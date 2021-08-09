«Утренний бухгалтер». Налоговики будут считать самозанятых и публиковать статистику

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
ФНС будет вести подсчет количества самозанятых и размещать у себя на сайте эту информацию. Показатель будет в разрезе регионов, то есть по месту ведения деятельности.
Жить стало лучше, жить стало веселей: Минтруд считает, что уровень безработицы в России приблизился к допандемийным показателям.
История — просто мечта для любых проверяющих. Предприниматель на ОСНО получила деньги на счет и блокировку при попытке их снять. Еще и по НДС не отчиталась.
Власти хотят разрешить внесудебное банкротство должникам до 1 млн рублей: уже подготовили законопроект.
Выборы близко: справедливороссы отправили запрос в кабмин по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Хотят знать, почему не индексируются.
Рассказываем про риски и ответственность при участии в гостендерах — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Продуктовый магазин, ООО, УСН 15%, месячный оборот 3-4 млн. Стоит ли ведение учета 15 тыс. в месяц?
- В Госдуме подготовили запрос в кабмин по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам
- Все помещения в торговом центре облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости, даже если их нет в перечне
- Компаниям не надо оповещать налоговиков о купленной, но незарегистрированной машине
- Налоговики посчитают самозанятых в регионах и опубликуют статистику у себя на сайте
- Как выдается больничный лист по беременности и родам внешнему совместителю? Один или несколько?
- КС БАНК лишили лицензии
- Внесудебное банкротство могут разрешить должникам до 1 млн рублей
- Предлагают платить по 10 тыс. рублей за прохождение диспансеризации
- Методы налоговиков при проверках бизнеса по ст. 54.1 НК. Раздаем бесплатно запись вебинара
- В нашей стране низкий уровень закредитованности по сравнению с другими странами, считают власти
- Безработных переобучают в вузах на SMM-специалистов и фитнес-тренеров
- Налоговики вызвали на комиссию по контрагентам? Как защититься? Бесплатный вебинар
- Разработали требования к доверенности для подписания документов ЭДО уполномоченным сотрудником
- Если в чеках пробили НДС, а магазин на УСН, нужно ли это исправлять? И что будет, если не исправить?
- Ситуация с безработицей улучшается. По крайней мере, так считает Минтруд
- Упрощенцы не уплачивают налог с недвижимости. Исключение — налог с кадастровой стоимости
- ИП на ОСНО получила деньги на счет и блокировку при попытке их снять. Еще и по НДС не отчиталась
- До 20 августа продлили срок подачи заявлений на субсидии для столичного бизнеса
- Средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года
- Налоговики во время осмотра могут приводить вообще кого угодно? И эти люди будут копировать информацию с компьютеров
- Службу в армии хотят включить в стаж для досрочной пенсии
- Не приняли охранную сигнализацию как основное средство. Что за это теперь будет?
- Путин анонсировал повышение налога на добычу ископаемых с 2022 года
- Суд приговорил Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условного срока
События
Онлайн-курс «Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 16 августа, понедельник
Работа с иностранными контрагентами: что важно знать
Дата проведения: 13 августа, пятница
Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 13 августа, пятница
Система прослеживаемости Изменения с 8 июля 2021г. Новая отчётность для участников системы прослеживаемоcти. Обзор нововведений по НДС
Дата проведения: 13 августа, пятница
Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!
Дата проведения: 12 августа, четверг
Глобальные изменения в охране труда в 2021 году
Дата проведения: 12 августа, четверг
Онлайн-курс «PR ЛИЧНОГО БРЕНДА» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 12 августа, четверг
Онлайн-курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 12 августа, четверг
Как бухгалтеру получить работу мечты. Бесплатный онлайн семинар
Дата проведения: 11 августа, среда
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (11-12 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 11 августа, среда
Статьи
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Разбирательство в суде пройдет 18 августа.
Практически все компании сталкиваются с ситуациями, когда контрагенты не выполняют в срок свои финансовые обязательства. Для этих целей в бухучете, а иногда и в налоговом учете создают специальные резервы. Как правильно сформировать и использовать резервы по сомнительным долгам, рассказывается в нашей статье.
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Почти все знают, что означает аббревиатура СОУТ, а вот что такое СУОТ, знают не все. Кратко поясним разницу.
Организация на УСН оприходовала металлолом от списания основных средств. Должна ли она дважды учитывать полученный доход: первый раз при оприходовании металлолома, второй раз — при его продаже. Не приведет ли это к двойному налогообложению одного и того же имущества?
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ18-13502 от 19.12.2018
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4834 от 26.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП не может сделать сам себе запись в трудовой
Верховный Суд РФ: Определение № 302-КГ18-22744 от 16.04.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15710 от 03.03.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8805@ от 23.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцы не уплачивают налог с недвижимости. Исключение — налог с кадастровой стоимости
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