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«Утренний бухгалтер». Скандал с Центробанком и пенсиями: сначала там сказали, что помогать пенсионерам не надо, а потом — что надо

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Центробанк сказал, что помогать пенсионерам уже поздно, а потом извинились и поправились: в общем, классическая история в духе «мы не то имели ввиду».

Клерки обсуждают, какая роль должна быть у главбуха в компании и как должен выглядеть его рабочий день. Поделитесь опытом?

Очередной треш от любимых: налоговики не хотят зачесть переплату по НДС из-за ошибки в заявлении, которой нет.

А еще прислали 68 требований за один день, да еще и компании, которая зарегистрирована в другой инспекции.

Больше о том, как жестят налоговики при проверках, расскажет эксперт уже сегодня на вебинаре: присоединяйтесь.

Рассказываем много нового и полезного про ЭДО в статье и на вебинаре 1 октября, не пропустите.

Хотите узнать, что приготовили чиновники для бизнесменов? И как не стать мишенью для налоговых органов в условиях цифрового контроля?

Владимир Туров, эксперт по оптимизации налогообложения, на первой паре своего семинара сделал подробный обзор тенденций.

Посмотрите бесплатно запись этого обзора и узнайте:

  • какие изменения ждут бизнес в 2021-2022 годах;
  • как налоговики будут сдирать деньги с бизнеса до налоговых проверок;
  • как убьют теневой НДС;
  • какие схемы самые опасные в 2021-2022 годах;
  • какие системы цифрового контроля будут следить за бизнесом и каковы последствия;
  • как банки будут продавать сведения о вас;
  • какие изменения в отчетности по НДС вступят в силу с 1 октября 2021 года...

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Дата проведения: 28 сентября, вторник

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Дата проведения: 28 сентября, вторник

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 1552 от 14.09.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13039@ от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если таксист – самозанятый, чек клиенту выдает агрегатор

ФНС РФ: Письмо № ОА-4-17/24522@ от 27.11.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/60364 от 19.09.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69443 от 27.08.2021

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