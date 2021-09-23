«Утренний бухгалтер». Скандал с Центробанком и пенсиями: сначала там сказали, что помогать пенсионерам не надо, а потом — что надо

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Центробанк сказал, что помогать пенсионерам уже поздно, а потом извинились и поправились: в общем, классическая история в духе «мы не то имели ввиду».

Клерки обсуждают, какая роль должна быть у главбуха в компании и как должен выглядеть его рабочий день. Поделитесь опытом?

Очередной треш от любимых: налоговики не хотят зачесть переплату по НДС из-за ошибки в заявлении, которой нет.

А еще прислали 68 требований за один день, да еще и компании, которая зарегистрирована в другой инспекции.

Больше о том, как жестят налоговики при проверках, расскажет эксперт уже сегодня на вебинаре: присоединяйтесь.

Рассказываем много нового и полезного про ЭДО в статье и на вебинаре 1 октября, не пропустите.

Хотите узнать, что приготовили чиновники для бизнесменов? И как не стать мишенью для налоговых органов в условиях цифрового контроля? Владимир Туров, эксперт по оптимизации налогообложения, на первой паре своего семинара сделал подробный обзор тенденций. Посмотрите бесплатно запись этого обзора и узнайте: какие изменения ждут бизнес в 2021-2022 годах;

как налоговики будут сдирать деньги с бизнеса до налоговых проверок;

как убьют теневой НДС;

какие схемы самые опасные в 2021-2022 годах;

какие системы цифрового контроля будут следить за бизнесом и каковы последствия;

как банки будут продавать сведения о вас;

какие изменения в отчетности по НДС вступят в силу с 1 октября 2021 года... Смотреть видео с обзором

Новости

События

Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика

Дата проведения: 29 сентября, среда

Бизнес-завтрак: Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года

Дата проведения: 29 сентября, среда

Подготовка к годовой отчетности: изменения 2019 -2020 гг. в налоге на прибыль, НДС, Трудовом кодексе, НДФЛ и взносах. Новое ПБУ 18/02(7-8 ноября 2019)

Дата проведения: 29 сентября, среда

Документооборот в бухгалтерии: от бумажного к электронному. Как избежать Ошибок в документах организации. Смирнова Татьяна Степановна

Дата проведения: 29 сентября, среда

Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Юридический бизнес России 2021

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Новые ФСБУ в 2021-2022 гг.: сравнение с МСФО, особенности и практика применения российских стандартов Лисовская Ирина Анатольевна

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (27-28 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

InvestPro Moscow 2021 – ежегодная международная B2C конференция-выставка

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Зарплата, НДФЛ, взносы - курс удаленного обучения

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Статьи

Теперь это можно будет сделать до 1 марта 2023 года.

«Мы тут наняли самозанятого» — после этой фразы бухгалтер сразу настораживается, а если директор скажет «заключили договор с физиком, он у нас на подряде работать будет» и вовсе впадает в уныние. А уж работник на удаленке — страшный сон (конечно, если это не сам бухгалтер). А все почему? Потому что самые сложные, в плане работы с документами, именно физлица, хотя и другие от них не отстают.

Код ошибки в декларации по НДС — это шифр, который идентифицирует неточность, допущенную при заполнении отчетности по налогу на добавленную стоимость. Помогает конкретно определить и исправить нарушение.

По данным ФНС, по состоянию на 2021 год более 2,7 млн россиян зарегистрированы как самозанятые. А их совокупный доход, начиная с 2019 года, составил более 525 млрд рублей. Собрали для вас советы о том, что необходимо учесть, чтобы сотрудничество с самозанятым прошло успешно и без потерь.

Бухгалтеров освободят от составления справок уволенным, потому что высчитывать среднюю зарплату для пособия по безработице будут сами инспекторы ЦЗН.

Можно ли взыскать убытки с недобросовестного контрагента, из-за которого белая компания не может принять НДС к вычету и несет имущественные потери? Дискуссия об этом получила продолжение после выхода нового определения Верховного суда.

Налоговая служба может не принять отчет или декларацию, если с электронной подписью или ее владельцем что-то не так. Тогда она заблокирует подпись и не сообщит о причине. В Налоговом кодексе такая процедура не описана. Порядок решения проблемы — тоже. О том, что делать в такой ситуации — в статье.

Каких сотрудников можно сократить? На какие выплаты вправе рассчитывать уволенный после сокращения? От чего они зависят? Обо всем по порядку – в нашей статье.

Вывести всех из тени в свет, говоря совсем простым языком — такой проект предложил Минтруд. Инициаторы говорят, что это должно помочь восстановить рынок труда. Вот только сами они в это верят?

Блоги компаний

Документы

Правительство РФ: Постановление № 1552 от 14.09.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13039@ от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если таксист – самозанятый, чек клиенту выдает агрегатор

ФНС РФ: Письмо № ОА-4-17/24522@ от 27.11.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/60364 от 19.09.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69443 от 27.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от продажи квартиры в 3-НДФЛ можно уменьшить или на вычет, или на расходы. Выбирайте что-то одно

Обсуждаемые темы форума