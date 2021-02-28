Самозанятость, ИП или ООО — какую форму бизнеса выбрать бухгалтеру-аутсорсеру

Этот вопрос волнует каждого начинающего предпринимателя на этапе планирования бизнеса. Разберем, какие формы ведения бизнеса доступны бухгалтеру-аутсорсеру, их преимущества и недостатки.
Самозанятость
Подойдет новичку на старте бизнеса, если он запускает дело в одиночку совсем с нуля. Пока первые единичные клиенты идут через социальные сети, по объявлениям или от знакомых. Пока нет нужды в офисе, а начальные доходы ожидаются небольшими.
Самозанятость позволяет работать официально без дополнительных трат. Рассмотрим ее положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
- Простая бесплатная регистрация через мобильное приложение.
- Не нужно платить страховые взносы.
- Не нужна онлайн-касса, достаточно оформить чек в мобильном приложении.
- Низкая налоговая нагрузка: 6 % от продажи своих услуг организациям и ИП.
- Есть вычет в размере 10 тысяч рублей, который снижает сумму налога к уплате.
- Нет никакой отчетности.
Еще одинжирный плюс: сейчас активно развиваются платежные сервисы для самозанятых. Бухгалтер-аутсорсер может принимать платежи от клиентов с помощью платежной формы на сайте. Раньше такая услуга была доступна только ИП и ООО.
Можно принимать онлайн-платежи и без сайта: создать в личном кабинете платежной системы счет, и отправить его клиенту вместе со ссылкой на оплату по смс, электронной почте или через мессенджеры.
Минусы:
- Ограничение по доходам: не больше 2,4 млн. рублей в год.
- Крупные клиенты охотнее работают с ИП и ООО.
- Нельзя принимать сотрудников по трудовому договору. Хотя заключать договоры ГПХ не запрещено.
- Не формируется пенсия, так как нет отчислений в Пенсионный фонд
Найти единомышленников и завести полезные знакомства можно в Клубе предпринимателей в нише бухгалтерского аутсорсинга. Это общение, обмен опытом, поддержка экспертов, повышение квалификации и ответы на горячие вопросы. Наш проект для всех, кто хочет расти, развиваться и зарабатывать в нише бухгалтерского аутсорсинга.
ИП
Статус ИП расширяет возможности аутсорсера. Он может открыть расчетный счет и получать безналичную оплату от клиентов. Может нанять постоянный персонал и делегировать ему часть функций. Например: взять бухгалтера на первичные документы или помощника для общения с клиентами по переписке и телефону.
Еще плюсы:
- Нет ограничения по сумме дохода. Да, существуют лимиты для применения спецрежимов, но когда доход становится больше, режим можно поменять.
- Нет бухгалтерской отчетности.
- Несложная процедура госрегистрации.
- Свободное распоряжение деньгами. В отличие от ООО предприниматель может забирать средства в любой момент.
Минусы:
- ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
- Ежегодно ИП платит в ПФР страховые взносы. В 2021 году общая сумма взносов составляет 40 874 рубля. Эту сумму нужно внести даже тогда, когда деятельность не велась, и доходов не было.
- В случае приема наличных или поступления оплаты картой, нужно выдать чек. То есть нужна онлайн-касса. Для ИП без работников есть отсрочка, которая истечет 01.07.2021.
- Не получится привлечь инвесторов с выделением доли в бизнесе.
- Продать бизнес тоже не удастся, переоформить ИП на другого человека просто невозможно.
ООО
Необходимость в создании ООО возникает, если аутсорсер планирует работать с одним или несколькими партнерами. Тогда каждый из партнеров вносит свой вклад и получает долю в обществе. Такой бизнес обычно подразумевает наличие стартового капитала, открывается с определенным размахом и не на пустом месте.
Например: у партнеров уже есть наработки и договоренности с определенным кругом клиентов. Открытие своей фирмы позволяет оформить эти соглашения официально и приступить к работе сразу после регистрации.
Плюсы:
- Учредители компании не отвечают по обязательствам всем своим имуществом. Их ответственность ограничивается суммой уставного капитала. Однако, если бизнес прогорит, собственника могут привлечь к субсидиарной ответственности.
- Можно расширять бизнес за счет привлечения инвесторов. Новым вкладчикам выделяют долю в компании.
- При желании бизнес можно продать.
- Такая форма собственности вызывает больше доверия в глазах клиентов.
Минусы:
- Сложная процедура госрегистрации, высокая госпошлина – 4 тысячи рублей (правда ее можно избежать, если подавать документы в электронном виде).
- Необходимо внести уставный капитал в денежной форме, не меньше 10 тысяч рублей.
- Обязательное ведение бухгалтерского учета. То есть своя компания будет съедать часть рабочего времени на собственный учет.
- Тяжело выдергивать деньги из бизнеса. Собственник может получать зарплату, премии или дивиденды. Но любые выплаты облагаются налогами. А вознаграждения, связанные с оплатой труда – еще и страховыми взносами.
- Сложная и длительная процедура закрытия, если бизнес не пошел.
Вывод
Бухгалтер-аутсорсер может выбрать любую форму ведения бизнеса. Ориентируйтесь на свои возможности. Если на первых порах будете работать в одиночку – выбирайте самозанятость. А когда запланируете расширение бизнеса – смените форму ведения бизнеса на ИП или ООО. Так вы сможете нанимать персонал, привлекать инвестиции и работать с крупными клиентами.
Разработать свою систему для запуска и дальнейшего развития вашего бизнеса поможет курс Школы ББ. Выпускники Школы создают успешные компании с нуля, заключают выгодные договоры и успешно наращивают клиентуру.