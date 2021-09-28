«Утренний бухгалтер». Пошли проверки налоговой по самозанятым

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики проверяют компании, которые работают с самозанятыми, и это уже не единичные случаи. Клерки обсуждают, что делать.
Треш и скандал на Дальнем Востоке: практически задним числом бизнесменов массово лишили права на пониженные взносы и доначислили около 1 миллиарда рублей.
«Прощальная комиссия» банка с плохого клиента порой доходит до 20%. И в 115-ФЗ о ней вообще ничего не сказано. А значит, это — неосновательное обогащение, говорит судебная практика, которую приводит Центробанк.
Враг российского населения найден, и это бедность, считает Путин.
Бухгалтеры обсуждают мелкий, но довольно важный вопрос: можно ли ставить печать прямо на подпись?
Все об ЭДО и про ЭЦП можно будет узнать на бесплатном вебинаре 1 октября: записывайтесь.
Как бухгалтерии стать эффективнее, избавившись от ошибок? Переложив рутину на программного робота, вы снизите время обработки документов на 40% и займетесь важными задачами. Приглашаем на вебинар по роботизации процессов в бухгалтерии от Cloud Networks и Roomy.
30 сентября в 12:00 вы узнаете, как с помощью RPA:
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Новости
- Инспекторы просят пересдать декларации за три года, прикрываясь сбоем
- Взносы будут больше, а пенсия меньше. Озвучили предельную базу на 2022 год
- Компаниям надо будет заполнять новую форму заявлений, чтобы узнать о своих имущественных налогах
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- Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответить
- «Прощальная комиссия» банка за изгнание клиента по 115-ФЗ: законна или нет?
- За сорняки на участке стали массово штрафовать бизнес
- В судах можно будет участвовать через Госуслуги
- Как понять, какое имущество налоговики считают недвижимым, а какое — не считают? Бесплатный вебинар
- Для выемки ваших документов налоговики могут прийти не только к вам, но и к вашим контрагентам
- Борис Титов вступился за бизнес, который прокатили с пониженными взносами на 1 миллиард рублей
- Налоговикам запретят приостанавливать операции на расчетных счетах по ГОЗ
- Покупаете то, что вам не по карману, — придут налоговики. Чего ждать?
- В «кадастровый перечень» предложили включать все помещения в ТЦ, чтобы налоговикам было удобнее начислять налог на имущество
- До 30 сентября всем мигрантам надо успеть подать документы о легализации пребывания
- Налоговая массово банкротит малый бизнес
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События
ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?
Дата проведения: 1 октября, пятница
Кадры и труд 2021: только практика
Дата проведения: 1 октября, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 октября, пятница
Школа главбуха на упрощенке - неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 1 октября, пятница
Школа главбуха на упрощенке. Всероссийская аттестация 2022
Дата проведения: 1 октября, пятница
Дата проведения: 1 октября, пятница
Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 1 октября, пятница
Изменения в законах по налогам - 2021: НДС, НДФЛ, налог на прибыль
Дата проведения: 30 сентября, четверг
Вебинар: Правоприменительная практика в налогообложении физических лиц в РФ. ВНП. Налоги, штрафы, тенденции
Дата проведения: 30 сентября, четверг
Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 30 сентября, четверг
Статьи
В 2022 году предельная база по взносам на ОПС вырастет, что вполне ожидаемо. Как этот рост повлияет на ваши пенсионные права? Мы все рассчитали.
Какие только вопросы не задают на форуме «Клерка»! На прошедшей неделе самой обсуждаемой темой были... кавычки.
Идея опять дальше слов не зайдет?
Совсем скоро в силу вступят изменения в разделе Х Трудового кодекса, которые касаются охраны труда. Срок наступит 1 марта 2022 г., но подготовиться лучше уже сейчас.
Декларация по НДС налогового агента — обязательная отчетность при возникновении обязанности уплаты налога на добавленную стоимость за иное лицо. Порядок ее формирования зависит от того, является ли сама компания налогоплательщиком или нет.
В профессиональном сообществе юристов все активнее обсуждается «юридический дизайн». В США и Европе понятие имеет давнюю историю, но в России появилось относительно недавно. Что это такое и насколько юридический дизайн может быть полезен отечественному специалисту?
Налоговики будут пресекать схемы ухода от взносов через сотрудничество самозанятыми. Сделки с плательщиками НПД возьмут под жесткий контроль.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43103 от 22.05.2020
Минтруд РФ: Приказ № 1055н от 19.12.2014
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5445@ от 31.03.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13524@ от 23.09.2021
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/13524@ от 23.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В «кадастровый перечень» предложили включать все помещения в ТЦ, чтобы налоговикам было удобнее начислять налог на имущество
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/44452 от 18.06.2019
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- ИП ну УСН + ПСН без найма. Обязательно ли делить страховые взносы за себя?
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