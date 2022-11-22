Срок оплаты фиксированных взносов ИП, закон о новом пособии на детей и беременных, вычет за накопления на пенсию

Каким станет мир, если начнут работать принимаемые законы? Он однозначно станет удобнее: до конца 2022 года введут единый формат МЧД, «Сбер» открыл новую технологию расчетов между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей, а инспекторы будут проверять бизнес онлайн через смартфоны.

Возможно, немного справедливее: люди с инвалидностью могут рассчитывать на поддержку в бизнесе. И вместе с тем он будет суровым: предпринимателей лишили права на пособие по беременности и родам и жестким: заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%.

Но очень хотелось бы, чтобы было время на маленькие радости, как, например, приготовление крем-супа из шампиньонов – и согреет, и насытит. Нам понадобится: 600 г шампиньонов, 1 репчатый лук, 500 мл бульона, 150 мл сливок, 1 ч. л. сливочного масла, 2 ст. л. оливкового масла, 2 щепотки мускатного ореха, по вкусу – соль, перец черный свежемолотый и зелень, сухарики из белого хлеба.

Грибы вымойте и некрупно нарежьте. Измельчите лук и обжарьте на смеси оливкового и сливочного масел. Выложите в сковороду нарезанные шампиньоны и тушите минут 7, пока грибы не уменьшатся в объеме. Влейте бульон и сливки, доведите до кипения и снимите с огня. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Измельчите блендером до пюреобразного состояния. Подавайте суп горячим, украсив по вкусу: жареными грибами, сухариками или зеленью.