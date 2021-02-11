При экспорте будет больше возможностей для взаимозачета без зачисления денег на счет

Расширят перечень случаев, по которым резидентам представляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли по экспортным сделкам.

Речь идет о случаях зачета встречных требований по договорам ВЭД или при замене новым обязательством нерезидента перед резидентом. Перечень разрешенных случаев проведения таких зачетов или замены новыми обязательствами должно утвердить Правительство по согласованию с ЦБ РФ.

Соответствующий проект поправок в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» подготовил Минфин. Проект опубликован на федеральном портале.

В описании к проекту отмечается, что в ходе проводимого монитринга правоприменительной практики были выявлены неэффективные положения закона "173-ФЗ. В частности, отсутствие возможности для резидентов осуществлять в отдельных случаях зачеты встречных требований по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового договора, или замену новым обязательством в целях исполнения обязанности по возврату валютной выручки.

Это неудобство исправят. Целью законопроекта является усовершенствование механизма исполнения обязанности экспортера по возврату валютной выручки, а также минимизация и упрощение требования валютного контроля в отношении экспортеров, что будет способствовать увеличению объемов экспорта товаров.