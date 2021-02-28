Самозанятость, ИП или ООО — какую форму бизнеса выбрать бухгалтеру-аутсорсеру

Этот вопрос волнует каждого начинающего предпринимателя на этапе планирования бизнеса. Разберем, какие формы ведения бизнеса доступны бухгалтеру-аутсорсеру, их преимущества и недостатки.

Самозанятость

Подойдет новичку на старте бизнеса, если он запускает дело в одиночку совсем с нуля. Пока первые единичные клиенты идут через социальные сети, по объявлениям или от знакомых. Пока нет нужды в офисе, а начальные доходы ожидаются небольшими.

Самозанятость позволяет работать официально без дополнительных трат. Рассмотрим ее положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

Простая бесплатная регистрация через мобильное приложение. Не нужно платить страховые взносы. Не нужна онлайн-касса, достаточно оформить чек в мобильном приложении. Низкая налоговая нагрузка: 6 % от продажи своих услуг организациям и ИП. Есть вычет в размере 10 тысяч рублей, который снижает сумму налога к уплате. Нет никакой отчетности.

Еще одинжирный плюс: сейчас активно развиваются платежные сервисы для самозанятых. Бухгалтер-аутсорсер может принимать платежи от клиентов с помощью платежной формы на сайте. Раньше такая услуга была доступна только ИП и ООО.

Можно принимать онлайн-платежи и без сайта: создать в личном кабинете платежной системы счет, и отправить его клиенту вместе со ссылкой на оплату по смс, электронной почте или через мессенджеры.

Минусы:

Ограничение по доходам: не больше 2,4 млн. рублей в год. Крупные клиенты охотнее работают с ИП и ООО. Нельзя принимать сотрудников по трудовому договору. Хотя заключать договоры ГПХ не запрещено. Не формируется пенсия, так как нет отчислений в Пенсионный фонд

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ИП

Статус ИП расширяет возможности аутсорсера. Он может открыть расчетный счет и получать безналичную оплату от клиентов. Может нанять постоянный персонал и делегировать ему часть функций. Например: взять бухгалтера на первичные документы или помощника для общения с клиентами по переписке и телефону.

Еще плюсы:

Нет ограничения по сумме дохода. Да, существуют лимиты для применения спецрежимов, но когда доход становится больше, режим можно поменять. Нет бухгалтерской отчетности. Несложная процедура госрегистрации. Свободное распоряжение деньгами. В отличие от ООО предприниматель может забирать средства в любой момент.

Минусы:

ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Ежегодно ИП платит в ПФР страховые взносы. В 2021 году общая сумма взносов составляет 40 874 рубля. Эту сумму нужно внести даже тогда, когда деятельность не велась, и доходов не было. В случае приема наличных или поступления оплаты картой, нужно выдать чек. То есть нужна онлайн-касса. Для ИП без работников есть отсрочка, которая истечет 01.07.2021. Не получится привлечь инвесторов с выделением доли в бизнесе. Продать бизнес тоже не удастся, переоформить ИП на другого человека просто невозможно.

ООО

Необходимость в создании ООО возникает, если аутсорсер планирует работать с одним или несколькими партнерами. Тогда каждый из партнеров вносит свой вклад и получает долю в обществе. Такой бизнес обычно подразумевает наличие стартового капитала, открывается с определенным размахом и не на пустом месте.

Например: у партнеров уже есть наработки и договоренности с определенным кругом клиентов. Открытие своей фирмы позволяет оформить эти соглашения официально и приступить к работе сразу после регистрации.

Плюсы:

Учредители компании не отвечают по обязательствам всем своим имуществом. Их ответственность ограничивается суммой уставного капитала. Однако, если бизнес прогорит, собственника могут привлечь к субсидиарной ответственности. Можно расширять бизнес за счет привлечения инвесторов. Новым вкладчикам выделяют долю в компании. При желании бизнес можно продать. Такая форма собственности вызывает больше доверия в глазах клиентов.

Минусы:

Сложная процедура госрегистрации, высокая госпошлина – 4 тысячи рублей (правда ее можно избежать, если подавать документы в электронном виде). Необходимо внести уставный капитал в денежной форме, не меньше 10 тысяч рублей. Обязательное ведение бухгалтерского учета. То есть своя компания будет съедать часть рабочего времени на собственный учет. Тяжело выдергивать деньги из бизнеса. Собственник может получать зарплату, премии или дивиденды. Но любые выплаты облагаются налогами. А вознаграждения, связанные с оплатой труда – еще и страховыми взносами. Сложная и длительная процедура закрытия, если бизнес не пошел.

Вывод

Бухгалтер-аутсорсер может выбрать любую форму ведения бизнеса. Ориентируйтесь на свои возможности. Если на первых порах будете работать в одиночку – выбирайте самозанятость. А когда запланируете расширение бизнеса – смените форму ведения бизнеса на ИП или ООО. Так вы сможете нанимать персонал, привлекать инвестиции и работать с крупными клиентами.