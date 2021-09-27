«Утренний бухгалтер». Самозанятым все-таки хотят дать право на больничные

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
О том, чтобы дать самозанятым хоть какие-то социальные гарантии, говорят уже не в первый раз, но пока дальше разговоров дело не заходит. И вот опять: в Минэкономразвития задумались над больничными и декретными для плательщиков НПД.
Свежее разъяснение от Роструда. Если фирма переезжает с одного этажа на другой, то допсоглашение с работниками в этом случае не нужно.
Перечислять деньги теперь можно платежным распоряжением: речь про новое положение о денежных переводах.
Власти активно рассказывают об увеличении пенсий для неработающим пенсионерам в следующем году. На целую тысячу рублей больше будут получать, представляете?
Шапито: налоговик в Швеции названивал сам себе, чтобы на него не переводили реальные звонки с реальными рабочими вопросами. А что, так можно было, да?
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Вы освоите:
- отчетность и новые ФСБУ;
- изменения по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;
- зарплата, подотчет, онлайн-кассы, учет основных средств;
- налоговое планирование и проверки;
- учет в отраслях (НКО, строительство);
- МСФО.
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События
Управление казначейской функцией
Дата проведения: 2 октября, суббота
Бесплатный мастер-класс «Работа с возражениями»
Дата проведения: 1 октября, пятница
ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?
Дата проведения: 1 октября, пятница
Кадры и труд 2021: только практика
Дата проведения: 1 октября, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 октября, пятница
Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 1 октября, пятница
Школа главбуха на упрощенке. Всероссийская аттестация 2022
Дата проведения: 1 октября, пятница
Дата проведения: 1 октября, пятница
Изменения в законах по налогам — 2021: НДС, НДФЛ, налог на прибыль
Дата проведения: 30 сентября, четверг
Вебинар: Правоприменительная практика в налогообложении физических лиц в РФ. ВНП. Налоги, штрафы, тенденции
Дата проведения: 30 сентября, четверг
Статьи
Есть важные изменения.
Налоговики будут напрямую слать работодателям уведомления по НДФЛ-вычетам на сотрудников. Утвердили новые бланки.
Восстановление бухучета необходимо, чтобы вернуть контроль над делами компании. В каких ситуациях восстановление бухгалтерского учета обязательно? Каков порядок проведения и исправления учетных данных? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в статье.
Первичная документация необходима для ведения бухучета и определения объема налоговых обязательств. Кто составляет такие документы, какие формы необходимо использовать, как правильно работать с первичкой, рассказывает статья.
УПД — универсальные передаточные акты — это документы, которые упрощают все, что связано с разными типами имущественных прав, с отгрузкой товаров, передачей услуг. Кроме того, этот тип документов можно использовать в качестве составляющей бухучета. По мнению многих специалистов, УПД намного удобнее, чем другие форматы. Достаточно только разобраться в том, как правильно использовать этот инструмент.
С 1 сентября применяются новые правила к составу офисной аптечки первой помощи, которая должна быть в каждой компании.
Если точнее, то бизнес как бы может выбрать, что ему делать с прибылью — но вообще-то надо экономику с колен поднимать и страну развивать.
Организация компенсирует иностранным гражданам, которых планирует принять на работу, затраты на переезд в РФ — оплачивает авиа- и ж/д билеты для их проезда к месту работы. К каким налоговым последствиям это приведет? Сможет ли организация учесть эти расходы по налогу на прибыль? Удерживать ли ей НДФЛ и страховые взносы с сумм возмещения?
Минэкономразвития предложило проект изменений в закон об акционерных обществах, касается он так называемых «мертвых» акционеров. Это те держатели акций, о которых длительное время нет достоверной информации, что создает проблемы для предприятий и организаций.
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