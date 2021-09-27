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«Утренний бухгалтер». Самозанятым все-таки хотят дать право на больничные

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

О том, чтобы дать самозанятым хоть какие-то социальные гарантии, говорят уже не в первый раз, но пока дальше разговоров дело не заходит. И вот опять: в Минэкономразвития задумались над больничными и декретными для плательщиков НПД.

Свежее разъяснение от Роструда. Если фирма переезжает с одного этажа на другой, то допсоглашение с работниками в этом случае не нужно.

Перечислять деньги теперь можно платежным распоряжением: речь про новое положение о денежных переводах.

Власти активно рассказывают об увеличении пенсий для неработающим пенсионерам в следующем году. На целую тысячу рублей больше будут получать, представляете?

Шапито: налоговик в Швеции названивал сам себе, чтобы на него не переводили реальные звонки с реальными рабочими вопросами. А что, так можно было, да?

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41% бухгалтеров предпочитает учиться онлайн, и только 6% предпочтут оффлайн — личное посещение курсов и семинаров, следует из опроса «Клерка». Остальные 53% комбинируют обе формы. В Академии успешного бизнеса выбор есть для всех!

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События

Управление казначейской функцией

Дата проведения: 2 октября, суббота

Бесплатный мастер-класс «Работа с возражениями»

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Дата проведения: 1 октября, пятница

Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения

Дата проведения: 1 октября, пятница

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Дата проведения: 1 октября, пятница

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Дата проведения: 1 октября, пятница

Изменения в законах по налогам — 2021: НДС, НДФЛ, налог на прибыль

Дата проведения: 30 сентября, четверг

Вебинар: Правоприменительная практика в налогообложении физических лиц в РФ. ВНП. Налоги, штрафы, тенденции

Дата проведения: 30 сентября, четверг

Статьи

Есть важные изменения.

Налоговики будут напрямую слать работодателям уведомления по НДФЛ-вычетам на сотрудников. Утвердили новые бланки.

Восстановление бухучета необходимо, чтобы вернуть контроль над делами компании. В каких ситуациях восстановление бухгалтерского учета обязательно? Каков порядок проведения и исправления учетных данных? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в статье.

Первичная документация необходима для ведения бухучета и определения объема налоговых обязательств. Кто составляет такие документы, какие формы необходимо использовать, как правильно работать с первичкой, рассказывает статья.

УПД — универсальные передаточные акты — это документы, которые упрощают все, что связано с разными типами имущественных прав, с отгрузкой товаров, передачей услуг. Кроме того, этот тип документов можно использовать в качестве составляющей бухучета. По мнению многих специалистов, УПД намного удобнее, чем другие форматы. Достаточно только разобраться в том, как правильно использовать этот инструмент.

С 1 сентября применяются новые правила к составу офисной аптечки первой помощи, которая должна быть в каждой компании.

Если точнее, то бизнес как бы может выбрать, что ему делать с прибылью — но вообще-то надо экономику с колен поднимать и страну развивать.

Организация компенсирует иностранным гражданам, которых планирует принять на работу, затраты на переезд в РФ — оплачивает авиа- и ж/д билеты для их проезда к месту работы. К каким налоговым последствиям это приведет? Сможет ли организация учесть эти расходы по налогу на прибыль? Удерживать ли ей НДФЛ и страховые взносы с сумм возмещения?

Минэкономразвития предложило проект изменений в закон об акционерных обществах, касается он так называемых «мертвых» акционеров. Это те держатели акций, о которых длительное время нет достоверной информации, что создает проблемы для предприятий и организаций.

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