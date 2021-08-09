«Утренний бухгалтер». Налоговики будут считать самозанятых и публиковать статистику

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ФНС будет вести подсчет количества самозанятых и размещать у себя на сайте эту информацию. Показатель будет в разрезе регионов, то есть по месту ведения деятельности.

Жить стало лучше, жить стало веселей: Минтруд считает, что уровень безработицы в России приблизился к допандемийным показателям.

История — просто мечта для любых проверяющих. Предприниматель на ОСНО получила деньги на счет и блокировку при попытке их снять. Еще и по НДС не отчиталась.

Власти хотят разрешить внесудебное банкротство должникам до 1 млн рублей: уже подготовили законопроект.

Выборы близко: справедливороссы отправили запрос в кабмин по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Хотят знать, почему не индексируются.

Рассказываем про риски и ответственность при участии в гостендерах — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Онлайн-курс «Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 16 августа, понедельник

Работа с иностранными контрагентами: что важно знать

Дата проведения: 13 августа, пятница

Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 13 августа, пятница

Система прослеживаемости Изменения с 8 июля 2021г. Новая отчётность для участников системы прослеживаемоcти. Обзор нововведений по НДС

Дата проведения: 13 августа, пятница

Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!

Дата проведения: 12 августа, четверг

Глобальные изменения в охране труда в 2021 году

Дата проведения: 12 августа, четверг

Онлайн-курс «PR ЛИЧНОГО БРЕНДА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 12 августа, четверг

Онлайн-курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 12 августа, четверг

Как бухгалтеру получить работу мечты. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 11 августа, среда

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (11-12 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 11 августа, среда

Статьи

Разбирательство в суде пройдет 18 августа.

Практически все компании сталкиваются с ситуациями, когда контрагенты не выполняют в срок свои финансовые обязательства. Для этих целей в бухучете, а иногда и в налоговом учете создают специальные резервы. Как правильно сформировать и использовать резервы по сомнительным долгам, рассказывается в нашей статье.

Предположим, что вы сотрудник организации, работаете по ТК РФ, полный или неполный день, по определенному графику. И у вас возникла идея или возможность подработать (неважно, в своей компании или вне ее).

Почти все знают, что означает аббревиатура СОУТ, а вот что такое СУОТ, знают не все. Кратко поясним разницу.

Организация на УСН оприходовала металлолом от списания основных средств. Должна ли она дважды учитывать полученный доход: первый раз при оприходовании металлолома, второй раз — при его продаже. Не приведет ли это к двойному налогообложению одного и того же имущества?

Фраза «премия за сверхурочную работу» с точки зрения трудового законодательства не имеет права на существование. Почему и чем грозит выплата премии за переработку? Расскажем в материале.

Сделки с недвижимостью всегда связаны с передачей крупных денежных сумм, а потому они стабильно привлекают любителей легкой наживы. Но если знать типичные схемы ловушек, можно вовремя их избежать.

Почему банки и финансовые компании сегодня нуждаются в диджитал-маркетинге?

С 1 августа 2021 года уплата таможенных и иных платежей возможна только путем внесения на лицевой счет плательщика авансовых платежей, по КБК, установленному для таких платежей.

Опять в налоговых восстание машин, а иначе и не объяснишь, что бизнес получает от инспекций требования, которые уже давно не актуальны.

Перед вам калькулятор типовых уставов от Минэкономразвития России. Введите свои данные и заберите правильный шаблон, который мы определим с помощью магии.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ18-13502 от 19.12.2018

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4834 от 26.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП не может сделать сам себе запись в трудовой

Верховный Суд РФ: Определение № 302-КГ18-22744 от 16.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15710 от 03.03.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8805@ от 23.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцы не уплачивают налог с недвижимости. Исключение — налог с кадастровой стоимости

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