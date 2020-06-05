Как законно сэкономить на авансовых платежах по налогу на прибыль

Первый кейс — благодаря изменениям, внесенным Федеральным законом № 121-ФЗ от 22.04.2020года в п. 3 ст. 286 НК РФ был повышен лимит доходов средней выручки за квартал с 15 до 25 млн. руб., который позволяет платить налог на прибыль только поквартально, без уплаты еще и ежемесячных авансовых платежей.

Это тот редкий случай, когда послаблением реально можно воспользоваться без каких-либо особых препонов, достаточно лишь внести изменения в учетную политику. Можно поступить так прямо сейчас, то есть в середине года.

В итоге в 2020 г. компании с выручкой не больше 100 млн. руб. за предыдущие 4 кв. платят только квартальные авансовые платежи, рассчитанные из фактической прибыли (п. 2 ст. 2 Закона № 121-ФЗ).

Второй кейс — начиная с апреля 2020 г. в любое время можно перейти на ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли. К этому кейсу имеет смысл присмотреться компаниям с выручкой более 100 млн. за год, которые первой «льготой» воспользоваться не смогут.

В таком случае можно, к примеру, налог за июнь считать по фактической прибыли, полученной с января по май, за июль из прибыли полученной за январь-июнь и т.д. При резком падении выручки это действительно выгодно, посмотрим на цифрах за полугодие почему:

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Допустим, за 6 мес. 2020 года фирмой получена следующая прибыль:

за январь — 200 000 руб.;

за февраль — 300 000 руб.;

за март —50 000 руб.;

за апрель — 20 000 руб.;

за май — получен убыток 150 000 руб.;

за июнь — получен убыток 150 000 руб.

Квартальный авансовый платеж по итогам 1-го кв., причитающийся к уплате в бюджет до 28 апреля, составляет 110 000 руб. ((200 000 руб. 300 000 руб. 50 000 руб.) 20%).

Авансовый платеж, рассчитанный как 1/3 квартального авансового платежа по итогам 1-го кв. и подлежащий уплате в течение 2-го кв. по срокам 28 апреля, 28 мая и 28 июня, составит 36 666,66 руб. (110 000 руб. : 3).

В итоге за шесть месяцев придется перечислить в бюджет 220 000 руб. (110 000 руб. (36 666,66 руб. 3)).

Теперь посчитаем, если бы налог платится ежемесячно, исходя из фактической прибыли начиная с января 2020 года:

—за январь — 40 000 руб. (200 000 руб. 20%);

— за январь—февраль — 60 000 руб. ((200 000 руб. 300 000 руб.) 20% — 40 000 руб.);

— за январь—март — 10 000 руб. ((200 000 руб. 300 000 руб. 50 000 руб.) 20% — (60 000 руб. 40 000 руб.));

— за январь—апрель — 4 000 руб. ((200 000 руб. 300 000 руб. 50 000 руб. 20 000 руб.) 20% — (60 000 руб. 40 000 руб. 10 000 руб.));

— в мае и июне компания не будет платить налог на прибыль, потому что в мае и июне получен убыток.

В результате при этом способе общая сумма налога к уплате составит — 114 000 руб. (40 000 руб. 60 000 руб. 10 000 руб. 4 000 руб.).

При первом способе сумма налога к уплате была — 220 000 руб.

Сравним оба способа и получаем разницу — 106 000 руб. (220 000 руб. — 114 000 руб.), она произошла из-за того, что налог считался из фактической прибыли и нет необходимости платить авансовый платеж по итогам 1-го квартала.

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Для того чтобы воспользоваться вторым кейсом нужно также в середине года внести изменения в учетную политику организации. А также подать в ФНС уведомление по форме КНД 1150103 о переходе на ежемесячную оплату налога на прибыль исходя из фактической прибыли с определенного месяца.

Неудобством ежемесячной уплаты налога на прибыль является только то, что бухгалтеру придется формировать декларацию и отправлять ее в налоговую инспекцию каждый месяц.