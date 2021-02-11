Лучше поздно, чем никогда… Бланк для уменьшения патента на взносы скоро утвердят официально

ФНС опубликовала проект будущего Приказа об утверждении формы, формата и порядка заполнения уведомления на уменьшение патента на страховые взносы.

Направлять уведомление можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Напомним, до недавнего времени предпринимателям приходилось подавать такое уведомление в произвольной форме, так как утвержденного ланка не было.

К концу января ФНС выпустила письмо от 26.01.2021 №СД-4-3/785@ с рекомендованным бланком.

И вот наконец-то скоро будет издан Приказ, который утвердит этот столь нужный предпринимателям бланк. Как говорится, лучше поздно, чем никогда...

Форма уведомления все та же, что и доведена письмом ФНС — КНД 1112021.