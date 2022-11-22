Обзор налоговых новостей

Срок оплаты фиксированных взносов ИП, закон о новом пособии на детей и беременных, вычет за накопления на пенсию

Новости недели в цифрах, фактах и планах.

Версия для печати
Срок оплаты фиксированных взносов ИП, закон о новом пособии на детей и беременных, вычет за накопления на пенсию
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Каким станет мир, если начнут работать принимаемые законы? Он однозначно станет удобнее: до конца 2022 года введут единый формат МЧД, «Сбер» открыл новую технологию расчетов между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей, а инспекторы будут проверять бизнес онлайн через смартфоны.

Возможно, немного справедливее: люди с инвалидностью могут рассчитывать на поддержку в бизнесе. И вместе с тем он будет суровым: предпринимателей лишили права на пособие по беременности и родам и жестким: заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%.

Но очень хотелось бы, чтобы было время на маленькие радости, как, например, приготовление крем-супа из шампиньонов – и согреет, и насытит. Нам понадобится: 600 г шампиньонов, 1 репчатый лук, 500 мл бульона, 150 мл сливок, 1 ч. л. сливочного масла, 2 ст. л. оливкового масла, 2 щепотки мускатного ореха, по вкусу – соль, перец черный свежемолотый и зелень, сухарики из белого хлеба.

Грибы вымойте и некрупно нарежьте. Измельчите лук и обжарьте на смеси оливкового и сливочного масел. Выложите в сковороду нарезанные шампиньоны и тушите минут 7, пока грибы не уменьшатся в объеме. Влейте бульон и сливки, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Измельчите блендером до пюреобразного состояния. Подавайте суп горячим, украсив по вкусу: жареными грибами, сухариками или зеленью.

А теперь к новостям.

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Лайфхаки: берем на вооружение

Для информации

В планах

А тем временем

О как!

УПС

Немного статистики

И о хорошем

ZUBR Technologies
ZUBR Technologies

ЭДО

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Цифровизация охватывает грузоперевозки всё сильнее. 1 сентября начался добровольный переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и одновременно заработала ГИС ЭПД – государственная информационная система электронных перевозочных документов.

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Единый налоговый платеж еще не заработал, а в эту систему уже вносят поправки. Их разработали по результатам эксперимента по ЕНП, который идет с 1 июля 2022 года. Кроме того, учли замечания и предложения бизнеса и регионов.

Банковские карты

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Электронные деньги стали популярным средством совершения платежей в России и в других странах. Уже более десяти лет люди получают зарплату на виртуальный кошелек и рассчитываются в магазинах с помощью пластиковой карты. Обычные карты тоже постепенно исчезают, уходя в приложения на смартфоне или смарт-часах. Однако потребность в этих картах постоянно растет.

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Единый налоговый платеж или ЕНП — не новое понятие налоговой терминологии, но организации и ИП сталкиваются с этим впервые. В 2022 году ЕНП прошел тестирование на добровольцах, а в 2023 такой порядок уплаты налогов, взносов и сборов становится обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл
Декретный отпуск

ИП-женщины считают, что решение отменить для них пособие по БиР – предательство государства

Беременность и роды собираются исключить из страховых случаев, пособие по которым сейчас положено ИП, добровольно застрахованным в ФСС. Мы опросили ряд предпринимательниц и получили негативную оценку.

Читать еще