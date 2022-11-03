Банкротство: поворотные решения Верховного Суда осенью 2022 года

Три десятка квартир по ДДУ: положены ли «потребительские» льготы

Нередко частные лица вкладываются в приобретение по ДДУ не одной, а нескольких квартир с тем, чтобы в дальнейшем использовать их для перепродажи, сдачи в аренду и т. п.

Вопрос: при банкротстве застройщика положены ли таким лицам те же льготы, что и людям, которые вложились лишь в одну квартиру?

Верховный суд вынес неутешительный вердикт: гражданин, который приобрел права на жилье по ДДУ не для проживания, а для того, чтобы получать с них доход (в рассмотренном деле речь шла до 30 квартирах), лишен прав на первоочередное удовлетворение требований наряду с гражданами, купившими жилье для личного пользования. Определением от 22.08.2022 № 305-ЭС22-7163 ВС указал: гражданам-инвесторам положено удовлетворение в требованиях четвертой очереди – наряду с притязаниями организаций, обеспеченных залогом.

Важно отметить два момента:

ВС не считает таких инвесторов недобросовестными . Напротив, он подчеркнул, что человек вправе покупать квартиры для удовлетворения «не только жилищных потребностей гражданина, но и его экономических интересов». Тот факт, что гражданин купил более одной единицы жилья, не означает, что купил он их для инвестиции . Можете подтвердить, что квартиры приобретались для себя (детей, близких), – смело требуйте первоочередного удовлетворения своих требований.

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Единственное ли жилье

Сначала суд общей юрисдикции в счет долга перед кредитором обратил взыскание на жилой дом и земельный участок должника. Далее сам должник был вынужден подать заявление о банкротстве, и попросил исключить из конкурсной «банкротной» массы дом и землю, на которые вроде бы уже обращено взыскание, ссылаясь на то, что:

проживает в этом доме;

иного жилья в собственности не имеет.

Кредитор возразил:

У должника есть регистрация по другому адресу, т. е. как минимум право пользования другим жильем есть

Суд уже обратил взыскание на спорный дом – стало быть, усмотрел, что это не единственное жилье.

Определением от 07.07.2022 № 305-ЭС22-3659 ВС :

По смыслу ст. 13 ГПК акт суда общей юрисдикции нельзя пересмотреть в рамках дела о банкротстве.

Право гражданина на жилище ( ст. 40 Конституции ) предполагает не только наличие жилья в собственности.

ст. 40 Конституции Смысл банкротства как процедуры не в том, чтобы должник вышел из нее, сохранив какое-либо имущество.

Спорный дом – не единственное жилье и должен быть включен в конкурсную массу.

Отметим, что нередко в рамках уголовного дела суды арестовывают имущество гражданина, а потом уже возникает вопрос о банкротстве. В Определении ВС от 29.08.2022 № 308-ЭС22-4568 указано: раз уж суд в рамках уголовного дела арестовал имущество, то сначала необходимо обжаловать и отметить этот арест, а уже потом включать имущество в конкурсную массу при банкротстве.

Виноват, но зарплату требует

Следующий кейс может показаться неудачной шуткой, но дело дошло до ВС. Руководитель организации-банкрота (по иронии – сам признанный банкротом) потребовал выплаты задолженности по зарплате (которая была подтверждена решением, вступившим в законную силу). Пикантность в том, что руководитель был привлечен к субсидиарной ответственности, ибо установлено было, что в доведении организации до такого состояния имеется его вина.

Интересно, что нижестоящие суды обязали уплатить зарплату в рамках текущих платежей, т.е. в первую очередь.

ВС, напротив, был неумолим: раз уж наемный управленец виновен в банкротстве организации, то и зарплату он должен получать после удовлетворения требований других кредиторов (определение от 25.08.2022 № 305-ЭС14-1659(20)).

Отметим, что это не просто справедливо, но и прямо следует из п. 4 ст. 1 ГК: кредитор не вправе извлекать преимущество по отношению к другим кредиторам, если его действия (бездействие), за которые он несет ответственность в соответствии с законом, сделали невозможным исполнение другой стороной.

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Профессионал, но не застрахованный

У арбитражного управляющего отсутствует страховка. Должен ли он быть отстранен от процедуры банкротства? Вопрос непраздный, поскольку управляющий, добросовестный и профессиональный, – «товар» дефицитный, им дорожат (не говоря уже о том, что лояльный арбитражный управляющий – немалая составляющая успеха).

Так вот, ВС указал, что само по себе неисполнение обязанности по заключению договора допстрахования своей ответственности – не основание для отстранения управляющего, если вызвано кризисом на соответствующем рынке страхования (определение от 17.08.2022 № 305-ЭС22-4103).

Поясним: балансовая стоимость активов должника – 15,7 млрд руб., страховая сумма составила 167 млн руб., и на рынке не нашлось страховых организаций, чьи внутренние правила допустили бы заключение договора с такой страховой суммой. Очевидно (и на это тоже указал суд), что нет смысла менять управляющего: и новый не сможет застраховаться на нужную сумму.

Отметим, что одной лишь ссылкой на «кризисную ситуацию» не обойтись, суд, как минимум, поинтересуется, была ли у управляющего возможность заключить не один, а несколько договоров в пределах лимита на нужную сумму, в самом ли деле стоимость активов такова, не связан ли отказ страховой с личностью и действиями самого управляющего. Все это придется доказывать управляющему.

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