Срок оплаты фиксированных взносов ИП, закон о новом пособии на детей и беременных, вычет за накопления на пенсию

Каким станет мир, если начнут работать принимаемые законы? Он однозначно станет удобнее: до конца 2022 года введут единый формат МЧД, «Сбер» открыл новую технологию расчетов между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей, а инспекторы будут проверять бизнес онлайн через смартфоны.
Возможно, немного справедливее: люди с инвалидностью могут рассчитывать на поддержку в бизнесе. И вместе с тем он будет суровым: предпринимателей лишили права на пособие по беременности и родам и жестким: заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%.
Но очень хотелось бы, чтобы было время на маленькие радости, как, например, приготовление крем-супа из шампиньонов – и согреет, и насытит. Нам понадобится: 600 г шампиньонов, 1 репчатый лук, 500 мл бульона, 150 мл сливок, 1 ч. л. сливочного масла, 2 ст. л. оливкового масла, 2 щепотки мускатного ореха, по вкусу – соль, перец черный свежемолотый и зелень, сухарики из белого хлеба.
Грибы вымойте и некрупно нарежьте. Измельчите лук и обжарьте на смеси оливкового и сливочного масел. Выложите в сковороду нарезанные шампиньоны и тушите минут 7, пока грибы не уменьшатся в объеме. Влейте бульон и сливки, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Измельчите блендером до пюреобразного состояния. Подавайте суп горячим, украсив по вкусу: жареными грибами, сухариками или зеленью.
А теперь к новостям.
Важно
- Фиксированные взносы за 2022 год ИП должен заплатить до 9 января 2023 года.
- Скидки и надбавки к тарифу взносов в ФСС будут считать по данным формы ЕФС-1.
- Принят закон о новом пособии на детей и беременных.
- Людям будут давать налоговый вычет за накопления на будущую пенсию.
Из первых рук
- Запись в трудовую книжку мобилизованным надо делать со ссылкой на статью 351.7 ТК.
- Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль.
- Если дебиторская задолженность застрахована, ее нельзя включать в резерв по сомнительным долгам.
- Перевод кВт в лошадиные силы для транспортного налога идет через коэффициент: формула от ФНС.
- Иностранный налог можно зачесть при расчете налога на прибыль
- Пособие по безработице в 2023 году будет от 1 500 до 12 792 руб.
- ЦБ рассказал, какую схему мошенники используют для обмана сейчас.
Обращаем внимание
- Религиозные организации и социальные НКО будут платить взносы по льготному тарифу 7,6%.
- IT-компания со свежей аккредитацией получит льготу по налогу на прибыль с начала года, а по взносам – с начала месяца.
- Самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ.
- Минфин не будет отказываться от своей идеи облагать взносами выплаты старшим по дому.
- Льготную ипотеку под 7% прекратят выдавать 31 декабря 2022.
- ПК «ЭОН» с 2023 года – всё. Переходите на «Налогоплательщик ЮЛ».
- Запретили снимать деньги со счетов умерших.
Лайфхаки: берем на вооружение
- ФНС доначислила 10,5 млрд рублей по итогам проверок контролируемых сделок.
- Для учета расходов на электронный авиабилет нужен посадочный талон.
- Через Госуслуги можно быстрее всего оформить свидетельство о рождении.
- У бухгалтеров пошли проблемы с адресом новых сотрудников из новых регионов.
- Для ФСБУ 25/2018 ставку дисконтирования при аренде и платежи в твердой сумме определяют по МСФО.
- Штрафа за непробитый кассовый чек не будет, если сформировать чек коррекции.
- Казначейство сообщило о самых распространенных ошибках в региональных госзакупках за I полугодие 2022.
- Зарплата и аренда входят в одну налоговую базу для НДФЛ 15%.
Для информации
- Производители деревянных домов получат субсидии от государства.
- Участники ВЭД получат льготы на ввоз важной для производства продукции.
- Московским экспортерам компенсируют часть затрат по контрактам текущего года.
- В декабре пройдет онлайн-зачет по финансовой грамотности.
- Акцизы на сахаросодержащие напитки введут с июля 2023 года.
- Услуги банковской рассрочки отрегулируют по аналогии с потребительскими кредитами.
- Патент для иностранцев в Подмосковье будет стоить 6,6 тыс. руб.
В планах
- НДС на продукты и детские товары предложили снизить с 10% до 5%.
- На пиво и табак установят цифровой акциз.
- Ветеранам боевых действий хотят дать право на досрочную пенсию, если у них есть 15 лет стажа.
- Для оформления больничных самозанятые сами определят размер взноса.
- Извещение о закупке дополнят новыми сведениями.
А тем временем
- Спрос на юани падает, а на доллары и евро – растет.
- Остатки IKEA скупил «Яндекс.Маркет».
- БКС-банк приостановил евро и долларовые переводы в Азербайджан и Турцию.
- Платежный сервис Payoneer прекращает работу в России.
О как!
- Коды для подтверждения банковских операций скоро будут приходить через VK Messenger. А не по SMS.
- Больше половины населения не хотят экономить на алкоголе.
- Через Госуслуги можно будет писать чиновникам.
- Ювелирному микробизнесу теперь будет сложно обойтись без бухгалтера.
- Семьи с двумя машинами и квартирами не получат детское пособие.
- Налоговики вернули ноутбук, который изъяли при проверке неофициально.
- На заводе Toyota сокращенным работникам предлагают 12 средних зарплат.
- Пока нельзя проверять бизнес, контролеры активно проверяют школы и детские сады.
УПС
- Работодатели сокращают денежные поощрения своим сотрудникам.
- Деловая активность у малого и среднего бизнеса снижается.
- Минпромторг готовится к блокировке зарубежных мобильных ОС.
- Бухгалтеры продолжают похищать деньги предпринимателей.
- Если банки откажутся предоставлять данные о клиентах в Росфинмониторинг, их оштрафуют.
- Маркетплейсы подводят итоги распродаж: спрос был высокий, но в целом роста продаж нет.
Немного статистики
- Самые высокооплачиваемые специалисты живут на Чукотке, ЯНАО и в Магадане.
- HR на заметку: в каком городе найти настоящего трудоголика.
- Вышла статистика о том, как общество реагирует на бизнесменов и наоборот.
- Больше половины работодателей с нехваткой кадров компенсируют их самозанятыми.
- В кризис малый и средний бизнес сменили приоритеты, теперь их интересует IT и строительство.
- Мужчины не отвечают на звонки работодателей, а женщины чаще ходят на собеседования: об изменениях на рынке труда из-за мобилизации.