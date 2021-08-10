«Утренний бухгалтер». Сведения о стаже и работе владельцы электронных трудовых смогут посмотреть на Госуслугах

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
Итак, читайте главное.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Работник выбрал электронную трудовую книжку? Объясните ему, что подробную информацию о своей трудовой деятельности он сможет получить через Госуслуги.
Кстати, больше подробностей об электронных трудовых мы рассказываем в онлайн-курсе про ЭТК: убедитесь сами.
Клерки обсуждают, как быть в ситуации, когда ИП прекратил деятельность 7 лет назад и не сдал декларацию, а сейчас вновь получил статус, не может открыть счет.
Налоговики напомнили, что самозанятым нельзя сдавать в аренду жилье или машину работодателю и применять НПД при этом.
Занимательная статистика: люди тратят имущественный налоговый вычет на погашение ипотеки, следует из исследования Райффайзенбанка.
В Госдуму внесли законопроект, авторы которого хотят увеличить стоимость автомобилей для повышенного транспортного налога. Что думаете, коллеги?
Рассказываем про возврат НДС с рекламы в социальных сетях, важные нюансы по работе с иностраннными контрагентами — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
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«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
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«Топ-менеджер» с обратной связью от преподавателя
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Дата проведения: 13 августа, пятница
Бизнес-форум. Открытие бизнес-инкубатора!
Дата проведения: 12 августа, четверг
«PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 12 августа, четверг
«Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя
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Как бухгалтеру получить работу мечты. Бесплатный онлайн семинар
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36775 от 14.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56783 от 16.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин разъяснил, чем можно подтвердить расходы на парковку
Верховный Суд РФ: Определение № 19-КГ13-18 от 14.03.2014
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10980@ от 03.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятым запрещено сдавать в аренду жилье или машину работодателю и применять НПД
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/6895@ от 20.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики неправильно рассылают требования о предоставлении документов. Из-за этого компаниям блокируют счета
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