«Утренний бухгалтер». Сведения о стаже и работе владельцы электронных трудовых смогут посмотреть на Госуслугах

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Работник выбрал электронную трудовую книжку? Объясните ему, что подробную информацию о своей трудовой деятельности он сможет получить через Госуслуги.

Кстати, больше подробностей об электронных трудовых мы рассказываем в онлайн-курсе про ЭТК: убедитесь сами.

Клерки обсуждают, как быть в ситуации, когда ИП прекратил деятельность 7 лет назад и не сдал декларацию, а сейчас вновь получил статус, не может открыть счет.

Налоговики напомнили, что самозанятым нельзя сдавать в аренду жилье или машину работодателю и применять НПД при этом.

Занимательная статистика: люди тратят имущественный налоговый вычет на погашение ипотеки, следует из исследования Райффайзенбанка.

В Госдуму внесли законопроект, авторы которого хотят увеличить стоимость автомобилей для повышенного транспортного налога. Что думаете, коллеги?

Рассказываем про возврат НДС с рекламы в социальных сетях, важные нюансы по работе с иностраннными контрагентами — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Если вы готовы собрать весь свой опыт, отказаться от прошлых убеждений и вывести модель управления на новый уровень — этот курс для вас. Вашим преподавателем станет управленец с 20-летним опытом. Вы не просто изучите теорию менеджмента. Мы построили обучение на миксе управленческого опыта в IT-сфере и академических знаний Стэнфорда и Лондонской бизнес-школы. Наш курс «Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя стартует 16 августа. Записывайтесь.

Новости

События

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (16-17 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 16 августа, понедельник

«Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 16 августа, понедельник

Работа с иностранными контрагентами: что важно знать

Дата проведения: 13 августа, пятница

Налоговая проверка: суды и изменения 2021 -2022 гг. Инструкция успешного прохождения! (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 13 августа, пятница

Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!

Дата проведения: 12 августа, четверг

«PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 12 августа, четверг

«Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 12 августа, четверг

Как бухгалтеру получить работу мечты. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 11 августа, среда

Статьи

И тебя посчитают, и меня посчитают, как говорится.

Вводится новая форма бумажных трудовых книжек. Недавно было подписано соответствующее постановление Правительства № 1250 от 24.07.2021. Разберем, какие нововведения предусмотрены в этом документе и каковы их предпосылки.

Инста- и Фейсбук-реклама: как без проблем вернуть НДС

А вы тоже считаете, что глупо тратиться на рекламу в этих соцсетях, ведь НДС удерживается, а вычет получить нельзя? Уделите этой статье четыре минуты и узнаете, как получить акты и счета-фактуры, а с ними — законный НДС вычет.

С каких счетов налоговики могут произвести взыскание?

Взыскание сумм налоговых платежей со счетов налогоплательщика — явление нередкое, но подчиняющееся определенным правилам. Одно из этих правил — возможность списания недоимки не с каждого имеющегося у налогоплательщика банковского счета. Откуда же могут списать налоговые долги?

Вопрос выбора ОКВЭД волнует предпринимателей не только на этапе регистрации, но и при смене вида деятельности. Чтобы избежать проблем с налоговой, ФСС и контрагентами, следует отнестись серьезно к выбору кода, а при необходимости провести ревизию, чтобы избавиться от ненужных.

Работать с самозанятыми бизнесу становится все привычнее. Количество таких исполнителей растет. Но могут возникнуть сложности с обменом документов, оплатой работы, аннуляцией чеков. Поэтому компании задумываются о подрядчиках, которые упростят и обезопасят работу с СМЗ. «Клерк» составил обзор таких полезных платформ.

Вы, наверное, смотрите на заголовок и думаете: «А что можно вводить дату как-то неправильно?». Дата документа — пожалуй, один из самых недооценённых реквизитов. При этом его заполнение влияет на большое количество факторов.

По личным обстоятельствам работники часто просят перенести обеденный перерыв на другое время. Обычно работодатель идет на поводу и сам того не понимая, рискует получить штраф. Рассмотрим, в каких случаях можно менять время обеда работника, а когда лучше воздержаться.

С 13 января 2022 года постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля при их разработке соответствующими лицами. Рассказываем, кому они адресованы и какие изменения нужно учитывать при составлении правил внутреннего контроля.

Так и хочется сказать «несите попкорн»: с 2022 года сдавать бухгалтерскую отчетность можно будет не через ТКС, а через сайт налоговой службы.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56783 от 16.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин разъяснил, чем можно подтвердить расходы на парковку

Верховный Суд РФ: Определение № 19-КГ13-18 от 14.03.2014

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10980@ от 03.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятым запрещено сдавать в аренду жилье или машину работодателю и применять НПД

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/6895@ от 20.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики неправильно рассылают требования о предоставлении документов. Из-за этого компаниям блокируют счета

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