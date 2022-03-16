Расчет налога на режиме УСН-доходы: важные нюансы

Правила расчета налога на спецрежиме УСН-доходы закреплены в п. 3 ст. 346.21 НК. В материале расскажем, как правильно определить налоговую базу, посчитать авансы и итоговый платеж за год, разберем конкретные примеры.

Какие расчеты делают на УСН-доходы

Компании и ИП, выбравшие в качестве объекта «доходы», должны:

ежеквартально определять налоговую базу;

считать авансовые платежи;

вычислять сумму налога, которую надо заплатить за отчетный или налоговый период (год).

Правила расчета для каждого этапа прописаны в НК. Отличия могут заключаться в величине ставки налога. У региональных властей есть право утверждать ставки, отличающиеся от 6% (в сторону уменьшения), но не ниже 1%. Исключение сделано для впервые зарегистрировавшихся ИП, которым предоставляются «налоговые каникулы» со ставкой 0%.

С 2021 года на величину налоговой ставки влияет размер выручки и количество сотрудников:

налогоплательщики с доходом менее 150 млн руб. и средней численностью персонала менее 100 человек, применяют ставку, которая действует в регионе — от 1 до 6%;

если указанные величины превышают пределы, ставка налога увеличивается до 8% вне зависимости от того, установлено ли понижение в регионе.

Повышенную ставку 8% используют до тех пор, пока компания не утратит право на применение УСН. Это может произойти при нарушении двух условий:

доходы организации или ИП с начала года превысили 200 млн руб.;

средняя численность персонала за отчетный и налоговый периоды стала более 130 человек.

Повышенная ставка должна применяться с начала квартала, в котором выручка стала выше 150 млн руб. и/или численность персонала — более 100 человек.

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Определяем налоговую базу

Перед расчетом налога УСН 6%, необходимо определить значение налоговой базы. Для объекта «доходы» налоговая база находится просто, так как не требует вычета расходов.

Для расчета налоговой базы за период начисления налога УСН, надо подсчитать поквартально нарастающим итогом фактически полученные доходы. По окончании налогового периода (года) подводят общий итог по доходам.

Рассчитываем размер авансового платежа

Для расчета используют правило:

АванПл = НалБ * С

где:

АванПл — авансовый платеж;

НалБ — налоговая база, являющаяся доходом компании или ИП. Считается нарастающим итогом с начала года;

С — налоговая ставка в процентах (1-6%).

Если с отчетного периода идет превышение по доходам (от 150 до 200 млн. рублей), то формула будет выглядеть так:

АванПл = НалБ (пред. отчетный период) * С (1-6%) + (НалБ (отчетный период с превышением) — НалБ (пред. отчетный период)) * 8%

Сумму авансового платежа, который надо уплатить по итогам отчетного периода, определяют так:

АванПу = АванПл — НалВыч — Тс — АвПпред

где:

АванПу — авансовый платеж к уплате;

АванПл — авансовый платеж исчисленный;

НалВыч — налоговый вычет, представляющий собой сумму страховых взносов, выплат по больничным и платежей на ДМС в пользу сотрудников, а также взносы ИП за себя, которые уплачены в отчетном периоде;

Тс — торговый сбор, оплаченный в бюджет;

АвПпред — авансы, уплаченные по итогам предшествующих отчетных периодов (пп. 3, 5 ст. 346.21 НК).

Закон не ограничивает величину налогового вычета для ИП без работников (абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК). НалВыч предпринимателя с наемными работниками ограничен 50% от суммы налога, рассчитанной с налоговой базы (абз. 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК).

На торговый сбор ограничение не действует (п. 8 ст. 346.21 НК). Налогоплательщик для получения вычета по торговому сбору должен обязательно стоять на учете как плательщик этого сбора.

Пример.

ИП Иванов применяет спецрежим УСН, в качестве объекта выбран вариант «доходы». Количество сотрудников — 2 человека. В 2021 году предприниматель получил доходы (нарастающим итогом):

за 1 кв. — 380 тыс. руб.;

за полгода — 720 тыс. руб.;

за 9 мес. — 920 тыс. руб.;

за год — 1 320 тыс. руб.

В налоговом периоде (2021 год) было перечислено страховых взносов:

за 1 кв. — 13 тыс. руб.;

за полгода — 23 тыс. руб.;

за 9 мес. — 41 тыс. руб.;

за год — 58 тыс. руб.

Кроме того, в 3 кв. были выплаты по больничным листам на сумму 9 тыс. руб. (за первые 3 дня болезни).

В 4 кв. ИП Иванов заплатил торговый сбор в размере 10 тыс. руб.

В течение года применяется ставка 6%,так как выручка не превысила 150 млн руб. Есть наемные работники, поэтому ИП Иванов может уменьшить налоговые платежи на вычеты не более, чем на 50%.

Выполним расчет авансовых платежей:

1 квартал 2021 года

380 тыс. * 6% = 22,8 тыс. руб.

Уменьшаем налог на вычеты:

22, 8 тыс. * 50% = 11,4 тыс. руб. (можно вычесть).

13 тыс. руб. > 11,4 тыс. руб., значит имеем право уменьшить платеж только на 11,4 тыс. руб.

22,8 тыс. — 11,4 тыс. = 11,4 тыс. руб.

Авансовый платеж за 1 кв. к уплате = 11,4 тыс. руб.

2 квартал 2021 года

720 тыс. * 6% = 43,2 тыс. руб.

Уменьшаем на вычеты:

43,2 тыс. * 50% = 21,6 тыс. руб. (можно вычесть).

23 тыс. руб. > 21,6 тыс. руб., берем к вычету только 21,6 тыс. руб.

43,2 тыс. — 21,6 тыс. = 21,6 тыс. руб.

Авансовый платеж за полугодие к уплате: 21,6 тыс. — 11,4 тыс.(уплачено за 1 квартал) = 10,2 тыс. руб.

3 квартал 2021 года

920 тыс. * 6% = 55,2 тыс. руб.

Уменьшаем на вычеты:

55,2 * 50% = 27,6 тыс. руб. (можно вычесть).

41 тыс. + 9 тыс.(больничные) = 50 тыс. руб. > 27,6 тыс. руб., берем к вычету только 27,6 руб.

Авансовый платеж за 9 месяцев к уплате: 27,6 тыс. — 11,4 тыс. — 10,2 тыс. = 6 тыс. руб.

Правила расчета платежа по итогам года

За год выполняют последний окончательный расчет налога УСН 6%, который надо доплатить в бюджет. Бывает, что возникает и переплата. Такую сумму ФНС либо зачтет в счет будущих платежей, либо вернет на счет налогоплательщика (по заявлению).

Правило, по которому производят расчет, установлено пп. 1, 3, 5, 8 ст. 346.21 НК и выглядит так:

Нал = НалГ — НалВыч — Тс — АванП

где:

Нал — налог к уплате;

НалГ — величина налога, являющаяся результатом умножения налоговой базы за весь год, на ставку налога (1-6%). Если в одном из отчетных периодов было превышение, то расчет величины налога выполняют аналогично авансам.

Пример.

Посчитаем налог УСН, который ИП Иванов должен доплатить в бюджет за 2021 год.

1 320 тыс. * 6% = 79,2 тыс. руб.

Уменьшаем на вычеты:

79,2 * 50% = 39,6 тыс. руб. (можно вычесть).

58 тыс. + 9 тыс. = 67 тыс. руб. > 39,6 тыс. руб., берем к вычету только 39,6 тыс. руб.

Получается к уплате пока — 39,6 тыс. рублей за год.

Вычитаем всю сумму торгового сбора (на нее ограничение в 50% не распространяется):

39,6 тыс. — 10 тыс. = 29,6 тыс. руб.

В итоге за год надо перечислить в бюджет:

29,6 тыс. — 11,4 тыс. — 10,2 тыс. — 6 тыс. = 2 тыс. руб.

Суммы платежей за отчетные периоды и год надо указать в декларации по УСН.

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Когда уплачивать налог и авансовые платежи

В 2022 году:

за 1 кв. — до 25 апреля 2022 года;

за 2 кв. — до 25 июля 2022 года;

за 3 кв. — до 25 октября 2022 года.

Итоговые платежи за 2021 год перечисляют:

юр.лица — не позднее 31 марта 2022 года;

ИП — до 04 мая 2022 года ( потому что 30 апреля приходится на субботу ).

Если предприниматель пропустит ежеквартальные авансовые платежи и перечислит всю сумму налога в конце календарного года, то попадет под штрафные санкции. В этом случае ФНС может начислять пени за каждый день просрочки.

При пропуске уплаты налога за год, налоговая инспекция вправе наложить на налогоплательщика штраф в размере 20 или даже 40% от суммы налога. Пока ФНС не обнаружила неуплату, компания или ИП могут внести платеж и «отделаться» пени. Сроки подачи декларации совпадают со сроками уплаты налога за год. За опоздание с отчетом компании или ИП грозит штраф (минимум — 1000 рублей).

Итоги

Налог при режиме УСН-доходы считается поквартально: три раза рассчитывают авансовые платежи, а по завершении года определяют окончательную величину налога.

В качестве базы налога используют доходы нарастающим итогом. Базу умножают на ставку 6-8% (в зависимости от расчетных величин), в регионах допустимо снижение ставки. У ИП есть налоговые каникулы, которые позволяют использовать нулевую ставку налога.

Рассчитанную сумму налога разрешено уменьшать на уплаченные за период суммы страховых взносов, больничные и платежи по ДМС. Для компаний и ИП с сотрудниками такой вычет не может быть более 50%, а для ИП без работников составляет до 100%. Дополнительно из суммы налога вычитается сумма торгового сбора.

Также рассчитанная сумма (кроме уплаты налога за 1 квартал) уменьшается на начисленные в предыдущих отчетных периодах суммы авансов.