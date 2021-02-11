В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги.

Авторы проекта предлагают дополнить перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

Кроме того, проектом закрепляется механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним, они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.