Когда за невыплату премии оштрафуют: как составить документы

В своей практике я довольно часто сталкивался с ситуацией, когда работникам не выплачивалась премия по той причине, что они не полностью отработали период, за который выплачивается премия (болели, были в командировке и т.д.) Особенно часто не выплачивается премия уволенным работникам.

Но ведь невыплата премии, если она является составной частью заработной платы, есть не что иное, как неполная выплата в установленный срок заработной платы. Ответственность за это нарушение установлена ст. 5.27 КоАП до 50 тыс. руб., а ст. 145.1 УК РФ предусматривает штраф до 120 тыс. руб. или лишение свободы до одного года.

Давайте более подробно рассмотрим, что такое премия?

Премия: право или обязанность работодателя?

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ, премия, как стимулирующая выплата, является одной из составной части заработной платы, которая направлена на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности.

Роструд в декабре 2018 года пояснил, что трудовое законодательство не предусматривает обязанность работодателя устанавливать ежемесячные премии или разрабатывать систему премирования работников. То есть, это право работодателя, а не его обязанность.

Но если работодатель сам закрепил в локальных актах, трудовом, коллективном договорах обязательное условие премирования, а также депремирования работника, то обязан соблюдать эти условия трудовых отношений.

Обязанность выплата премии ежемесячно

Премия, предусмотренная трудовым или коллективным договором, локальным актом, которая определяется сторонами трудовых отношений как обязательная часть заработной платы и гарантированная выплата, входит в систему оплаты труда и обычно выплачивается ежемесячно вместе с окладом.

Примечание: Минтруд в своем письме от 05 июня 2018 г. № 14-О/10/В-4085 указал, что трудовое законодательство допускает установление окладов меньше МРОТ при условии, если работнику также полагаются компенсационная и стимулирующая выплаты. Общий фактический заработок должен быть не меньше МРОТ.

Вывод: Когда премия определена как обязательная часть заработной платы, то выплата — ежемесячно. Внесение такого пункта без намерения фактической выплаты премии это грубая ошибка, которая обязывает работодателя ежемесячно выплачивать премию работнику без каких-либо условий.

Если в трудовом договоре с работником или в локальном нормативном акте организации прямо сказано, что премия является частью зарплаты, а также предусмотрены конкретные условия для депремирования, то такая формулировка означает, что зарплата работника, если он не совершил проступка, лишающего его премии, — это всегда оклад плюс премия. Следовательно, и после увольнения

Когда премия может выплачиваться не ежемесячно?

Если на предприятии разработан локальный нормативный акт (обычно он называется «положение о премировании» или «положение о материальном стимулировании работников»), устанавливающий условия выплаты премии, то в соответствии со ст. 191 Трудового кодекса, такой вид премии является поощрением.

КС РФ неоднократно разъяснял, что премия, предусмотренная ст. 191 ТК РФ, является правом работодателя, а не обязанностью, и выплачивает исходя из системы оплаты труда, предусмотренной на предприятии (Определение Конституционного суда РФ от 18.07.2017 г. № 1554-О). Премия как вид стимулирования работника на добросовестный труд более распространена на торговых предприятиях, где она зависит от продаж фирмы и дает больше свободы работодателю при определении условий поощрения работников.

Что же может предусматривать локальный нормативный акт, определяющий необходимость выплаты премии?

показатели качества работы, при достижении которых выплачивается премия.

Известны случаи, когда работодатель отказывался оплачивать премию, так как показатели эффективности работы предприятия в целом составляли 0% и суд занимал позицию работодателя. Причина — локальным актом предприятием было предусмотрено, что ежемесячная премия не является обязательной частью заработной платы и гарантированной выплатой (постановление Верховного суда РФ № 69-КГ 17-22 от 27.11.2017 г.)

за счет каких средств формируется фонд премирования работников.

Возможны такие ситуации, когда локальными актами предприятия предусматривается формирование премиального фонда только при обеспечении текущей ликвидности предприятия и исключения рисков банкротства организации. ( Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2018 по делу № 33-52757/2018 ).

основания для лишения премии или уменьшения ее размера.

Например, недостижение показателей эффективности, наличие дисциплинарных взысканий в определенном периоде. Обратите внимание, что само по себе лишение премии не может является дисциплинарным взысканием.

размер премирования (обычно устанавливается в процентном соотношении, но работодатель не лишен возможности установить и твердый размер).

Рекомендации

Постарайтесь при разработке локального нормативного акта о премировании учесть следующие моменты:

Положение о премировании должно быть подробным, четко разграничивающее разные виды премий.

Нужно предусмотреть, что премирование не является обязательной частью заработной платы и гарантированной выплатой, а является выплатой стимулирующего характера.

Установить четкие показатели, по достижению которых сотруднику гарантируется выплата премии (например, выполнение ежемесячного плана, соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие брака в работе и т.д.).

Установить порядок предоставления премии (например, на основании докладной записки руководителя, на основании изданного приказа генерального директора и т.д.). Также необходимо указать причины по которым она не выплачивается.

При издании приказа о назначении премии или о снижении премии обязательно ссылаться на пункты локальных актов, послужившие основаниями для выплаты платы премии или уменьшения размера премии.