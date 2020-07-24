Сотрудничество юрлиц с самозанятыми: плюсы и минусы

С июля нынешнего года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут применять жители почти восьмидесяти регионов Российской Федерации.

И, в ряде случаев, организациям выгоднее предложить физическим лицам, с которыми ранее заключались договоры на выполнение каких-либо разовых работ, или оказание опять-таки разовых услуг, перейти в самозанятые.

Организации, работающей с самозанятыми, не нужно начислять на вознаграждение по этому договору взносы в ПФР и ФОМС, что тоже позволяет сэкономить. Кроме того, не нужно возиться с удержанием НДФЛ и подачей отчетности по нему.

В чем выгода для исполнителя (подрядчика)? Из его вознаграждения теперь не будет удерживаться 13% налога на доходы физических лиц. Он сам позже заплатит только 6%. Допустим, при стоимости работы (цене услуги) в 50 тыс. руб. «чистыми» он уже получит не 43,5 тыс. руб., а 47 тыс. руб. Сумма, для кого-то, может и не особо большая, но для другого — стоимость продуктов на несколько дней для всей семьи.

Это плюсы.

Про минусы подробно говорить не будем, остановимся только на некоторых противоречиях. Ибо российское налоговое законодательство без противоречий возможно только в воображении.

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И вопрос, заданный буквально на днях, одной (или одним) из коллег на форуме нашего любимого и уважаемого сайта:

Для выполнения ряда работ организация на ОСНО заключила договор с самозанятым. Результат работ, согласно акту, он передал заказчику 30 июня. Оплата была произведена 3 июля. Чек от него получен в тот же день. В каком периоде (в первом полугодии, или третьем квартале) организация имеет право отнести эти расходы на уменьшение налогооблагаемой прибыли?

Изучение Закона № 422-ФЗ однозначного ответа на этот вопрос не дает.

С одной стороны, организация, работающая с самозанятым, может учесть в расходах, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, результат выполненных им работ (услуг) только при наличии чека, сформированного подрядчиком (исполнителем) (п. 8 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). Точнее, там сказано, что при отсутствии чека эту сумму нельзя отнести на расходы.

Но с другой стороны, расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств (п. 1 ст. 272 НК РФ). Кроме того, если выполненная самозанятым работа (услуга) у заказчика включается в материальные расходы, то датой их осуществления необходимо признать дату подписания приемопередаточного акта (п. 2 ст. 272 НК РФ).

И если руководствоваться только Законом № 422-ФЗ, то получается, что в рассматриваемой ситуации расходы, понесенные в первом полугодии (согласно подписанному с контрагентом первичным учетным документом), плательщик налога на прибыль сможет отнести на уменьшение налогооблагаемой базы только на дату их оплаты, то есть в третьем квартале.

Таким образом, получается, что Федеральный закон № 422-ФЗ, регулирующий один налог для одной категории налогоплательщиков, расширительно толкует положения НК РФ, а точнее, его 25-й главы, регулирующий другой налог и для другой категории налогоплательщиков.

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О необходимости учитывать у заказчика не только чек самозанятого, но и другие документы (акт, договор и пр.), отмечено в письме ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ «О применении налога на профессиональный доход».

Налоговики вполне обоснованно считают, что акт может выступать дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги, для целей налогового учета расходов покупателя (п. 4 № СД-4-3/2899@). Там, правда, ситуация прямо обратная. Чек, полученный от самозанятого при получении им предоплаты (и начислении дохода) еще не дает права заказчику отнести эту сумму на расходы. Необходим подтверждающий акт, что предварительно оплаченная работа выполнена.

Арбитражной практики по этому вопросу нами пока не найдено.

Но мы приходим к выводу, что в этой ситуации можно поступить точно так же, как и получении первичных документов (и счетов-фактур) после завершения отчетного (налогового) периода, но до срока представления налоговой отчетности. Разъяснений финансового ведомства на эту тему за последние годы было более, чем достаточно, поэтому не будем давать на них ссылки. Остановимся только на содержании.

Итак, если первичный документ (или счет-фактура) датирован пусть и следующим отчетным (налоговым) периодом, но относится к тому, за который еще не истек срок сдачи соответствующей налоговой декларации, то организация имеет полное право отнести указанную там сумму на расходы (принять к вычету) в составляемой декларации.

Аналогично. Если чек от самозанятого получен до 28 июля (28 октября, 28 марта, 28 апреля), то организация имеет полное право отнести указанную там сумму на расходы в декларации за первой полугодие (девять месяцев, год, первый квартал), согласно акту. Если чек получен позже, то, на наш взгляд, лучше не рисковать, а подождать следующего периода.

Хотя точно с такой же ситуацией плательщики налога на прибыль сталкиваются при заключении договоров с организациями (ИП), применяющими УСН.

Упрощенец начислит у себя доход от выполнения работ (оказания услуг) после получения оплаты.Заказчик же покажет свои расходы согласно подписанному с упрощенцем акту «сдал-принял», вне зависимости от того, заплатил он ему, или нет.

Никакого протеста у налоговиков — почему это у одного есть расходы, хотя у второго доходов еще нет — не возникает. Разные системы налогообложения, разный порядок отражения доходов и расходов для исчисления разных налогов.

Не должно, теоретически, возникнуть претензий, и в рассмотренной нами ситуации.

Хотя, согласно первому закону теории вероятности — все может быть.