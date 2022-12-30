Предновогодний инвестобзор от «Клерка»: вспоминаем, каким был этот год и его ключевые события

Январь

Уходящий год начался с того, что индекс Московской биржи продолжил падение и за январь снизился на 12%: это произошло на фоне общего снижения S&P500 и Nasdaq 100. Да, тогда отечественный индекс еще следовал за мировыми показателями.

Российская валюта также падала и достигала 80 рублей за доллар. ЦБ РФ даже остановил выкуп валюты с рынков, чтобы притормозить падение.

Но неутихающие разговоры о нарастании геополитических противоречий заставляли инвесторов нервничать, а индексы неуклонно снижаться.

Февраль

В конце февраля привычный уклад фондового рынка, как и жизнь миллионов людей, резко изменился. На начало спецоперации рынки отреагировали однозначным снижением. Обвал на 40-45% стал крупнейшим в истории российской фондовой биржи. Торги были приостановлены 28 февраля.

На фоне такого финансового стресса радикальные решения стал принимать Центральный Банк. В один день с закрытием торгов акциями и облигациями, 28 февраля, ключевая ставка Центробанка была поднята до 20%.

Март

Март проходил в ожидании новых новостей и изменений. Десятого числа национальная ассоциация участников фондового рынка призывала к скорейшему возобновлению торгов, но открытие затягивалось. Только 24 марта возобновились торги акциями, но исключительно в пределах основной сессии. Торги ОФЗ были возобновлены 21 марта.

Немного ранее, 18 марта, прошло заседание ЦБ и было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%. Начала поступать поддержка от государства: новым законом были объявлены частичные кредитные каникулы до сентября.

Апрель

Ситуация начала немного выравниваться. Центральный Банк сначала 8, а после и 29 числа принял решение о снижении ключевой ставки. В итоге к концу месяца она стала равняться 14% годовых. Проценты на кредитование в банках и по льготной ипотеке также начали снижаться.

Оказались заблокированы активы клиентов подсанкционных банков и брокеров. Однако при торговле валютой появились некоторые послабления – Центральный банк разрешил выдавать валюту в наличной форме. Доллар на протяжении всего апреля держался на уровне 70-80 рублей.

Май

На фоне послаблений от российского регулятора (ЦБ продолжил снижать ключевую ставку и довёл её до 11% годовых) рынок оказался под повышенным санкционным давлением. Впрочем, и Банк России ввёл важный запрет на торговлю иностранными ценными бумагами. Акции и иные бумаги иностранных эмитентов с первичным листингом на зарубежных биржах также оказались под внутренними ограничениями.

Начал расти спрос на китайский юань, поскольку альтернатив становилось всё меньше и меньше. Впрочем, ограничения на операции с другими иностранными валютами также постепенно снизились.

Июнь

Уже 1 июня стали разрешены короткие позиции и торговля с плечом. Ключевая ставка Центрального Банка вернулось к докризисным значениям, как и ставки по депозитам. Однако ставки кредитования оставались и остаются завышенными.

Приостановлены валютные переводы, а банки начали вводить повышенные комиссии за операции с валютой и даже её хранение.

Июль

Произошло возобновление торгов акциями в вечернюю сессию. Центральный Банк продолжил снижать ставку – до 8% годовых. Заявлено также и снижение инфляции.

На фондовом рынке особое значение приобретает статус квалифицированного инвестора – ЦБ рекомендует допускать только квалов до торговли иностранными бумагами. Банк рекомендует вводить такие изменения постепенно, но техническая сложность выполнения этой рекомендации вынуждает брокеров одного за другим полностью ограничивать доступ к иностранным бумагам для неквалов.

Пытаясь придать большую инвестиционную ценность золоту, Госдума приняла закон об отмене НДФЛ с продажи золота. НДС с золотых слитков также отменён.

Август

На фоне отмены налогов растёт спрос россиян на золото и золотые слитки. На фондовом рынке также происходит небольшое оживление и котировки растут. При этом ставки по банковским депозитам увеличиваются. Появляются вклады в новой валюте – юанях.

Валюта недружественных стран как актив становится всё менее привлекательной – брокеры и банки продолжают вводить комиссии за хранение средств в этой форме. Ограничения на снятие валюты с банковских вкладов также продолжают действовать.

Сентябрь

Казалось бы, в августе рынок начал восстанавливаться и привыкать к новой реальности. В начале-середине сентября эта тенденция также сохранилась, а индекс Мосбиржи достиг наибольших значений с момента объявления спецоперации.

Однако, после выхода приказа о частичной мобилизации фондовый рынок продемонстрировал сильнейшее снижение с момента февральских событий, а среди граждан был отмечен сильный всплеск интереса к наличным, а не ценным бумагам, валюте или хотя бы депозитам.

Октябрь

Российский рынок немного поддержало решение ОПЕК+ – в октябре квоты на добычу нефти было решено снизить сразу на 2 млн. баррелей в сутки. Это было самое большое снижение с 2020 года, которое должно было поддержать цены на нефть. Возможно, благодаря этому стоимость нефти действительно какое-то время держалась, но в долгосрочной перспективе это не помогло.

Позитивной также стала тенденция среди брокеров и банков к снижению комиссий за хранение валюты.

Ноябрь

Министерство финансов продолжает настаивать, что на смену долларам должно прийти золото. Фондовый рынок разочаровывается в ещё одном объекте инвестиций, наблюдая крах криптобиржи FTX. Ранее предполагалось, что криптовалюта может помочь россиянам избежать санкционных ограничений.

Декабрь

5 числа был введён потолок цен на российскую нефть. Несмотря на то, что потолок оказался выше актуальной цены продажи, решение всё равно привело к падению цен и снижению продаж российской нефти. Падение цен на нефть в свою очередь спровоцировало ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам.

Позитивом стали постепенные разморозки иностранных активов – брокеры стали получать лицензии на возобновление торгов. Впрочем, неквалифицированные инвесторы всё также могут только продавать иностранные бумаги, а не покупать.