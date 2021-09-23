«Утренний бухгалтер». Скандал с Центробанком и пенсиями: сначала там сказали, что помогать пенсионерам не надо, а потом — что надо

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Центробанк сказал, что помогать пенсионерам уже поздно, а потом извинились и поправились: в общем, классическая история в духе «мы не то имели ввиду».
Клерки обсуждают, какая роль должна быть у главбуха в компании и как должен выглядеть его рабочий день. Поделитесь опытом?
Очередной треш от любимых: налоговики не хотят зачесть переплату по НДС из-за ошибки в заявлении, которой нет.
А еще прислали 68 требований за один день, да еще и компании, которая зарегистрирована в другой инспекции.
Больше о том, как жестят налоговики при проверках, расскажет эксперт уже сегодня на вебинаре: присоединяйтесь.
Рассказываем много нового и полезного про ЭДО в статье и на вебинаре 1 октября, не пропустите.
Хотите узнать, что приготовили чиновники для бизнесменов? И как не стать мишенью для налоговых органов в условиях цифрового контроля?
Владимир Туров, эксперт по оптимизации налогообложения, на первой паре своего семинара сделал подробный обзор тенденций.
Посмотрите бесплатно запись этого обзора и узнайте:
- какие изменения ждут бизнес в 2021-2022 годах;
- как налоговики будут сдирать деньги с бизнеса до налоговых проверок;
- как убьют теневой НДС;
- какие схемы самые опасные в 2021-2022 годах;
- какие системы цифрового контроля будут следить за бизнесом и каковы последствия;
- как банки будут продавать сведения о вас;
- какие изменения в отчетности по НДС вступят в силу с 1 октября 2021 года...
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События
Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика
Дата проведения: 29 сентября, среда
Бизнес-завтрак: Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года
Дата проведения: 29 сентября, среда
Подготовка к годовой отчетности: изменения 2019 -2020 гг. в налоге на прибыль, НДС, Трудовом кодексе, НДФЛ и взносах. Новое ПБУ 18/02(7-8 ноября 2019)
Дата проведения: 29 сентября, среда
Документооборот в бухгалтерии: от бумажного к электронному. Как избежать Ошибок в документах организации. Смирнова Татьяна Степановна
Дата проведения: 29 сентября, среда
Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС
Дата проведения: 28 сентября, вторник
Юридический бизнес России 2021
Дата проведения: 28 сентября, вторник
Новые ФСБУ в 2021-2022 гг.: сравнение с МСФО, особенности и практика применения российских стандартов Лисовская Ирина Анатольевна
Дата проведения: 28 сентября, вторник
Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (27-28 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 27 сентября, понедельник
InvestPro Moscow 2021 – ежегодная международная B2C конференция-выставка
Дата проведения: 27 сентября, понедельник
Зарплата, НДФЛ, взносы - курс удаленного обучения
Дата проведения: 27 сентября, понедельник
Статьи
Теперь это можно будет сделать до 1 марта 2023 года.
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«Мы тут наняли самозанятого» — после этой фразы бухгалтер сразу настораживается, а если директор скажет «заключили договор с физиком, он у нас на подряде работать будет» и вовсе впадает в уныние. А уж работник на удаленке — страшный сон (конечно, если это не сам бухгалтер). А все почему? Потому что самые сложные, в плане работы с документами, именно физлица, хотя и другие от них не отстают.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1552 от 14.09.2021
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13039@ от 14.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если таксист – самозанятый, чек клиенту выдает агрегатор
ФНС РФ: Письмо № ОА-4-17/24522@ от 27.11.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/60364 от 19.09.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69443 от 27.08.2021
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