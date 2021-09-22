«Утренний бухгалтер». Отсрочили дедлайн по регистрации корпоративных сим-карт

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

До 1 марта 2023 года отложен срок регистрации корпоративных сим-карт, установленных в онлайн-ККТ, модемах или других устройствах. Но не для тех, которые ставят в телефоны — обратите внимание.

Теперь заживем. Мишустин рассказал, что МРОТ в 2022 году повысят, и после этого примерно у 3 миллионов россиян вырастут зарплаты. Кто входит в эти три миллиона, он, правда, не сказал.

Путин сообщил, что ВВП вышел на докризисный уровень и экономика полностью восстановилась. В общем, с колен поднялись, можно сказать.

Новый приказ ФНС: начиная с 20 сентября, налоговики смогут продлить срок проверки до целого года из-за неполучения сведений от третьих лиц по сделке. Рассказываем, что это значит.

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Новости

События

Новые ФСБУ в 2021-2022 гг.: сравнение с МСФО, особенности и практика применения российских стандартов Лисовская Ирина Анатольевна

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (27-28 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

InvestPro Moscow 2021 — ежегодная международная B2C конференция-выставка

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Зарплата, НДФЛ, взносы — курс удаленного обучения

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 25 сентября, суббота

Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность

Дата проведения: 24 сентября, пятница

Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА. Набор в мини-группы

Дата проведения: 24 сентября, пятница

Специалист по управленческому и финансовому учету. Набор в мини-группы

Дата проведения: 24 сентября, пятница

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать

Дата проведения: 23 сентября, четверг

Статьи

Недавно разработан проект закона, который может привязать индексацию к прибыли компании или риску банкротства. В любом случае она остается обязательной, так как этого требует ТК РФ. Но как ее проводить правильно, если больше закон ничего не поясняет?

Работнику дали беспроцентный заём на покупку автомобиля. Поскольку он не будет платить проценты, у него появляется материальная выгода, облагаемая НДФЛ по ставке 35%. Разберемся, как её считать.

Справка от работодателя в большинстве случаев будет не нужна.

По окончании года сумму налога на прибыль рассчитывают из фактически полученной прибыли. А сумму налога к уплате — исходя из того, сколько авансов было перечислено за весь период. Если меньше — получается налог к доплате. Если авансов оказалось больше — переплату можно или зачесть в счет будущих платежей или вернуть

В случае, если требования залогового кредитора не включены в реестр, то после инициации банкротных торгов залоговые правоотношения прекращаются, и имущество продается «чистым», без притязаний на него третьих лиц. Тогда залоговый кредитор не получит денег после продажи имущества, говорится в новом решении ВС РФ.

Товарная и товарно-транспортная накладная — первичные документы, оформляемые при перевозках. Но, несмотря на это, иногда организация не может выбирать, какой из них использовать. Это происходит при перевозках алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Прослеживаемость товаров с каждым днем заметно набирает обороты и затрагивает все большее количество юридических лиц. Рассмотрим ситуацию, когда происходит приобретение организацией прослеживаемого товара через подотчетное лицо.

Не можете заплатить все доначисления по налогам? Можете закрываться, ФНС это не волнует. Нет, оно как бы и раньше было понятно, но сейчас инспекторы говорят это вполне открыто.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 290 от 11.04.2001

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13121@ от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если земля для ИЖС перешла банку, налог будет по повышенной ставке

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/12900@ от 10.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Чья-то кляуза — не повод для налоговой проверки

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-13/572@ от 18.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики смогут продлить срок проверки до 12 месяцев по новому основанию

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69466 от 27.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Муж с женой должны раз и навсегда разделить между собой имущественный вычет. Перераспределять нельзя

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