НДФЛ в 2024 году: главные изменения

Правительство продолжает менять правила уплаты НДФЛ. С 2024 года начнут действовать новые сроки уплаты налога и подачи уведомления об исчисленных суммах НДФЛ, а также новые формы налоговой отчетности. Разберёмся, как считать и платить НДФЛ в 2024 году.

Какие изменения внесли в правила уплаты НДФЛ в 2024 году

Основные изменения, касающиеся расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), начали действовать с 1 января 2024 года. Большая часть нововведений связана с законопроектом № 448566-8, который внес поправки в Налоговый кодекс. Мы перечислили главные изменения в таблице ниже.

Налоговый период по НДФЛ в 2024 году

Сроки оплаты НДФЛ и подачи уведомлений в 2024 году: таблица.

Начиная с 2024 года все юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны выплачивать НДФЛ за сотрудников два раза в месяц. Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ также нужно отправлять в ФНС дважды в месяц. Сроки уплаты налога за декабрь остались без изменений.

Рассмотрим сроки удержания НДФЛ в 2024 году:

Расчетный период Крайний срок подачи уведомления Крайний срок уплаты НДФЛ С 1 числа по 22 число текущего месяца 25 число текущего месяца 28 число текущего месяца С 23 числа до последнего дня текущего месяца 3 число следующего месяца 5 число следующего месяца С 23 декабря до 31 декабря Последний рабочий день года Последний рабочий день года

Если крайний срок подачи уведомления или уплаты налога приходится на выходной, уплатить НДФЛ и отправить документа можно на следующий рабочий день.

Например, при расчете НДФЛ за период с 1 по 22 января 2024 года компания обязана передать уведомление в ФНС до 25 января, а средства в бюджет могут быть перечислены до 29 января.

Коды в уведомлениях об НДФЛ

Система кодов в уведомлениях об НДФЛ меняется в связи с корректировкой периода для налоговых платежей. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов представлен проект № 144424, который внесет поправки в приказ ФНС № ЕД-7-8/1047@ от 2 ноября 2022 года. Когда данное изменение будет принято, отчетные периоды в уведомлении будут обозначаться так:

«21» — обозначает первый квартал года;

«31» — для обозначения полугодия или второго квартала;

«33» — для обозначения девятимесячного периода или третьего квартала;

«34» — обозначает год или четвертый квартал.

После этого кода бухгалтеру следует указать номер месяца в квартале. При этом необходимо учесть два фактора: за какой период был удержан налог (с 1 по 22 или с 23 до конца месяца) и каким по счету является отчетный месяц в квартале (первым, вторым или третьим).

Так, коды «01», «02», и «03» используются при расчете налога с 1 по 22 число; а коды «11», «12» и «13» — при расчете налога с 23 числа до конца месяца.

Например, при удержании налога с 1 по 22 декабря бухгалтер вписывает в уведомление код «34/03».

Как определить ставку НДФЛ

Определение ставки НДФЛ теперь происходит иначе. С 2021 по 2023 год ставка НДФЛ 13% или 15% применялась к каждой налоговой базе отдельно. Начиная с 1 января 2024 года этот принцип отменяется.

Теперь компания будет исчислять налог на доходы физических лиц на основе суммы всех полученных сотрудником выплат, включая зарплату, отпускные, больничный и вознаграждения по договору ГПХ, и применять НДФЛ уже к этой сумме.

Изменения в форме 6-НДФЛ

Еще в 2023 году ФНС изменила форму расчета сумм налога на доходы физических лиц (6-НДФЛ). Однако это произошло до того, как правительство приняло закон № 539-ФЗ, в соответствии с которым компаниям нужно подавать уведомления об НДФЛ и платить налог дважды в месяц.

Поэтому ФНС опубликовала письмо № БС-4-11/15166, которое содержит новую форму 6-НДФЛ, соответствующую требованиям закона, а также предлагает рекомендации по ее заполнению. Даже если налоговая не успеет зарегистрировать соответствующий приказ, в конце первого квартала 2024 года нужно подавать расчет по форме из этого письма.

В 2024 году форму 6-НДФЛ следует подавать в электронном виде. Подать отчет в бумажной форме могут лишь те компании, которые перевели средства не более чем 10 физическим лицам.

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Какие выплаты облагаются НДФЛ в 2024 году

Доходы сотрудников-нерезидентов на удаленной работе

Теперь лица, работающие в российских компаниях дистанционно и не являющиеся налоговыми резидентами РФ, обязаны уплачивать НДФЛ по общепринятой схеме. Это же относится к нерезидентам, работающим в обособленных подразделениях иностранных компаний, зарегистрированных в РФ. Ставка налога на доходы физических лиц для нерезидентов составит 13% от доходов до 5 млн рублей и 15% для доходов свыше указанной суммы.

Материальная выгода

С 2024 года физические и юридические лица снова платят НДФЛ с материальной выгоды. Например, налог придется заплатить тем, кто:

получил процентный доход по банковскому счету или вкладу;

купил ценные бумаги по заниженной цене;

получил прибыль от акций и облигаций, которые достались по наследству или были подарены.

НДФЛ будет рассчитываться по общей ставке в 13% или 15%.

Компенсационные выплаты

Законодательство установило лимит для определенных видов компенсационных выплат. Теперь суммы, которые не превышают указанный лимит, освобождены от НДФЛ.

Вид компенсации Лимит Компенсация расходов дистанционного работника, связанных с использованием принадлежащего ему или арендованного оборудования, ПО, средств защиты информации и других средств 35 рублей в сутки, если расходы не подтверждены документально. Если расходы подтверждены, лимита нет (от НДФЛ освобождается вся сумма) Суточное и полевое довольствие сотрудникам, работа которых носит разъездной характер, а также тем, кто трудится в полевых условиях. Надбавки за вахтовый метод работы 700 рублей в сутки, если работа выполняется на территории РФ. 2,5 тысячи рублей в сутки, если работа выполняется за рубежом

Матпомощь обучающимся

С 2024 года материальная помощь студентам не облагается налогом на доходы физических лиц. Это касается выплат, осуществленных в соответствии с пунктом 15 статьи 36 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». До этого времени НДФЛ было нужно платить при получении матпомощи в размере более 4 тысяч рублей.

Зарплата работающих пенсионеров

Условия налогообложения доходов трудящихся пенсионеров в 2024 году останутся прежними: налоговые платежи будут удерживаться в том же размере.

В 2023 году в Госдуму был внесен законопроект № 343764-8, предусматривающий освобождение от НДФЛ пенсионеров, работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам. Однако это предложение было отклонено после первого чтения.

Социальные вычеты в 2024 году

Увеличение социальных вычетов

С 2024 года предельные суммы налоговых вычетов увеличились. Теперь налогоплательщики смогут получить вычет до 110 тысяч рублей по расходам на обучение ребенка. Совокупный размер социальных вычетов по расходам на собственное обучение, оплату лекарств и медицинских услуг увеличен до 150 тысяч рублей.

Упрощение процедуры представления документов

Те, кто хочет воспользоваться налоговым вычетом, больше не обязаны передавать подтверждающие документы в налоговую службу. Эту информацию может отправить в ФНС компания, оказавшая услуги: учебное заведение, медицинская клиника или спортивный клуб.

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