастей и детских игрушек с ООО «Аким-Бас», которое и показалось налоговому органу подозрительным



Аргументы инспекции:

спорная сделка не связана с основной деятельностью контрагента;

ООО «Ост-Ком» имело самостоятельный опыт и связи с иностранными поставщиками автозапчастей и игрушек. Более того, установлено то, что Общество фактически являлось в спорный период участником внешнеторговой деятельности по приобретению таких же товаров по низкой цене;

действия участников схемы были согласованными: контрагент первого звена был взаимозависим с контрагентом 2 звена (предполагаемым реальным поставщиком), а некоторые сотрудники реального поставщика являлись работниками налогоплательщика;

фактически ООО «Аким-Бас» не участвовало ни в приобретении товаров (поиском и отбором товара занимались сотрудники контрагентов 2 звена), ни в их поставке (поставкой товаров занимались транспортные компании, нанятые этими же компаниями);

отклонение стоимости товара, приобретенного у реальных поставщиков, от стоимости аналогичного товара, приобретенного у ООО «Аким Бас», составляет более 300 процентов, что подтверждает цель операции с подконтрольным лицом в виде наращивания стоимости товара.



Аргументы налогоплательщика :

между налогоплательщиком и его спорным контрагентом не установлена взаимозависимость;

не представлены доказательства совершения обществом и его контрагентом согласованных умышленных действий, лишенных экономического содержания и направленных на искусственное, без реальной хозяйственной цели;

налоговым органом было допущено несколько процедурных нарушений, в частности, представлены для ознакомления не все материалы проверки



Выводы судов. Суды всех инстанций согласились с налоговым органом. Они посчитали, что налоговый орган собрал всю необходимую совокупность доказательств формального привлечения контрагента первого звена и реальность поставки напрямую от контрагента второго звена



Вывод. Несмотря на совсем не положительный исход спора из него можно извлечь определенную пользу. Заключается она в том, что это дело наглядно показывает стандартную систему доказательстве налогового органа применительно к установлению формальности первого звена и реальности второго:

общая согласованность действий;

нерыночность цены;

реальное исполнение договора контрагентом 2 звена.

Особая сложность таких споров для налогового органа заключается в том, что нужно представить четкую картину взаимосвязанных обстоятельств, и тут уже не отделаешься стандартными признаками технической компании. Соответственно, налогоплательщику достаточно разбить эту систему, опровергнув одно или несколько обстоятельств и показать нелогичность всей картины налогового органа.



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